Jupiterov poziv na buđenje i iskorak prema naprijed

Jupiter, planet širenja, obilja i povoljnih prilika, od 11.12. nas je poticao na unutarnje propitkivanje. Putujući retrogradno kroz brižnog Raka, tražio je od nas da preispitamo svoje temelje, osjećaj sigurnosti i emocionalne potrebe. Od 11.3., Jupiter s 25. stupnja Raka konačno kreće naprijed.



Šta to znači?

Završetak unutarnje revizije: Period preispitivanja i “tapkanja u mjestu” završava. Ako ste se osjećali kao da imate vezane ruke ili vam je nedostajalo vizije, magla se sada povlači.

Poticaj: Dodatni vjetar u leđa stiže 20.3. kada i Merkur završava svoj retrogradni hod. To je trenutak kada se unutarnja jasnoća pretvara u konkretne odluke i dogovore koji se napokon realiziraju.

Osjećaj pripadnosti: Jupiter u Raku traži dom – ne nužno onaj od cigle i betona, već onaj unutar nas. Dobit ćete jasan odgovor na pitanje: Gdje je moje pravo mjesto? Bilo da je riječ o partnerskom odnosu, poslu ili životnoj situaciji, postat će jasno gdje pripadate, a gdje ste samo gubili energiju.

Razdvajanje bitnog od nebitnog: Vidjet ćemo što doista može rasti, a čemu smo uzaludno pridavali značenje ne dobivajući ništa zauzvrat. Kad smo na pravom mjestu, odluke se donose s lakoćom jer nema više unutarnjeg otpora.

Ako ste čekali “znak” ili pravi trenutak za iskorak, on upravo stiže.

Gdje vas Jupiter pokreće?

Potražite u kojoj vam se kući nalazi znak Raka kako biste saznali gdje se otvaraju vrata napretka:

1. KUĆA (Podznak u Raku): Vrijeme je da zakoračite u prvi plan. Ako ste se osjećali nesigurno ili “nevidljivo”, sada vraćate samopouzdanje. Vaš osobni razvoj i fizička energija dobivaju snažan zamah.

2. KUĆA (Podznak u Blizancima): Fokus je na financijama i osjećaju vlastite vrijednosti. Preispitivanja oko zarade prestaju – vrijeme je za poteze koji će poboljšati vaše materijalno stanje i osjećaj sigurnosti.

3. KUĆA (Podznak u Biku): Ideje koje su “kuhale” u glavi sada dobivaju oblik. Odličan period za učenje, pisanje, kraća putovanja i jasniju komunikaciju s okolinom. Vaš glas se napokon čuje.

4. KUĆA (Podznak u Ovnu): Napredak u privatnom životu. Ako je bilo zastoja u selidbi, renovaciji ili obiteljskim odnosima, sada se situacija rješava. Pronalazite unutarnji mir i osjećaj “pripadanja”.

5 KUĆA (Podznak u Ribama): Vraća se radost! Kreativni projekti, ljubavni život i hobiji dobivaju novu energiju. Ako ste bili u kreativnoj blokadi, Jupiter vas sada potiče na igru i stvaranje.

6. KUĆA (Podznak u Vodenjaku): Red, rad i zdravlje. Ako ste se borili s rutinom ili manjkom motivacije na poslu, sada se otvaraju bolje prilike. Idealno vrijeme za uvođenje zdravih navika koje će donijeti rezultate.

7. KUĆA (Podznak u Jarcu): Odnosi i partnerstva. Ako su odnosi bili na “čekanju” ili puni sumnji, Jupiter donosi razjašnjenje. Vidjet ćete tko zaslužuje mjesto pored vas, a koji odnos traži distancu.

8. KUĆA (Podznak u Strijelcu): Duboka transformacija i zajednički resursi. Vrijeme je za rješavanje dugova (emocionalnih ili financijskih) i investicije koje donose rast. Iscjeljenje i terapija donose rezultate.

9. KUĆA (Podznak u Škorpionu): Širenje vidika. Idealno vrijeme za putovanja, studij ili rješavanje pravnih pitanja. Dobivate širu sliku, planirate budućnost s više jasnoće.

10. KUĆA (Podznak u Vagi): Karijera i status. Jupiterov direktni hod ovdje donosi dugo očekivano priznanje ili napredak. Ako ste čekali pravi trenutak za profesionalni iskorak, on je upravo sada.

11. KUĆA (Podznak u Djevici): Prijateljstva i planovi za budućnost. Društveni krug se širi, a projekti u kojima sudjelujete s drugima dobivaju vjetar u leđa. Vaši snovi postaju dostižni kroz suradnju.

12. KUĆA (Podznak u Lavu): Duhovni rast i završetak ciklusa. Popuštaju unutarnje kočnice i blokade. Dobivate jasan osjećaj mira i spremni ste otpustiti prošlost kako biste napravili mjesta za novo.

Julijana Oremović

