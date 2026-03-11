Pare stižu za 10 dana: 3 znaka horoskopa će napuniti džepove i vratiti dugove!

Merkur kreće direktno 20. marta 2026. godine, što prema astrologiji označava kraj perioda zastoja, nesporazuma i problema sa finansijama. Nakon nekoliko nedjelja retrogradnog kretanja, ovaj astrološki preokret donosi olakšanje mnogim ljudima, posebno kada su u pitanju novac, poslovni pregovori i realizacija planova.

Posebno će ova 3 horoskopska znaka osetiti značajan finansijski napredak tokom proljeća.

BIK

Za Bika poslednjih nedjelja finansijska situacija nije bila laka. Ipak, krajem marta situacija se mijenja. Moguće je vraćanje starog duga ili odobrenje kredita koji su dugo čekali. Takođe se pojavljuje prilika za dodatni posao koji može stabilizovati prihode.

DJEVICA

Za Djevicu dolazi period kada trud konačno počinje da se primijećuje. Sada se Djevicama otvara mogućnost za razgovor o povišici ili novim poslovnim uslovima. Njihova analitičnost i posvećenost dolaze u prvi plan tokom proljeća.

JARAC

Jarac je imao brojne zastoje u pregovorima i poslovnim dogovorima. Sada dolazi do pomaka. Komunikacija sa partnerima postaje lakša, a jedan važan ugovor ili novi posao mogao bi da donese stabilan prihod do kraja godine, piše naj žena.

