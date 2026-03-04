EKLIPSA I PUN MJESEC U DJEVICI, SUNCE U RIBAMA (utjecaj do sredine ožujka/marta) – Materijalizacija ideala

Osoba koja je osviještena iskoristit će ovo vrijeme za suočavanje sa svojim nemirima iz podsvijesti koji sad tako lako (nepozvani) izviruju, te će se obračunati s njima.

Jedanput mjesečno događa se puni Mjesec, ali nije svaki praćen eklipsom (pomrčinom). Eklipse se događaju dva puta godišnje u nizu – jedna sunčeva, druga mjesečeva. Ovaj puni Mjesec što nam slijedi u utorak 3.3. u Djevici je upravo onaj kada se događa eklipsa i to potpuna (eklipse mogu biti i djelomične).

Dakle imamo puni Mjesec u Djevici, Sunčev znak Riba i eklipsu.

Kaže se, ono što se radi u vrijeme eklipse nosi zaokret u budućnosti.

Djevica je znak kojom vlada Merkur pa spada u pametne, elokventne, analitičke znakove. Ona voli preispitivati, analizirati, ići do najsitnijih detalja pa ako uoči nesavršenstvo odmah se baca u trening i usavršavanje. Zato je ovaj pun Mjesec odličan da se usavršimo ili poboljšamo u nekoj vještini. Dovedemo sebe i svoje potencijale do punog sjaja, izvučemo ono najbolje od nas.

Djevica je također znak liječenja i iscjeljivanja pa možemo raditi na ozdravljenju ili iscjeljenju bilo neke bolesti bilo nekog odnosa ili lošeg obrasca i osobine. Ona je i znak pročišćenja, djevičanske čistoće pa možemo fizički pospremiti i počistiti prostor, ali i energetski.

Ovo vrijeme je idealno za čišćenje stana, ne trebaju neke komplicirane metode, dovoljno je upaliti mirisni štapić ili eterično ulje, s namjerom da se pročiste ustajale i negativne energije. Kad osjetimo da smo mi i prostor u kojem boravimo čisti, proces iscjeljenja može započeti.

Kad je pun Mjesec, tada su Sunce i Mjesec uvijek u nasuprotnim znakovima – u ovom slučaju Sunce je u Ribama, a Mjesec u Djevici. Ribe su izrazito nematerijalan i duhovan znak, dok je Djevica praktičan zemljani znak. Povezivanje ova dva znaka znači zapravo spuštanje nekih duhovnih kvaliteta u svakodnevni život.

Na primjer, ako je duhovna kvaliteta univerzalna ljubav, da ne bi ostala samo u apstraktnom spiritualnom svijetu ideala, kroz ovaj kanal spuštamo je u svakodnevni život na način da širimo ljubav oko sebe i budemo dobri i ljubazni prema bližnjima.

Također ako nam se javi muza u duhovnom svijetu Riba i nadahne nas na neko kreativno ili umjetničko djelo, kroz znak Djevice spustit ćemo to djelo u materijalan svijet. Os Riba i Djevice je idealan za uzemljavanje najviših ideala.

Puni Mjesec simbolizira kulminaciju, završetak ciklusa i trenutak kada nesvjesno postaje svjesno. To je vrijeme pojačanih emocija i unutarnjeg uvida.

Ribe su znak povezan s intuicijom, snovima, empatijom, transcendencijom i duhovnim iskustvima. Kad je Sunce u Ribama, emocije mogu postati dublje, mističnije, ali i konfuznije.

Eklipsa djeluje kao „pojačivač“ energije. Lunarne eklipse često donose nagle završetke, otpuštanje, ali i otkrivanje skrivenog. One djeluju gotovo sudbinski, ubrzavaju procese i usmjeravaju nas tamo gdje trebamo biti.

Puni Mjesec u Djevici sa Suncem u Ribama u vrijeme eklipse može donijeti otkrivanje nesvjesnih obrazaca i iluzija, snažne snove i poruke iz podsvijesti, osjećaj čišćenja, otpuštanja i zatvaranja poglavlja, duboko suosjećanje, ali i potrebu za postavljanjem granica.

Pošto su Ribe vodeni znak, ovaj puni Mjesec bit će idealan za čišćenje svih nagomilanih emocija. Tako da možemo očekivati povećane napade emotivnosti, čežnje, sjete. Prožima nas sanjarsko raspoloženje, a snovi su živi, čudesni, nekome i lucidni. Idealno je vrijeme za meditaciju, umjetnost, inspiraciju, muze, i duhovnost.

Ovaj puni Mjesec u Djevici u razdoblju Riba nas može odvesti i u posjet drugim svjetovima, iza vela materijalnog i poznatog. Ribe su vezane uz sve mistično, ono što se pokušava sakriti od sebe i od drugih. Također su vezane za tajne neprijatelje one u nama i one izvan nas, koji mogu ovih dana divljati. Ribe su vezane i uz tajne i zabranjene ljubavi pa se možda ovih dana potajno u nekog zaljubimo ili priznamo svoju tajnu ljubav.

Svijet astrologije može djelovati na dva načina – ili kao događaji koji se odvijaju bez naše kontrole pod utjecajem zvijezda i planeta. Ili kao nešto za što unaprijed znamo kakva će se vibracija dogoditi pa prilagodimo ponašanje tome.

Moja je preporuka da se slijepo ne prepuštamo silama koje djeluju na nas i u nama, već da se svjesno koriste tehnike osobnog razvoja ili tehnike manifestacije, jer u vrijeme eklipsi moguće je ono što u ostalim razdobljima nije.

A ako ne znate ništa od navedenog probajte započeti svoje metafizičko putovanje i pišite mi ako osjetite da vam mogu pokazati put.

Pomrčine (eklipse) su energetski izrazito jaka i zahtjevna razdoblja, toliko značajna da je u davna vremena jedan od glavnih zadataka kraljevog astrologa, pored kraljevog horoskopa, bilo računanje pomrčina. Oduvijek su se značajni obredi i rituali radili za vrijeme pomrčina, jer je tada otvorena kapija između raznih svjetova i realnosti, pa se lako može učiniti ono što je teško ili nemoguće u ostale dane.

U vrijeme pomrčine tanke su granice između svjetova i vrlo lako se upada u meditativna stanja i spaja s nematerijalnim. Ali upravo zbog te tanke granice, pomrčina je vrijeme kada naše neiscijeljeno unutarnje dijete, tamne sjenke, naši demoni, nemiri, strasti, tuge, strahovi, izlaze na površinu.

Osoba koja je osviještena iskoristit će ovo vrijeme za suočavanje sa svojim nemirima iz podsvijesti koji sad tako lako (nepozvani) izviruju, te će se obračunati s njima.

