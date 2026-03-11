Svaštara

Jednostavan trik: Ubacite peškir u sušilicu i uštedite

Objavljeno prije 38 minuta

Sušenje veša u sušilici tokom vlažnih dana često povećava potrošnju električne energije, ali jednostavan trik može pomoći da se računi za struju smanje. Potrebno je samo dodati jedan potpuno suh peškir u bubanj zajedno s mokrim vešom.

 Mašina za veš - Pixabay

Prema savjetima koji se dijele na društvenim mrežama, peškir tokom prvog dijela ciklusa upija dio vlage iz odjeće. Zbog toga sušilica ima manje vode koju treba ukloniti, pa uređaj radi efikasnije i kraće.

Profesionalna čistačica Laura Avila objašnjava da peškir ne samo da upija vlagu, već pomaže i da se odjeća u bubnju bolje razdvoji. Na taj način topli zrak lakše cirkulira između tkanina, pa se veš ravnomjernije i brže suši.

Stručnjaci savjetuju da se peškir izvadi iz sušilice nakon 15 do 20 minuta rada. Do tada je već upio veliki dio vlage, a njegovo dalje zadržavanje u bubnju moglo bi usporiti proces sušenja.

Ova metoda može imati i dodatnu korist – ako stavite izgužvani komad odjeće u sušilicu s blago vlažnim peškirom, para koja se stvara može pomoći da se nabori izravnaju bez peglanja, prenosi Avaz.


