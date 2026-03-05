Kraj marta neće pamtiti po dobrom: Ova 3 znaka čeka težak finansijski udarac, ljubavni problemi i crni dani…

Zvezde donose nepovoljan period – 3 znaka kraj marta neće pamtiti po dobrom zbog ozbiljne krize u domu, silnih troškova i izdaje.

Jarčevi, Škorpije i Blizanci od 25. marta ulaze u period koji će im promijeniti planove iz korena. Jarčevima propada važan dogovor oko novca, Škorpije se suočavaju sa istinom u vezi koja im se nimalo neće svideti, dok Blizanci ostaju bez podrške ljudi na koje su se najviše oslanjali. Ovaj kraj mjeseca niko od njih neće pamtiti po dobrom jer se problemi gomilaju tamo gde su mislili da su najsigurniji.

Jarac – finansijski gubici i pogrešne procjene

Vaša disciplina biće na ozbiljnom testu do 31. marta. Neki novac na koji ste čvrsto računali kasniće ili uopšte neće stići. Do kraja mjeseca suočit ćete se sa troškovima koje niste planirali, a koji će potpuno isprazniti vaše rezerve.

Ovaj period Jarčevi neće pamtiti po dobrom jer će morati da se odreknu planova u koje su uložili mnogo vremena. Pomoć kolega će izostati, pa ćete sve rupe u budžetu morati da krpite sami. Umesto stabilnosti, mart vam ostavlja brigu o tome kako ćete izgurati sljedeći mjesec.

Svaka pogrešna kupovina sada dolazi na naplatu, a vi ćete morati da budete veoma oprezni sa svakim dinarom.

Škorpija – suočavanje sa istinom u ljubavi

Kod Škorpija situacija u domu postaje napeta. Do 30. marta isplivaće neka sitnica ili prećutana stvar koja će ozbiljno poljuljati vaše povjerenje u partnera.

Ovaj period Škorpije neće pamtiti po dobrom jer se gubi mir koji ste mislili da imate. Umejsto zajedničkih planova, slede vam ozbiljni razgovori i preispitivanje da li ste na istoj strani. Shvatit ćete da ste neke probleme predugo gurali pod tepih, a sada su postali preveliki da bi se preskočili.

Emotivno će biti naporno jer ćete se osjećati kao da ste u vezi sami. Kraj mjeseca donosi distancu koju će biti teško premostiti bez mnogo truda i kompromisa.

Blizanci – iznevjerena očekivanja i samoća

Blizanci će kraj marta dočekati u prilično izolovanom stanju. Kad vam se nagomilaju obaveze i kad vam zatreba bar mala pomoć, vidjet ćete da su vaši najbliži prijatelji zauzeti nekim svojim stvarima.

Ovu situaciju Blizanci neće pamtiti po dobrom jer će se osetiti iznevjereno od strane onih u koje su imali najviše poverenja. Telefon će utihnuti baš kad budete imali najviše toga da kažete. Ostaćete sami da rješavate probleme koji su se nakupili na poslu i u porodici.

Ovaj mart vam drži lekciju o tome ko je tu samo za zabavu, a ko je spreman da stane uz vas kad krene loše. Osećaj napuštenosti pratiće vas sve do prvih dana aprila.

Presuda od koje nema bježanja

Neke stvari se jednostavno ne mogu izbeći kada se zvezde postave ovako loše.

Jarčevi, Škorpije i Blizanci ovaj mart definitivno neće pamtiti po dobrom, jer sudbina traži da se suočite sa posljedicama svojih i tuđih odluka. Dok drugi planiraju proljećna putovanja, vi ćete pokušavati da sačuvate ono što je ostalo od vašeg mira, piše krstarica.com.

Facebook komentari