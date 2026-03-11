Ne uživate u intimnim odnosima sa partnerom? Postoji nekoliko načina da riješite ovaj problem

Navela je da joj se mnogi parovi javljaju zbog problema s orgazmom partnerice, naročito na početku veze kada neke žene lažiraju vrhunac kako bi zaštitile partnerov ego. Upozorila je da svaki put kada lažirate orgazam vaš partner uči da isto ponovi sljedeći put jer mu se čini da je to bilo uspješno, prenosi DailyMail.

Jedan od njenih savjeta je da se o tome otvoreno razgovara s partnerom, ali na način koji ga neće posramiti. Predlaže da mu kažete:

“Pokušavala sam zaštititi tvoja osjećanja. Sada shvatam da nisam dovoljno dobro razumjela svoje tijelo i želim da zajedno istražimo šta nam odgovara”.

Ako ipak ne želite biti iskreni o tome da ste ranije lažirali orgazam, Silverman je savjetovala da možete reći da vaši orgazmi više nisu snažni ili zadovoljavajući kao prije i da se nadovežete na to rečenicom: “Voljela bih da više eksperimentišemo s onim što mi prija”.

Preporučuje i korištenje seksualnih pomagala kako bi se lakše otkrilo šta odgovara ženi. Ističe da, iako razgovor o ovim temama može biti zastrašujući, većina muškaraca čije su partnerice bile iskrene o svom seksualnom životu na kraju budu zadovoljni što je razgovor pokrenut.

Drugi čest problem koji viđa u radu s parovima su periodi smanjenog ili potpuno izostalog seksa. Silverman je naglasila da su periodi u kojima vlada manjak seksa potpuno normalni i da ih mogu izazvati različite životne situacije poput stresa ili žalovanja.

Naglasila je da je kvalitet važniji od kvantiteta i da problem često proizlazi iz onoga što se dešava izvan spavaće sobe. Savjetuje da se obrati pažnja na način na koji partneri međusobno razgovaraju, kako pokazuju nježnost i da li i dalje rade na tome da njeguju odnos. Kao primjere navodi poljubac kada partner izlazi iz kuće, komplimente i lijepe riječi koje doprinose osjećaju bliskosti.

Podsjetila je da čak i parovi koji godinama nemaju seksualne odnose ne bi trebali pretpostaviti da nema nade da poprave svoj odnos. Spomenula je klijente koji nisu imali seks i po tri decenije prije nego što su zatražili pomoć. Naglašava da je ključno ponovno izgraditi osjećaj sigurnosti i male fizičke kontakte, a ne se odmah upuštati u seks, naglašavajući postupnost i strpljenje u obnovi intimnosti, prenosi Klix.

