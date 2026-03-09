Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. mogao bi vam donijeti sreću…

Petak 13. u mnogim se kulturama smatra danom koji donosi nesreću. Praznovjerje povezano s tim datumom toliko je rašireno da ga neki ljudi doživljavaju s dozom nelagode ili opreza. Ipak, astrologija sugerira da taj dan ne mora svima donijeti lošu energiju. Naprotiv, za pripadnike jednog horoskopskog znaka petak 13. može biti iznenađujuće povoljan i donijeti prilike koje se ne pojavljuju često.

Ove godine takav datum dolazi već ovaj tjedan. Naime, u petak, 13. ožujka, ponovno je petak 13., dan koji mnogi smatraju nesretnim. Dok će ga neki dočekati s oprezom i dozom praznovjerja, astrologija sugerira da bi pojedinim znakovima mogao donijeti upravo suprotno, sreću i neočekivane prilike.

U astrologiji se vjeruje da određene kombinacije datuma, planeta i energije mogu djelovati posebno snažno na pojedine znakove. Dok neki tog dana osjećaju pojačanu napetost ili nesigurnost, drugi mogu doživjeti nalet sreće, inspiracije ili povoljnih okolnosti.

Neočekivana poslovna prilika

Strijelci se često smatraju miljenicima sreće, a petak 13. mogao bi dodatno naglasiti njihovu prirodnu sklonost dobrim prilikama. Ovim znakom vlada Jupiter, planet koji se u astrologiji povezuje s rastom, optimizmom i sretnim okolnostima. Zbog toga Strijelci često imaju osjećaj da ih život vodi prema dobrim ishodima, čak i kada situacije na prvi pogled ne izgledaju obećavajuće.

Na dan koji mnogi smatraju nesretnim, Strijelci bi mogli osjetiti upravo suprotan učinak. Energija tog datuma može potaknuti njihovu hrabrost i želju za avanturom, pa bi mogli donijeti odluke koje se kasnije pokažu iznimno povoljnima. To može biti neočekivana poslovna prilika, uspješan razgovor, dobra vijest ili susret koji otvara nova vrata.

Strijelci su poznati po tome što ne dopuštaju da ih strah ili praznovjerje sputavaju. Upravo zbog tog stava često su spremni učiniti ono što drugi izbjegavaju. Kada se mnogi povuku i odluče igrati na sigurno, Strijelci često riskiraju i pokušaju nešto novo, a upravo u takvim trenucima sreća im zna biti posebno naklonjena.

Dan koji može donijeti preokret

Petak 13. za Strijelce može biti podsjetnik da se sreća često krije upravo u trenucima kada je najmanje očekujemo. Umjesto da taj dan dožive kao loš znak, mogli bi ga iskoristiti kao priliku za hrabre poteze, nove planove ili odluke koje su dugo odgađali.

Naravno, astrologija ne može jamčiti ishode, ali mnogi Strijelci već su navikli na to da im optimizam i otvorenost prema novim iskustvima često donose zanimljive prilike. Upravo zato bi petak 13., koji pada 13. ožujka, za njih mogao biti dan kada se pokazuje da ono što drugi smatraju nesrećom ponekad može postati neočekivana sreća, piše index.

