Sudbinska promjena od 20. marta: Tri znaka ulaze u najsretniji period – novac i sreća stižu kao dar sa neba

Horoskop za 20. mart najavljuje najveći preokret godine – ova 3 znaka ulaze u period punog džepa i čiste sreće!

Horoskop za 20. mart donosi nešto što se ne dešava često. Ovan, Lav i Strijelac od tog datuma ulaze u najsrećniji period ove godine, a novac i sreća ne stižu polako, nego odjednom, kao da je neko okrenuo slavinu.

Oni koji su čekali mesecima da se nešto pomjeri, od 20. marta to pomjeranje konačno ojsećaju na svom računu i u svom životu.

Ovan: Novac stiže sa više strana

Ako ste Ovan i čekate uplatu, potvrdu ili dogovor koji se vuče, čekanje se završava baš oko 20. marta. Sunce ulazi u vaš znak i sa sobom donosi finansijski talas koji traje do kraja aprila. Stari kontakt se javlja s poslom, dogovor koji je stajao u mjestu se potpisuje, novac koji je bio zaglavljen stiže na račun.

Ali to je samo prvi talas. Jupiter podržava Ovna sve do kraja maja, što znači da iza prve uplate dolazi druga prilika, iza drugog dogovora treći poziv. Ovan u ovom periodu ne čeka sreću, sreća čeka njega.

Uz novac, život se generalno olakšava. Pravi ljudi se pojavljuju u pravo vreme i svaki korak ide lakše nego što ste navikli.

Lav: Trud se naplaćuje, i to dobro

Lav mesecima gradi, radi, ulaže i od 20. marta sve to počinje da se vraća. Ne simbolično, nego konkretno. Dolazi povišica, nova ponuda ili projekat koji mijenja mjesečni prihod na duži rok. Neko ko vas je posmatrao sa strane konačno pristupa i daje vam ono što zaslužujete.

Ovaj finansijski talas za Lava traje do kraja jula. Svaki mjesec donosi nešto novo, veći prihod, bolju poziciju, jasniju sliku. Uz pare dolazi i zadovoljstvo, osećaj da je sve na svom mjestu.

Venus u ovom periodu donosi Lavu i sklad u ličnom životu. Pare i sreća stižu zajedno, baš kako naslov kaže.

Strijelac: Poslije mučnog perioda, nagrada

Strijelac je u posljednjih nekoliko mjeseci vrtio u mjestu. Prepreke, odlaganja, planovi koji nisu išli kako treba. Od 20. marta sve to pada i pada brzo. Ono što je blokirano se odblokira, ono što je čekalo zeleno svjetlo, dobija ga.

Finansijski, Strijelcu stižu prilike iz neočekivanih pravaca, inostranstvo, online posao, saradnja s nekim ko dolazi iz druge sredine. Jupiter, koji vlada Strijelcem, garantuje da ta sreća ne dolazi jednom nego talasima, sve do jeseni. Mjesec za mjesecom nešto novo, nešto bolje.

Mijenja se i opšta slika života. Vraća se sloboda, vraća se volja, vraća se osjećaj da stvari idu u dobrom pravcu.

Dar sa neba koji traje do jeseni

Ovo nije period koji traje nedeljama. Za sva tri znaka, od 20. marta pa do septembra, svaki mjesec donosi novi talas sreće i novca. April puni račun, maj otvara nove kanale prihoda, jun i jul učvršćuju sve što je pokrenuto.

Novac i sreća nisu obećanje za budućnost, oni su već na putu.

Horoskop za 20. mart potvrđuje da Ovan, Lav i Strijelac ulaze u period kakav nisu imali godinama – samo treba da budu otvoreni da prime ono što im zvijezde šalju.

