Najbolji položaj za spavanje

Objavljeno prije 58 minuta

Položaj u kojem spavate može imati veliki utjecaj na zdravlje kičme, zglobova i držanje tijela tokom dana. Stručnjaci ističu da pravilno odabran položaj, kao i odgovarajući madrac i jastuk, mogu smanjiti rizik od bolova u leđima, ukočenog vrata i problema s disanjem.

 Spavanje - Fokuzz.com

Trećinu života provodimo spavajući, zbog čega način na koji ležimo tokom noći ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Prema riječima stručnjaka iz organizacije The Sleep Charity, položaj tijela može pomoći kičmi da ostane u prirodnom položaju ili je satima izlagati nepotrebnom opterećenju.

Spavanje na leđima smatra se jednim od najboljih položaja jer omogućava ravnomjernu raspodjelu tjelesne težine i smanjuje pritisak na kičmu. U tom položaju preporučuje se korištenje potpornog jastuka, a dodatni jastuk ispod koljena može pomoći da se zadrži prirodna krivina leđa.

Spavanje na boku također može biti dobar izbor jer pomaže održavanju ravne kičme i može smanjiti hrkanje. Stručnjaci savjetuju da se između koljena stavi jastuk kako bi kukovi i zglobovi ostali u pravilnom položaju.

S druge strane, spavanje na stomaku smatra se najnepovoljnijim položajem jer opterećuje vrat i može uzrokovati bol u donjem dijelu leđa. Ukoliko osoba ipak spava na stomaku, preporučuje se korištenje vrlo tankog jastuka ili spavanje bez njega.


