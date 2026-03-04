Novac stiže do kraja marta: 3 znaka horoskopa dobijaju ono što su dugo čekali

Prema najnovijoj astro prognozi za mart 2026, četiri horoskopska znaka imaće posebnu podršku planeta, priliku za napredak, finansijsko poboljšanje i emotivnu transformaciju.

RIBE

Mart je za Ribe jedan od najvažnijih meseci u godini. Ulazak Marsa u vaš znak 2. marta donosi nalet energije, ambicije i hrabrosti da konačno krenete za svojim snovima. Već početkom mjeseca moguće je upoznavanje novih ljudi i sklapanje važnih partnerstava. Sa Marsom i Merkurom u vašem znaku preuzimate lidersku ulogu i lakše pokazujete svoje sposobnosti.

Ulazak Venere u Ovna 6. marta pokreće finansijska pitanja. Mogući su dodatni prihodi, ali i iskušenje impulsivne potrošnje. Ključ uspjeha je pametno upravljanje novcem. Od 20. marta, kada Merkur krene direktno, stvari postaju jasnije. Ovaj period donosi osjećaj da ste konačno na pravom putu.

OVAN

Došao je vaš trenutak moći i novih poslovnih prilika. Ovnovi će u martu 2026 osetiti snažan nalet harizme. Iako Mars 2. marta ulazi u Ribe i traži više strpljenja, pravi procvat dolazi 6. marta kada Venera uđe u vaš znak. Ovaj tranzit donosi nova poznanstva i poslovne prilike kroz kontakte i umrežavanje. Mogući su pozivi na važne događaje i prilike koje vode ka napredovanju.

Kada 20. marta Sunce uđe u vaš znak, započinje vaša sezona, vrijeme za hrabre odluke, nove projekte koji donose novac i lični restart.

STRIJELAC

Za Strijelčeve mart donosi intenzivne, ali produktivne promene. Pun Mjesec početkom mjeseca podsjeća na važnost profesionalnih ciljeva. Venera 6. marta ulazi u Ovna i donosi inspiraciju, kreativnost i mogućnost dodatne zarade. U narednim nedeljama otvaraju se prilike za štednju i pametne investicije.

Posebno važan datum je 10. mart, kada Jupiter kreće direktno. Ovaj tranzit donosi osjećaj pobede i potvrdu da se trud iz prethodne godine isplatio, ističe astrolog za portal „Your Tango“. Ulazak Venere u Bika 30. marta postavlja temelje za profesionalni napredak u aprilu, piše naj žena.

