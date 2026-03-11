Petak 13. neće biti blag prema ova tri horoskopska znaka…

Petak 13. već se dugo povezuje s nepredvidivim događajima, neobičnim okolnostima i situacijama koje mogu poremetiti svakodnevne planove. Iako mnogi taj datum smatraju samo zanimljivim praznovjerjem, astrologija sugerira da određeni dani doista mogu donijeti snažniju energiju koja potiče promjene i izazove.

Ove godine takav datum dolazi upravo sada jer u petak, 13. ožujka, ponovno je petak 13. Dok će ga neki znakovi proći bez većih poteškoća, za druge bi taj dan mogao donijeti napetost, nesporazume ili neočekivane situacije koje zahtijevaju dodatno strpljenje.

Djevica

Djevice vole red, planiranje i jasnu strukturu u svakodnevnom životu. Kada se stvari počnu odvijati nepredvidivo, to ih može posebno uznemiriti. Petak 13. mogao bi im donijeti sitne komplikacije, od promjena u planovima do neočekivanih obaveza koje remete njihov raspored.

Iako se možda neće raditi o velikim problemima, upravo takve male situacije mogu ih najviše izbaciti iz ravnoteže. Ključ za Djevice tog dana bit će strpljenje i prihvaćanje činjenice da se ne može sve držati pod potpunom kontrolom.

Blizanci

Blizanci su inače prilagodljivi i snalažljivi, ali petak 13. mogao bi donijeti nesporazume u komunikaciji. Moguće je da će neke poruke biti pogrešno shvaćene ili da će razgovori završiti drugačije nego što su očekivali.

Takve situacije mogu izazvati napetost, osobito u odnosima s kolegama ili bliskim ljudima. Ipak, Blizanci imaju prednost jer brzo pronalaze način kako riješiti problem, pa će uz malo smirenosti uspjeti izbjeći veće komplikacije.

Jarac

Jarčevi su znak koji voli stabilnost i dugoročne planove. Kada se pojave iznenadne promjene, mogu osjetiti pritisak jer imaju osjećaj da gube kontrolu nad situacijom.

Petak 13. mogao bi im donijeti neplanirane obaveze ili okolnosti koje zahtijevaju brze odluke. Iako takvi trenuci mogu djelovati stresno, upravo bi ih mogli potaknuti da pronađu nova rješenja i drugačiji pristup problemima, piše index.

