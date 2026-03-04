Retrogradni Merkur pravi oluju u martu: Dolazi najopasniji dan, astrolozi upozoravaju da sve može krenuti po zlu

Prema astrološkim tumačenjima, Merkur će od 26. februara do 20. marta 2026. godine biti retrogradan u znaku Riba. Tokom 2026. očekuju nas ukupno tri retrogradna ciklusa ove planete, ali sa jednom važnom razlikom – svi će se odvijati u vodenim znacima. To, prema astrologiji, nagovještava godinu obilježenu snažnim emocijama, pojačanom intuicijom, ali i situacijama u kojima stare rane i nerazrešeni odnosi ponovo izlaze na površinu, piše naj žena.

Mnogi ovaj period već povezuju sa uobičajenim problemima koje donosi retrogradni Merkur – nesporazumima u komunikaciji, kašnjenjima, kvarovima tehnologije ili komplikacijama u saobraćaju. Ipak, astrolozi upozoravaju da se u okviru ovog prvog retrogradnog ciklusa izdvaja jedan posebno osetljiv datum, kada bi se više nepovoljnih kosmičkih uticaja moglo poklopiti i stvoriti atmosferu pojačane napetosti.

Godina emotivnih testova i jedan posebno izazovan dan

Prvi retrogradni ciklus traje od 26. februara do 20. marta 2026., a odvija se u znaku Riba. U astrologiji se položaj Merkura u ovom znaku često smatra nepovoljnim za jasnu komunikaciju, jer racionalno razmišljanje tada lako ustupa mesto mašti, iluzijama i podsvesnim strahovima.

Zbog toga se u ovom periodu informacije mogu pogrešno tumačiti, granica između činjenica i pretpostavki može postati nejasna, a mnoge odluke donose se više pod uticajem emocija nego logike. Iako će čitav retrogradni period doneti određene izazove, astrolozi posebno izdvajaju 14. mart 2026. godine kao dan kada bi napetosti mogle biti najizraženije.

Zašto se 14. mart smatra kritičnim?

Prema astrološkim analizama, tog dana Merkur će biti u samom središtu svog retrogradnog kretanja kroz Ribe, što znači da će njegova zbunjujuća energija biti najintenzivnija.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da će Merkur tada formirati napet aspekt sa Marsom, planetom koja simbolizuje akciju, impulsivnost i sukobe. Kombinacija ove dve energije može dovesti do brzopletih reakcija, nedostatka strpljenja i naglih rasprava koje lako izmiču kontroli.

U takvom raspoloženju, i najmanji nesporazumi mogu prerasti u ozbiljne konflikte, jer reči postaju oštrije, a ljudi skloniji impulsivnim odlukama.

Dodatnu napetost, prema astrolozima, može pojačati i činjenica da se ovaj period događa neposredno nakon pomračenja Mjeseca, koje u astrologiji često simbolizuje emotivne preokrete i pojačanu osjetljivost.

Kada se sve te energije spoje – zamućena logika Riba, retrogradni Merkur i impulsivni Mars – stvara se atmosfera u kojoj su pogrešne procjene, nesporazumi i ishitrene odluke mnogo vjerovatniji nego inače. Zato astrolozi savetuju da se u tom periodu posebno obrati pažnja na komunikaciju, važne odluke i međuljudske odnose.

Facebook komentari