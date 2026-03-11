Ovih 5 horoskopskih znakova gube novac kad stigne proljeće

Astrolozi često ističu da sezonske energijske tranzicije mogu uticati i na naš odnos prema novcu, donošenju odluka i finansijskom planiranju. U ovom periodu, posebno sa promjenama planeta poput Merkura i Venere, neki znaci mogu biti pod većim pritiskom koji utiče na njihovu sposobnost da mudro troše, ulažu ili štede. Stručnjaci savjetuju da je tokom proljeća posebno važno obratiti pažnju na impulsivnu potrošnju, loše investicione odluke ili jednostavno prevelik optimizam kada su u pitanju finansije.

Iako astrološke prognoze nikada nisu apsolutna nauka, evo pet znakova Zodijaka koji bi mogli izgubiti novac u proljeće i savjeti kako da se zaštite.

1. Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj znatiželji i spremnosti da brzo reaguju na nove ideje, ali to često može dovesti i do impulsivnih kupovina ili finansijskih odluka donesenih bez dovoljno razmišljanja. Kada se spoje želja za promjenama i proljećna energija, može se desiti da ovi rođeni između 21. maja i 20. juna daju pare prebrzo i bez plana.

Čega da se čuvaš: trendova zbog kojih ćeš trošiti više nego što treba.

Preporuka: napravi budžet prije nego što krene sezona proljećnih izdataka i drži ga se.

2. Lav

Lavovi uživaju u lijepim stvarima, luksuzu i prilikama da se pokažu, ali upravo to može biti zamka za gubitak novca. Njihova velikodušnost i želja da zadive druge ponekad dovode do prekomjernih troškova na pojave, zabave ili skupu opremu.

Čega da se čuvaš: da ne trošiš previše na statusne simbole i luksuznu estetiku.

Preporuka: postavi jasne granice potrošnje i zapitaj se da li ti je nešto zaista potrebno ili je samo privlačno.

3. Ovan

Ovnove karakteriše hrabrost i želja da budu prvi – što može biti odlična osobina… ali i finansijski opasna. Znak koji vlada početkom proljeća (21. mart – 19. april) često će žuriti s finansijskim odlukama, ulaganjima ili novim projektima bez dovoljno informacija.

Čega da se čuvaš: brzih, neprovjerenih prilika ili impulsivnih investicija.

Preporuka: prije svakog većeg finansijskog poteza, konsultuj se sa nekim pouzdanim ili sačekaj bar 24 sata da smiriš emocije.

4. Vaga

Vage obožavaju ljepotu, društvene događaje i komfor, ali upravo to može da se osjeti i u novčaniku – troškovi ponekad prevaziđu raspoloživi budžet.

Čega da se čuvaš: da ne balansiraš previše optimistično između uživanja i odgovornog trošenja.

Preporuka: uvedi jasna pravila štednje i vodi evidenciju o sitnim troškovima koji se brzo akumuliraju.

5. Strijelac

Strijelčevi vole avanturu i slobodu, ali ta želja za spontanom zabavom često dovodi do neplaniranih troškova – bilo da je u pitanju putovanje, izlazak ili nova iskustva. Proljeće može pojačati impuls da se „uživa sada“, pa se grube procjene budžeta lako previde.

Čega da se čuvaš: brzih, neplaniranih troškova koji ti odmah „nestanu“ sa računa.

Preporuka: odredi budžetski plafon za izlaske i zabavu i drži ga se bez izuzetaka.

Savjet zvijezda: kako zaštititi finansije u proljeće

Iako proljeće donosi optimizam, buđenje energije i želju za promjenama, astrologija nas podsjeća da je u periodima tranzita planeta kao što su Merkur ili Venera važno biti posebno obazriv sa novcem. Uvijek provjerite ugovore i uslove, izbjegavajte impulsivne kupovine i dobro planirajte veće izdatke unaprijed. Kako bi ova sezona bila stabilna, a ne stresna, pravi balans između uživanja i odgovornosti pravi razliku između gubitka i rasta, prenosi Ona.rs.

Facebook komentari