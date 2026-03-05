Mjesec u Vagi donosi fokus na pravdu, a obilje stiže za 4 znaka

Pošto se Vaga u astrologiji često veže za ljepotu, vrijednosti, novac i imovinu, ovaj tranzit može otvoriti teme materijalne sigurnosti. Mnogi će danas razmišljati o tome ko šta zaslužuje, gdje je balans narušen i kako se može vratiti osjećaj pravednosti – bilo u poslu, u ljubavi ili u finansijama.

Prema astro tumačenju, četiri znaka posebno privlače sreću i obilje ovog dana:

Jarac danas jasnije vidi poslovne prilike i poteze koji donose rast. Fokus je na karijeri, reputaciji i konkretnim rezultatima, uz osjećaj da napredak može imati pozitivan efekat i na porodicu ili bliže okruženje.

Djevica dobija “hladnu glavu” za novac. Dan je povoljan za pregled troškova, planiranje, sređivanje finansija i donošenje odluka bez emotivnog opterećenja. Sitni rezovi i precizne korekcije mogu donijeti vidljiv boljitak.

Blizanci su podstaknuti da pregovaraju, povezuju se i traže fer dogovor. Mjesec u Vagi im olakšava komunikaciju i može donijeti dobit kroz saradnju, ideju, preporuku ili kontakt koji otvara vrata.

Ribe osjećaju jaču potrebu za unutrašnjim mirom, ali i za pravednim odnosom prema sebi. Moguće je olakšanje kroz rješavanje dugova, vraćanje balansa u odnosima ili odluku koja donosi stabilnost i sigurnost u narednim danima, prenosi Novi.

Facebook komentari