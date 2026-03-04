FINANCIJSKI HOROSKOP ZA OŽUJAK/MART 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Za Djevice je ovo mjesec u kojem se financijske priče i odnosi toliko isprepliću da ih je teško razdvojiti. Ribe su nasuprot Vašeg znaka, u sedmom polju partnerstava. Retrogradni Merkur i Mars u Ribama otvaraju sve teme koje ste možda dugo odgađali: tko što plaća, kako se dijele troškovi, tko preuzima rizik, a tko se oslanja na drugoga. Ovo vrijedi i za bračne, i za poslovne odnose, i za sve ozbiljne „jedan na jedan“ priče. Ako postoji dug među partnerima, skriveni troškovi, neizgovoreni uvjeti, sada to izlazi van. U prvom trenutku može izgledati kao kaos, ali zapravo dobivate priliku da prvi put jasno vidite što se događa. Vodenjaci, ovo je dobar mjesec za iskrenu inventuru: koliko zapravo zarađujete, koliko trošite i na što? Gdje novac odlazi na stvari koje Vam ne donose stvarno zadovoljstvo? Gdje imate talent koji ne monetizirate? Ako se bavite poslom u kojem su cijene „plivale“ i niste imali jasnu cjenovnu politiku, sada možete napraviti novi okvir.

Glavne financijske teme mjeseca

Ožujak/mart 2026. otvara se pod jakim vodenim naglaskom. Sunce je u Ribama, Merkur je u Ribama i k tome retrogradan, Mars početkom mjeseca također ulazi u Ribe. To znači da novac, posao i odluke o zaradi ne prolaze samo kroz brojke i tablice, nego kroz dojam, povjerenje, intuiciju i raspoloženje.

Merkur u Ribama kreće se retrogradno od kraja veljače/februara do 20.3. pa se po putu lako izgube mailovi, dogovori, usmeni „dealovi“, kasne uplate ili se netko predomisli u zadnji tren. Ovo nije dramatično ako pratite što radite, ali jest upozorenje da ne potpisujete ništa u magli i na brzinu.

3.3. imali smo totalnu pomrčinu Mjeseca u Djevici. Ona se odvila na osi Djevica–Ribe, a to je direktna poveznica s temama rada, usluga, svakodnevne zarade, rutine, zdravlja i odnosa prema obavezama. Financijski, mnogi će osjetiti da nešto „puca“: aranžmani koji više nemaju smisla završavaju, loše navike u poslu i trošenju postaju preočite da bi ih se ignoriralo.

Mlad Mjesec u kasnim Ribama 19.3. donosi tihi, ali snažan reset. To je trenutak u kojem se unutar Vas rađa nova odluka: kakav posao želite raditi, s kime želite surađivati, čemu želite davati svoje vrijeme i energiju kako biste zarađivali na način koji ima smisla, a ne samo na način koji „pokriva troškove“.

Jupiter je cijeli mjesec u Raku. Početkom ožujka/marta je još retrogradan, a 10.3. kreće direktno na srednjim stupnjevima znaka. Tu se otvaraju teme doma, obitelji, nekretnina, stambenih kredita, obiteljskog posla i osjećaja financijske sigurnosti koji dolazi iznutra. Ono što se tu gradilo zadnjih mjeseci prelazi iz faze „razmišljam“ u fazu konkretnijih poteza.

Venera je na početku mjeseca još u Ribama, a 6.3. prelazi u Ovna. Dok je u Ribama, financijske odluke su mekše, osjetljivije, često obojene suosjećanjem i željom da nekome pomognete. Kad Venera pređe u Ovna, ton se mijenja: javljaju se nagli impulsi, „sad ili nikad“ potezi, hrabrije traženje onoga što smatrate da zaslužujete.

U pozadini rade sporiji planeti. Saturn i Neptun su u ranim stupnjevima Ovna, pa se pitanje poduzetništva, rizika, pokretanja novih projekata i preuzimanja odgovornosti postavlja na vrlo ozbiljan način. Uran u kasnom Biku nastavlja tresti stare obrasce vezane uz novac, banke, tržišta i pojam stabilnosti. Pluton u ranim stupnjevima Vodenjaka mijenja način na koji funkcioniraju sustavi, tehnologija i zajednice – što se itekako osjeća i kroz posao.

U nastavku slijedi prognoza po znakovima.

OVAN

Za Ovna ovo nije mjesec „punom brzinom naprijed“, nego mjesec u kojem treba stati iza kulisa i posložiti financijsku pozadinu života. Veliki dio planeta u Ribama boravi u Vašem dvanaestom polju pa se novac troši i odlazi na stvari koje možda ne vidite odmah na prvi pogled: stare obaveze, tihe troškove, dugove koje ste gurali sa strane, trajne naloge, pretplate, ali i terapije, povlačenja, odmore.

Retrogradni Merkur u Ribama traži da pregledate sve što „samo ide“: bankovne naloge, sitne troškove koji se akumuliraju, davanja koja više nisu potrebna. Ako ste nekada davno potpisali nešto što i dalje plaćate, sada se možete sjetiti da je vrijeme za prekid. Mars u istom području pojačava nervozu, osobito ako imate osjećaj da novac curi na rupama koje ne kontrolirate. Ovo je prilika da stanete, otvorite sve račune i jasno vidite što je što.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. aktivirala je Vaše šesto polje rada i svakodnevice. Tamo gdje je posao godinama bio rutina koja troši, a ne donosi adekvatan prihod, može doći do prijelomne točke. Neki Ovnovi će mijenjati način rada, raspored, radno mjesto ili uloge u timu. Drugi će prvi put priznati da im trenutna organizacija zdravlja i posla ne može dugoročno funkcionirati i da su potrebne ozbiljne korekcije.

Ono što daje dozu optimizma jest Jupiter u Raku; nakon 10.03., kad krene direktno, financijske teme vezane uz dom, obitelj, stambena rješenja i ulaganja u nekretninu polako dobivaju jasniji smjer. Možda napokon možete pokrenuti kredit, dogovoriti adaptaciju ili se usuglasiti s obitelji oko troškova.

Od 6.3. Venera prelazi u Vaš znak, a 20.3. i Sunce ulazi u Ovna. Tada se energija mijenja. Imate više samopouzdanja tražiti ono što smatrate da zaslužujete, lakše inicirate razgovor o plaći ili predlažete novi način suradnje. Saturn u Ovnu i dalje podsjeća da hrabrost bez plana nije dovoljna. Čak i kada se osjećate snažno, svaki veći financijski korak treba imati jasnu strukturu i realan rok.

BIK

Za Bikove je ožujak/mart financijski vezan uz ljude. Ribe padaju u Vaše jedanaesto polje pa se priče o novcu provlače kroz prijatelje, suradnike, grupe, timove i razne zajednice u koje ste uključeni. Retrogradni Merkur ovdje vraća osobe i projekte iz prošlosti. Netko s kim ste surađivali ponovno se javlja, stari projekt se diže iz ladice, netko tko Vam je dužan spominje vraćanje duga, a i Vi se možete sjetiti da nekome dugujete uslugu ili novac.

Mars u Ribama pojačava dinamiku u grupama. Mogu se pojaviti sitna natezanja oko toga tko koliko doprinosi, tko je koliko plaćen, kako se dijeli dobit. Ako radite u timu, mogući su tajni dogovori, mijenjanje planova u hodu i osjećaj da se sve odvija više na osjećaj nego na jasno izgovorene uvjete. To ne mora biti loše, ali od Vas traži spremnost da otvoreno kažete što Vam je prihvatljivo, a što nije.

Pomrčina Mjeseca u Djevici bacila je reflektor na Vaše peto polje – osobnu kreativnost, ljubavne odnose, djecu i rizik. Ovdje se jasno vidi koliko ste pametno ulagali u projekte koji su Vam važni srcem. Ako ste godinama ulagali vrijeme i novac u neki vlastiti projekt, hobi ili posao koji volite, ovo može biti trenutak u kojem vidite prve konkretnije rezultate. Ako ste pritom bili skloni impulzivnim, rizičnim potezima (npr. financijske špekulacije, igre na sreću), pomrčina može donijeti i trezvenije suočavanje s posljedicama.

Jupiter u Raku nakon 10.3. jača Vaše treće polje. To znači da bolje stojite s ugovorima, prodajom, pisanjem, kratkim projektima, edukacijama, prometom i online komunikacijom. Prihodi mogu dolaziti kroz riječi, znanje i razmjenu informacija, ali traže jasne dogovore i preciznu papirologiju.

Venera u Ovnu od 6.3. povlači se u Vaše dvanaesto polje. Tu su užici i financijski potezi diskretniji: tajni planovi, priprema novog posla, ulaganje u nešto što još ne izlazi u javnost. Kako se mjesec približava kraju, energija se polako sprema za prelazak Venere u Vaš znak, što je najava faze u kojoj ćete više trošiti na sebe, ali i lakše privlačiti prilike koje odgovaraju Vašim vrijednostima. Uran u Biku i dalje podsjeća da stabilnost ne dolazi iz tvrdog držanja za stari model zarade, nego iz spremnosti na pametne promjene.

BLIZANCI

Blizancima je ožujak/mart izrazito poslovno orijentiran, ali ne na „čisti“ način. Ribe su na vrhu Vaše karte, u desetom polju karijere i statusa. Retrogradni Merkur na tom području često donosi situacije u kojima se šefovi predomišljaju, projekti se revidiraju, rokovi pomiču, a ono što je jučer važilo, danas više ne vrijedi. Mars u Ribama dodatno pojačava tenzije, ali više kroz tihi pritisak nego kroz otvorene sukobe: sve se odvija u pozadini, kroz osjećaj da se nešto „kuha“ iznad Vaše glave.

Financijski, ovo znači da je većina novca danas vezana uz reputaciju, javnu sliku i veliku sliku Vaše karijere. Možda radite više nego što je vidljivo, a naplata kasni ili se odmjerava prema nekim subjektivnim kriterijima. To može biti frustrirajuće, ali je ujedno i prilika da shvatite što je Vama važno od posla, ne samo materijalno, nego i po pitanju smisla i dostojanstva.

Pomrčina u Djevici 3.3. aktivirala je Vaše četvrto polje doma, obitelji i unutarnje baze. Događaji oko tog datuma mogu uključivati odluke oko stambenog pitanja, odnosa s roditeljima, nasljedstva ili ulaganja u dom. Moguće je da se jasno pokaže da trenutna ravnoteža između posla i privatnog života nije održiva. Netko u obitelji treba više Vaše podrške ili Vi trebate više prostora i mira, što direktno utječe na financijske odluke.

Jupiter u Raku, nakon 10.3. kada se okrene direktno, jača Vaše drugo polje osobne zarade. To je dobra vijest: postepeno se otvaraju prilike za konkretniji rast prihoda. Važno je da se usudite postaviti realnu cijenu svog rada i da prestanete pristajati na uvjete koji Vas dugoročno iscrpljuju.

Ulazak Venere u Ovna 6.3. i Sunca u Ovna 20. 3. naglašava Vaše jedanaesto polje. To znači da Vaša mreža poznanstava, prijatelji, suradnici i zajednice u kojima ste aktivni postaju glavni kanal za nove poslove i financijske prilike. Ako ste spremni izaći pred ljude s onim što znate i možete, kraj mjeseca može donijeti vrlo korisne kontakte.

RAK

Rakovi u ožujak/mart ulaze s pitanjima smisla i šire slike, ali u pozadini su i konkretne financijske teme. Ribe naglašavaju Vaše deveto polje pa novac lako dolazi i odlazi kroz učenje, putovanja, odnose s inozemstvom, izdavaštvo, savjetovanje, rad s ljudima iz drugih kultura, ali i kroz pravne procese. Retrogradni Merkur u tom području vraća stare planove: studij koji ste prekinuli, ideju o preseljenju, papirologiju koja je stajala, spor koji se otegnuo.

Mars u Ribama pojačava želju da se povežete s nečim što ima smisla pa se financijske odluke rijetko svode na „koliko“, a puno češće na „zašto“. To može biti odlično ako želite uskladiti posao s vrijednostima, ali može biti neugodno ako se shvatite da ste godinama pristajali na aranžmane u kojima se ne osjećate dobro.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. stavlja fokus na Vaše treće polje. To je područje komunikacije, ugovora, svakodnevne logistike. Oko tog datuma može doći do jasnog razrješenja nekog ugovora, razilaženja u mišljenju, prekida jednog klijent–usluga odnosa ili odluke da nešto više ne potpisujete na stari način. Može se promijeniti i način na koji razmišljate o novcu: manje brige, više praktičnog plana.

Najvažnija financijska vijest za Vas je Jupiter u Vašem znaku. Nakon 10.3., kada se okrene direktno, kreće razdoblje u kojem osobni rast, samopouzdanje i osjećaj da imate pravo tražiti svoje postaju ključni. Ne znači da novac pada s neba, ali znači da lakše prepoznajete prilike, lakše ulazite u pregovore i lakše izlazite iz odnosa i poslova koji su Vas iscrpljivali.

Venera i Sunce u Ovnu u drugom dijelu mjeseca prelaze u Vaše deseto polje. To je trenutak kada se Vaš trud u karijeri više vidi. Možete dobiti ponudu za novu poziciju, odgovorniji zadatak ili priliku da pokažete što znate. Financijski potencijal raste, ali uz uvjet da ste spremni primiti tu vidljivost i stati iza sebe.

LAV

Lavovi ulaze u ožujak/mart s naglašenom temom zajedničkog novca. Ribe padaju u Vaše osmo polje pa se financije intenzivno vrte oko kredita, dugova, zajedničkih računa, nasljedstava, poreza, osiguranja i svake situacije u kojoj je novac „pomiješan“ s tuđim. Retrogradni Merkur i Mars u Ribama izvlače na površinu sve ono što je bilo nejasno ili gurnuto pod tepih u tim područjima.

Možete se ponovno uhvatiti u koštac sa starim kreditom, zatražiti reprogramiranje, raspraviti dug koji je dugo stajao, dogovoriti novu raspodjelu troškova u braku ili partnerskoj vezi. Mars ovdje donosi emociju pa razgovori o novcu lako skliznu u razgovore o povjerenju, bliskosti i moći. To je neugodno, ali i korisno: bolje je vidjeti gdje ste ljuti ili povrijeđeni, nego nastaviti šutjeti.

Pomrčina u Djevici 3.3. događa se u Vašem drugom polju, polju osobne zarade i samopouzdanja. To je vrlo jasan trenutak u kojem vidite koliko cijenite vlastite vještine i koliko je to vidljivo u načinu na koji tražite novac. Neki Lavovi će oko tog datuma dobiti potvrdu, poput bonusa, nove ponude ili povećanja prihoda. Drugi će shvatiti da trenutni model zarade ne prati više njihov razvoj i da je vrijeme za promjenu.

Jupiter u Raku, koji se 10.3. okreće direktno u Vašem dvanaestom polju, govori o podršci iz pozadine. To mogu biti ljudi koji Vam pomažu „iza scene“, prilikama koje dolaze nenametljivo, zatvaranju starih energetskih i financijskih dugova. Osjećaj da niste sami, iako to izvana ne izgleda spektakularno, važan je financijski faktor.

Kako Venera 6.3., a Sunce 20.3. prelaze u Ovna, u Vašem devetom polju budi se želja za širenjem: putovanja, tečajevi, studij, rad s inozemstvom. Može biti troškova na ta područja, ali i prilika da se kroz njih financijski proširite. Ključ je u tome da ne bježite od detalja ugovora i da ne idealizirate ponude samo zato što dolaze iz „velikog svijeta“.

DJEVICA

Za Djevice je ovo mjesec u kojem se financijske priče i odnosi toliko isprepliću da ih je teško razdvojiti. Ribe su nasuprot Vašeg znaka, u sedmom polju partnerstava. Retrogradni Merkur i Mars u Ribama otvaraju sve teme koje ste možda dugo odgađali: tko što plaća, kako se dijele troškovi, tko preuzima rizik, a tko se oslanja na drugoga. Ovo vrijedi i za bračne, i za poslovne odnose, i za sve ozbiljne „jedan na jedan“ priče.

Ako postoji dug među partnerima, skriveni troškovi, neizgovoreni uvjeti, sada to izlazi van. U prvom trenutku može izgledati kao kaos, ali zapravo dobivate priliku da prvi put jasno vidite što se događa.

Pomrčina Mjeseca 3.3. odvija se upravo u Vašem znaku. Osobno, to je snažan reset, a financijski se često manifestira kao odluka da više ne pristajete na uloge u kojima nosite previše. Možda ste godinama radili i za sebe i za druge, a primali manji dio kolača. Oko pomrčine može doći do kraja jednog ugovora, promjene uvjeta suradnje ili odluke da izađete iz odnosa koji Vas iscrpljuje.

Jupiter u Raku, koji se 10.3. okreće direktno u Vašem jedanaestom polju, donosi podršku kroz prijatelje, poznanstva, grupe, udruge, online zajednice. Financijske prilike dolaze kroz ljude koji Vas preporučuju, projekte u kojima niste sami, mreže u koje ste uložili energiju.

Venera i Sunce u Ovnu u drugom dijelu mjeseca ulaze u Vaše osmo polje zajedničkog novca. Tamo se financijska energija pojačava: moguć je veći priljev kroz partnera, kredite, ulaganja, ali i veća obaveza prema institucijama i državi. Saturn u Ovnu traži da se u tim područjima ponašate vrlo odgovorno, bez idealiziranja ili oslanjanja na obećanja.

VAGA

Vage u ožujak/mart ulaze s naglaskom na svakodnevicu. Ribe vladaju Vašim šestim poljem rada i zdravlja pa novac sada više nego inače ovisi o tome kako je organiziran Vaš dan. Retrogradni Merkur u Ribama donosi zbrku u rasporedu, promjene smjena, kolege koji mijenjaju planove, odgode u plaćanjima i klijente koji kasne. Mars u istom području pojačava osjećaj umora ako preuzimate previše.

Financijski, ovo je odličan mjesec za reviziju: koji poslovi se isplate, koji ne, gdje se troši energija bez povrata, treba li promijeniti način rada ili model naplate. Ako godinama radite više nego što je plaćeno, sada to postaje preočito.

Pomrčina u Djevici 3.3. odvija se u Vašem dvanaestom polju. Teme koje ste dugo gurali pod tepih – strahovi vezani uz novac, tajne brige, obrasci samosabotaže – sada mogu isplivati na površinu. Možete odlučiti zatvoriti dug, potražiti pomoć, prestati trošiti novac na nešto što Vam služi kao bijeg. U pozadini se zatvara jedan ciklus „nevidljivog“ trošenja.

Jupiter u Raku, nakon 10.3. kada krene direktno, aktivnije radi u Vašem desetom polju karijere. To je signal da se na profesionalnoj sceni nešto širi: više odgovornosti, više vidljivosti, a s vremenom i više prihoda. Bitno je da znate što želite na tom planu, jer Jupiter pojačava ono u što ulazite.

Ulazak Venere i Sunca u Ovna prebacuje dio fokusa na sedmo polje partnerstava. Tu se otvaraju nove financijske priče kroz odnose: zajednički projekti, pregovori o ugovorima, klijenti koji donose veću zaradu. Saturn u Ovnu traži jasnoću. Ljubaznost, diplomacija i šarm su Vam prirodni, ali bez vrlo konkretnih dogovora lako upadnete u situacije gdje previše dajete.

ŠKORPION

Škorpionima ožujak/mart donosi financijske teme kroz ono što vole. Ribe naglašavaju Vaše peto polje: kreativnost, djecu, hobije, vlastiti biznis i rizik. Retrogradni Merkur i Mars u Ribama vraćaju stare projekte koji su Vam bili dragi, ideje koje ste nekad imali, suradnje s ljudima koji su Vam bliski srcu. Pitanje je: može li se nešto od toga pretvoriti u stabilan izvor prihoda?

S druge strane, isto polje govori i o sklonosti riziku. Ako ste u prošlosti ulazili u špekulativna ulaganja na krilima instinkta, bez plana, sad se mogu vidjeti rezultati. Mars donosi pojačane emocije oko dobitaka i gubitaka pa je važno ostati trezven.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. aktivira Vaše jedanaesto polje. To su prijatelji, grupe, timovi, zajednički projekti, dugi ciljevi. Jasno se pokazuje koje suradnje imaju budućnost, a koje ne. Može doći do prekida s nekom grupom, promjene plana oko većeg ulaganja ili do odluke da svoje ciljeve prilagodite realnim financijskim mogućnostima.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., jača Vaše deveto polje. Prihodi i prilike mogu dolaziti preko inozemstva, visokog obrazovanja, pravnih poslova, izdavaštva i rada s ljudima iz drugih kultura. Ovdje se otvaraju vrata, ali traže da imate jasnoću oko toga gdje želite ići i na što ste spremni pristati.

Kada Venera i Sunce uđu u Ovna, aktivira se Vaše šesto polje. Tu se priča spušta na praktičnu razinu: kako organizirati posao, koliko klijenata primiti, koje usluge nuditi, kako sačuvati zdravlje dok zarađujete. Što je raspored čišći i tijelo bolje zbrinuto, to je financijska slika stabilnija.

STRIJELAC

Strijelci u ožujak/mart ulaze s naglašenim temama doma i posla. Ribe su u Vašem četvrtom polju pa retrogradni Merkur i Mars u Ribama povlače za sobom pitanja stana, nekretnina, obiteljskih troškova i unutarnjih temelja. Možda izranjaju stari dogovori oko nasljedstva, papirologija koja je dugo stajala ili neusklađenost oko toga tko što plaća u kućanstvu.

Mars tu lako pojačava tenzije u obitelji pa financijske rasprave mogu biti emocionalno nabijene. Ipak, upravo tako vidite gdje su pukotine u dogovorima i što treba jasno preformulirati. Ponekad je dovoljno da se napokon sjedne, sve stavi na papir i dogovori novi model.

Pomrčina u Djevici 3.3. zahvaća Vaše deseto polje karijere. To je trenutak kada se jasno vidi što u Vašem profesionalnom životu više ne funkcionira. Može doći do završetka jednog velikog projekta, promjene posla, odluke da se više ne vraćate starom smjeru ili do iznenadne prekretnice koja Vam pokazuje koliko nosite na leđima.

Jupiter u Raku nakon 10.3. aktivnije djeluje u Vašem osmom polju. To znači da financijska podrška drugih može rasti: kreditni aranžmani se lakše pokreću, nasljedstva se raspetljavaju, partner može doživjeti pomak u zaradi. Naravno, sve traži poslovnu i emocionalnu zrelost, jer osmo polje testira povjerenje.

Ulazak Venere i Sunca u Ovna naglašava Vaše peto polje. Ovo je faza u kojoj se javljaju ideje vezane uz vlastiti biznis, dodatne projekte, kreativne poslove. Može biti troškova na djecu, hobije ili užitak, ali i prilika da upravo kroz to povećate prihode. Saturn u Ovnu podsjeća da se i ovdje traži plan: talent je važan, ali financijski efekt dolazi kad mu date strukturu.

JARAC

Jarci ulaze u ožujak/mart s glavom punom informacija. Ribe su u Vašem trećem polju, pa retrogradni Merkur i Mars u Ribama donose gomilu poruka, mailova, papira, sitnih ugovora i dogovora „usput“. Financijski, ovo je mjesec u kojem treba dva puta provjeriti sve što potpisujete i šaljete. Krivo napisan broj, pogrešan datum ili propuštena stavka može kasnije stvarati probleme.

Mars pojačava užurbanost, lako ulazite u sitne rasprave, a nerijetko se dogodi da isti posao radite dva puta jer je prvi put nešto bilo nejasno. S pozitivne strane, upravo kroz reviziju starih ugovora i dogovora možete uočiti gdje ste godinama radili ispod cijene i gdje je vrijeme da redefinirate uvjete.

Pomrčina u Djevici 3.3. odvija se u Vašem devetom polju. To je područje visokog obrazovanja, dalekih putovanja, pravnih pitanja, odnosa s inozemstvom i šire slike života. Oko tog datuma može doći do važnih odluka: završetka studija, rješavanja pravnog spora, odustajanja od jednog puta ili preusmjeravanja sredstava u drugi smjer koji ima više smisla.

Jupiter u Raku, nakon 10.3. kada krene direktno, jača Vaše sedmo polje partnerstava. Tu se otvaraju mogućnosti kroz suradnje – novi ugovori, partnerstva, klijenti koji Vam donose više posla. Važno je od početka postaviti jasne financijske uvjete, jer Jupiter lako pojačava i dobra i loša iskustva.

Venera i Sunce u Ovnu ulaze u Vaše četvrto polje doma. To može značiti troškove za stan, uređenje, selidbu, ali i prihode kroz rad od kuće ili obiteljski posao. Saturn u Ovnu naglašava potrebu da sve gradite na čvrstim temeljima. Ne isplati se preskakati korake – bolje je ići sporije, ali stabilno.

VODENJAK

Za Vodenjake je ožujak/mart vrlo konkretan što se tiče novca. Ribe su u Vašem drugom polju zarade pa retrogradni Merkur i Mars ovdje stvaraju zanimljivu kombinaciju. S jedne strane, možete imati osjećaj da novac dolazi i odlazi u valovima, katkad neočekivano. S druge strane, vidite vrlo jasno gdje trošite iz emocije, a ne iz potrebe.

Ovo je dobar mjesec za iskrenu inventuru: koliko zapravo zarađujete, koliko trošite i na što? Gdje novac odlazi na stvari koje Vam ne donose stvarno zadovoljstvo? Gdje imate talent koji ne monetizirate? Ako se bavite poslom u kojem su cijene „plivale“ i niste imali jasnu cjenovnu politiku, sada možete napraviti novi okvir.

Pomrčina u Djevici 3.3. događa se u Vašem osmom polju zajedničkih financija. To je polje kredita, dugova, poreza, nasljedstava, ali i emocionalnih veza u kojima postoji jaka ovisnost. Moguće je da se oko tog datuma raspetlja situacija s bankom, državom ili partnerom. Ponekad to znači zatvaranje duga, ponekad suočavanje s time da nešto treba presložiti. Najvažnije je da vidite gdje ste preuzeli prevelik teret ili obrnuto – previše se oslonili na druge.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., jača Vaše šesto polje rada i zdravlja. To je dobar aspekt za one koji žele stabilniju radnu rutinu, više posla i bolju organizaciju. Prihodi mogu rasti kroz svakodnevni rad, nove klijente ili bolje radne uvjete. Jednako je važno da čuvate tijelo, jer preopterećenost brzo pojede i novac i energiju.

Venera i Sunce u Ovnu u drugom dijelu mjeseca ulaze u Vaše treće polje. Tu se otvaraju prilike kroz pisanje, prodaju, edukacije, marketing, rad s ljudima, kraće projekte, kraća putovanja. Prihodi mogu dolaziti iz više manjih izvora. Nakon što Merkur krene direktno, pregovori i potpisivanja idu lakše, uz manju vjerojatnost nesporazuma.

RIBE

Ribama je ožujak/mart financijski vrlo osoban. Sunce, retrogradni Merkur i Mars su u Vašem znaku, što znači da ste u fokusu – ali tako da se prvo mijenja Vaš unutarnji odnos prema novcu, a tek onda vanjske okolnosti. Ovo je razdoblje u kojem vrlo jasno vidite gdje ste godinama pristajali na manje nego što zaslužujete, gdje ste spašavali druge, a sebe ostavljali za kraj, gdje ste se bojali tražiti.

Retrogradni Merkur vraća stare poslove, klijente, projekte, ideje. Možete dobiti priliku da završite nešto što je ostalo otvoreno ili da ponovno razmotrite ulogu u poslu u kojem ste nekad bili. Mars u Vašem znaku daje energiju, ali i sklonost da se rasipate ako ne znate što Vam je prioritet.

Pomrčina u Djevici 3.3. odvija se u Vašem sedmom polju partnerstva. Odnosi u kojima postoje zajedničke financije, poslovne suradnje, ugovori i emocionalne veze prolaze kroz test. Može doći do prekida jednog ugovora, promjene uvjeta, jasnog razgovora o tome tko što donosi u odnos. Ovo može biti nelagodno, ali dugoročno oslobađajuće, osobito ako godinama nosite veći dio tereta.

Jupiter u Raku, nakon 11.3., jača Vaše peto polje. To je područje kreativnosti, djece, hobija i vlastitog biznisa. Ovdje se otvaraju financijske prilike kroz ono što volite raditi: stvaranje, podučavanje, rad s djecom, umjetnost, zabavu, poduzetništvo. Razlika u odnosu na ranije je u tome što sada na te teme gledate ozbiljnije. Nije više „samo hobi“, nego potencijalan izvor stabilnog prihoda.

Mlad Mjesec u Vašem znaku 19.3. daje Vam šansu da postavite novu namjeru vezanu uz novac: kakav odnos želite prema zaradi, koliko želite zarađivati, s kime želite poslovno raditi. Nakon 20.3., kad Sunce uđe u Ovna, fokus se seli u Vaše drugo polje – polje zarade i samovrijednosti. Saturn u Ovnu traži da taj novi odnos prema novcu ne ostane na razini želje, nego da ga pretočite u konkretne odluke: nove cijene, nove granice, novi način upravljanja resursima.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari