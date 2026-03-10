Svaštara

Ako je mart krenuo užasno, samo se strpite, biće bolje u aprilu: 1 znak na udaru loših stvari, neće biti lako

Astrolozi upozoravaju da će Djevice tokom marta imati niz problema i prepreka, pa mnogi već iščekuju april i mirniji period.

Ovaj mjesec donosi im više obaveza, neplanirane situacije i sitne prepreke koje pojačavaju stres, naročito jer Djevice vole red, planove i kontrolu.

Na poslovnom planu moguće su promjene, dodatni zadaci i situacije u kojima će morati da ispravljaju tuđe greške, dok privatni odnosi mogu biti napetiji zbog nesporazuma i težnje da sve kontrolišu.

Ipak, astrolozi naglašavaju da ovaj period nije dugotrajan. Kako mart bude prolazio, situacija će se smirivati, a Djevice će ponovo osjećati stabilnost i lakše uspostaviti svoj ritam.


