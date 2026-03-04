Horoskopski znakovi koji kupuju kad su tužni…

Svima nam se barem jednom dogodilo da loš dan pokušamo popraviti kupnjom nečega novog. Bilo da je riječ o novoj majici, kozmetici, knjizi ili nekom gadgetu koji nam zapravo i nije nužno potreban, trenutak kupnje često donosi kratkotrajni nalet sreće. No, prema astrologiji, neki horoskopski znakovi skloniji su takvom ponašanju od drugih. Kada ih preplave emocije, umjesto razgovora ili odmora – oni posegnu za karticom.

U nastavku donosimo znakove koji najčešće prakticiraju takozvani “emotional shopping”.

Lav

Lavovi vole lijepe stvari i luksuz, a kada su loše volje, kupnja postaje njihov način da se ponovno osjećaju moćno i samouvjereno. Novi komad odjeće, parfem ili modni dodatak za Lava nije samo predmet – to je mali podsjetnik da zaslužuju najbolje. Čak i kad im dan krene nizbrdo, dovoljno je nekoliko minuta u omiljenoj trgovini da im se raspoloženje popravi.

Vaga

Vage su poznate po svojoj ljubavi prema estetici i lijepim stvarima. Kada se osjećaju emotivno nestabilno ili pod stresom, često će potražiti utjehu u kupnji. Za njih shopping nije samo trošenje novca, nego svojevrsna terapija koja vraća osjećaj ravnoteže. Nova dekoracija za stan, komad nakita ili elegantna torba mogu im brzo popraviti raspoloženje.

Bik

Bikovi obožavaju užitak i udobnost, a kupnja im često služi kao nagrada – posebno kada su neraspoloženi. Oni nisu impulzivni kupci u klasičnom smislu, ali kad su tužni, skloni su “počastiti” se nečim kvalitetnim: dobrom hranom, luksuznom kozmetikom ili predmetima koji pružaju osjećaj ugode. Za Bika je važno da ono što kupi traje i da ima vrijednost.

Blizanci

Blizanci su impulzivni i brzo mijenjaju raspoloženje, pa tako i navike kupovanja. Kada se osjećaju loše ili im je dosadno, online shopping može postati njihov bijeg od stvarnosti. Često kupuju sitnice koje ih na trenutak razvesele – od gadgeta i knjiga do modnih dodataka koje možda nikada neće nositi.

Ribe

Ribe su izuzetno emotivne i često traže načine kako ublažiti svoje osjećaje. Kupnja im može poslužiti kao mali oblik eskapizma. Kada su tužne, često će kupiti nešto što ima emocionalnu vrijednost – knjigu, umjetnički predmet ili nešto što ih podsjeća na lijepe uspomene, piše index.

Facebook komentari