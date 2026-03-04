Zašto retrogradne planete nisu loša vijest

Retrogradni planeti nisu kazna niti zastoj, već prirodni ritam života koji nas podsjeća da kretanje nije uvijek linearno. Oni nas uče strpljenju, povjerenju i svjesnijem kretanju kroz vlastiti život. Jer ponekad je i korak unatrag, najvažniji korak naprijed.

Nerijetko se susrećemo s predrasudama kada je riječ o retrogradnom kretanju planeta. Najčešće im se pripisuju negativne konotacije, no u prirodi života sve ima svoje mjesto i vrijeme.

Život se nikada ne kreće pravocrtno, njegov je ritam spiralni. Vjerojatno ste već iskusili situacije kada vam život ponovno donese nešto za što ste vjerovali da je davno riješeno. Ipak, nešto je ostalo nedovršeno. Ponekad je to samo podsjetnik da smo nešto uistinu shvatili i prerasli, a ponekad smo pozvani suočiti se s onim što dugo guramo pod tepih, a s čime još nismo u miru – nečim što nas iznutra tiho izjeda.

Kada Merkur krene retrogradno, kao što je sada slučaj, a svjedočit ćemo mu do 20. ožujka, u našem životu traži dovršenje, jasniji oblik i dublje razumijevanje.

Ponekad je to poziv na otpuštanje ljutnje i zamjeranja zbog nečega što se dogodilo davno, ali još uvijek živi u nama i ne dopušta nam da krenemo naprijed.

Dobivamo priliku prepoznati obrazac – način razmišljanja ili ponašanja koji nas iznova dovodi u iste nevolje – i ovaj put ga svjesno promijeniti.

Može nam se ponovno pojaviti stara ideja ili plan koji nikada nismo doveli do kraja, a sada je pravo vrijeme da mu damo završni oblik.

To takozvano usporavanje zapravo je prilika da uočimo ono što nam inače promiče dok živimo na autopilotu. Da osvijestimo koliko nas stalna potreba za kontrolom može iscrpljivati.

Retrogradno kretanje planeta poziva nas da učimo biti s onim što jest sada – raditi s onim što imamo, uz više povjerenja u sebe i u životne procese.

Retrogradno kretanje planeta podsjeća nas da snaga ne leži uvijek u kretanju naprijed, već u sposobnosti da zastanemo i presložimo se iznutra. To je vrijeme introspekcije u kojem se vraćamo sebi – svojim mislima, odlukama, riječima i izborima – kako bismo ih uskladili s onim tko smo danas, a ne tko smo nekad bili.

Ovakvi periodi donose priliku za integraciju. Ne započinjemo nužno nešto novo, već dovršavamo, iscjeljujemo i zatvaramo stare krugove. U tom procesu često pronalazimo zaboravljene dijelove sebe, talente koje smo zanemarili ili smjer koji smo nekoć napustili.

Retrogradni planeti nisu kazna niti zastoj, već prirodni ritam života koji nas podsjeća da kretanje nije uvijek linearno. Oni nas uče strpljenju, povjerenju i svjesnijem kretanju kroz vlastiti život.

Jer ponekad je i korak unatrag, najvažniji korak naprijed.

Ako direktno kretanje vodi u iskustvo, onda retrogradno kretanje simbolizira asimilaciju iskustva.

Mi ne rastemo i razvijamo se samo kroz ono što smo doživjeli, već kroz razumijevanje onoga što smo iskusili.

I zato ovaj period u kojem nas Merkur u Ribama podsjeća na ono nedorečeno i nedovršeno, iskoristimo kako bismo to priveli jasnoći i miru.

Retrogradni planeti do kraja godine:

Pluton u Vodenjaku (6.5.-16.10.)

Merkur u Raku (29.6.-24.7.)

Neptun u Vodenjaku (7.7.-12.12.)

Saturn u Ovnu (26.7.-10.12.)

Uran u Blizancima (10.9.2026.-8.2.2027.)

Venera u Škorpionu/Vagi (3.10.-14.11.)

Merkur u Škorpionu (24.10.-13.11.)

Jupiter u Lavu (13.12.2026.-13.4.2027.)

Julijana Oremović

