Naučnici upozoravaju: Spavanje duže od devet sati nosi veći zdravstveni rizik

Uoči Svjetskog dana spavanja, koji se obilježava u petak, 13. marta, s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravih navika spavanja, stručnjaci su objasnili koja je gornja granica zdravog sna i kako postići idealnu mjeru za odmor.

Dok se vikendom mnogi vole izležavati i nakon deset sati sna probuditi oko 11 časova, naučna istraživanja pokazuju da bi takva navika mogla imati negativne posljedice.

Ljekarke Šarlot Gupta i Gabrijel Rigne u članku za „The Conversation“ pisale su o uticaju prekomjernog spavanja na cjelokupno zdravlje, a njihovi nalazi su iznenađujući.

Opasnosti prekomjernog spavanja

Pregledom 79 naučnih studija utvrđeno je da su osobe koje su spavale više od devet sati noću imale 34 odsto veći rizik od smrti u poređenju s onima koji su spavali preporučenih sedam do osam sati, prenosi B92.

Sličan trend pokazala je i studija iz 2018. godine, koja je pratila zdravlje sna učesnika u periodu od jedne do 30 godina. Istraživanje je otkrilo da su osobe koje su spavale više od devet sati imale 14 odsto veću vjerovatnoću smrti tokom trajanja studije.

U studijama se navodi da je previše sna povezano s nizom zdravstvenih problema, uključujući depresiju, hronični bol, gojaznost i metaboličke poremećaje.

