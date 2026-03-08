Zvijezde obećavaju finansijski bum: Merkur 20. marta završava retrogradni haos, a ovim horoskopskim znacima mijenja sudbinu

su izgledale izgubljeno ponovo se vraćaju na sto.

Blizanci

Tokom retrogradnog perioda, Blizanci su imali utisak da im planovi stalno izmiču iz ruku. Dogovori su kasnili, a komunikacija s važnim ljudima bila je otežana.

Šta se mijenja: Od 20. marta poslovi na čekanju ponovo dolaze u fokus. Moguće su nove ponude koje donose konkretnu finansijsku korist. Blizanci ulaze u fazu lakog sklapanja dogovora, a sve što je ranije bilo komplikovano, sada će se rješavati brzo i bez prepreka.

Djevica

Kao znak kojim Merkur vlada, Djevica izuzetno snažno osjeća ove promjene. Završetak retrogradnog hoda za nju donosi ogromno olakšanje.

Šta se mijenja: Finansijska situacija se popravlja, a novac može stići iz potpuno neočekivanog pravca – bilo kroz vraćeni dug, novu poslovnu ponudu ili razgovor koji otvara nove mogućnosti. Osjećaj pritiska nestaje, a Djevica ponovo preuzima kontrolu nad svojim finansijama i planovima.

Vaga

Vage su se borile s nesporazumima i stalnim promjenama planova u posljednjem trenutku.

Šta se mijenja: Od 20. marta situacija se postepeno stabilizuje. Razgovori postaju jasniji, odnosi s okolinom se popravljaju, a stižu i dobre finansijske vijesti. Vaga ulaze u period u kojem se stvari slažu mnogo prirodnije i lakše, a osjećaj sigurnosti se polako vraća u njihov život.

