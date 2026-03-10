Horoskopski znakovi koji će najčešće kolegama raditi iza leđa…

U svakom uredu postoji barem jedna osoba koja na sastancima klima glavom, a iza zatvorenih vrata govori potpuno suprotno. U poslovnom okruženju ambicija, konkurencija i želja za napredovanjem ponekad izvuku ono najgore iz ljudi. Iako karakter uvijek ovisi o pojedincu, astrologija tvrdi da neki horoskopski znakovi imaju veću sklonost zakulisnim igrama, ogovaranju i taktikama koje kolege mogu doživjeti kao – zabijanje noža u leđa.

Ovo su znakovi koji se najčešće nalaze na takvim listama.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj strateškoj prirodi i izuzetnoj intuiciji. Oni vrlo brzo prepoznaju slabosti ljudi oko sebe i znaju kako ih iskoristiti u svoju korist. U poslovnom okruženju često igraju dugoročnu igru: promatraju, skupljaju informacije i čekaju pravi trenutak za potez.

Ako procijene da ih netko ugrožava ili im stoji na putu prema cilju, neće imati previše problema s time da situaciju okrenu u svoju korist – čak i ako to znači da će kolegu prikazati u lošem svjetlu.

Blizanci

Blizanci su komunikativni, snalažljivi i uvijek dobro informirani. Upravo zbog toga često znaju sve što se događa u uredu – i više nego što bi trebali. Njihova sposobnost da brzo prenesu informacije ponekad se pretvara u ogovaranje ili manipuliranje pričama.

Iako to često ne rade iz čiste zlobe, već iz potrebe za dramom i uzbuđenjem, posljedice mogu biti iste: kolege se mogu osjećati izdano kada shvate da su njihove riječi završile na pogrešnom mjestu.

Jarac

Jarčevi su izuzetno ambiciozni i fokusirani na uspjeh. Za njih je karijera često prioritet, a put prema vrhu shvaćaju vrlo ozbiljno. U nekim situacijama mogu postati hladni i proračunati, posebno ako misle da netko ugrožava njihov napredak. Iako rijetko ulaze u otvorene sukobe, ponekad će tiho povući potez koji njima ide u korist, a drugu osobu ostavlja u nezgodnoj poziciji.

Djevica

Djevice su perfekcionisti koji primjećuju i najmanje pogreške. U radnom okruženju to ih može učiniti izuzetno korisnim kolegama, ali i osobama koje će vrlo brzo ukazati na tuđe propuste. Ako se osjete frustrirano ili podcijenjeno, mogu početi isticali greške drugih – ponekad i pred nadređenima. Iako to često opravdavaju brigom za kvalitetu posla, kolege to mogu doživjeti kao podmetanje.

Ribe

Ribe se na prvi pogled možda ne uklapaju u ovu skupinu, ali njihova pasivno-agresivna strana ponekad dolazi do izražaja. Umjesto direktnog suočavanja, mogu svoje nezadovoljstvo izražavati kroz suptilne komentare, žaljenje trećim osobama ili stvaranje dojma da su žrtva situacije. U takvim slučajevima kolega protiv kojeg imaju nešto može ispasti krivac – iako nije ni svjestan što se događa.

Naravno, horoskopski znak nije jedini faktor koji određuje nečije ponašanje. Mnogi pripadnici ovih znakova nikada ne bi radili kolegama iza leđa, dok će neki drugi, bez obzira na znak, bez problema posegnuti za takvim metodama. Na kraju, sve se svodi na osobni karakter, profesionalnu etiku i način na koji osoba bira graditi odnose na poslu, piše index.

