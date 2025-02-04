Ova dva znaka danas će reći “da” pa požaliti …

Današnji astrološki aspekti donose energiju brzih odluka i impulzivnih pristajanja na stvari koje možda niste do kraja promislili. Dva znaka posebno bi mogla upasti u zamku prebrzog “da”, a kasnije shvatiti da su preuzeli više nego što žele ili mogu. Ako ste među njima, pokušajte danas barem dva puta razmisliti prije nego što pristanete na tuđe prijedloge.

Blizanci

Blizanci su danas raspoloženi za druženje, nove ideje i spontane dogovore. Problem je što ćete lako reći “može” čak i kada vam raspored već puca po šavovima. Netko bi vas mogao nagovoriti na dodatni posao, izlazak ili uslugu koju zapravo nemate vremena odraditi. Kasnije tijekom dana mogli biste osjetiti blagi stres ili frustraciju jer ste pristali na nešto što vam nije bilo nužno.

Savjet za Blizance: prije odgovora uzmite kratku pauzu. Ako nešto nije hitno, slobodno recite da ćete razmisliti.

Strijelac

Strijelci danas osjećaju potrebu za avanturom i promjenom rutine. Upravo zbog toga mogli biste pristati na plan, trošak ili obvezu koja u početku zvuči uzbudljivo, ali kasnije se pokaže kao nepotrebno komplicirana. Posebno pripazite na spontane kupnje, dogovore za putovanja ili obećanja prijateljima.

Savjet za Strijelce: entuzijazam je odličan, ali danas pokušajte malo usporiti i procijeniti sve detalje prije nego što kažete sudbonosno “da”.

Za sve ostale znakove poruka je jednostavna: ne žurite s odlukama. Danas vrijedi staro pravilo – ponekad je “moram razmisliti” najbolji odgovor, piše index.

