Mars u Ribama ne prašta: Do 9. aprila, ova 3 znaka će dobiti sve što su sanjali

Mars u Ribama djeluje tiho, ali udara jako i donosi promene koje se pamte. Do 9. aprila, energija se mijenja u korist onih koji osjećaju više nego što govore. Mnogi astrolozi vam neće reći pravu istinu, a to je da ovaj period nije za čekanje, već za intuitivno djelovanje. Ako ste se ikada pitali kada će univerzum stati na vašu stranu, odgovor je sada. Rakovi, Škorpije i Ribe, spremite se, jer se stvari konačno pokreću s mrtve tačke.

Kako Mars u Ribama utiče na naše odluke?

Ovaj tranzit pojačava intuiciju i tera vas da delujete direktno iz srca, a ne iz glave. Umjesto suhe logike, sada vas vode snažan unutrašnji osjećaj i skrivene želje koje konačno izlaze na površinu radi potpunog ispunjenja.

Ljudi često greše jer pokušavaju da forsiraju stvari na silu dok traje ovaj astrološki uticaj. To je pogrešan pristup. Sada je potrebno da plivate niz struju. Ovaj tranzit crvene planete kroz emotivni znak Riba ne traži borbu, već prepuštanje onome što vas istinski pokreće.

Rak: Vrijeme je da spakujete kofere

Za Rakove, ovo nije vrijeme za sjedenje kod kuće. Mars u Ribama aktivira vaše deveto polje, što znači samo jedno – širenje vidika. Možda ste dugo odlagali taj put ili edukaciju koja vam se mota po glavi. Vjerujte iskustvu, sada je trenutak da kupite tu kartu ili upišete taj kurs.

Prepreke koje su vas ranije kočile sada nestaju kao da ih nikada nije ni bilo. Vaša energija vodenih znakova sada radi za vas, otvarajući vrata inostranstva i duhovnog napretka.

Škorpija: Strast koja menja sve

Škorpije, vi najbolje znate šta znači intenzitet, ali period do 9. aprila donosi nešto sasvim novo. Mars se nalazi u vašem polju ljubavi, kreativnosti i zabave. Ako ste samci, ovo je onaj trenutak kada slučajan susret prerasta u filmsku priču.

Ako ste u vezi, strasti se vraćaju na velika vrata. Nemojte analizirati svaku sitnicu, to je zamka. Pustite da vas osećaj vodi. Mnogi klijenti su mi potvrdili da su upravo pod ovim aspektom započeli svoje najvažnije životne projekte.

Ribe: Glavna uloga u sopstvenom filmu

Drage Ribe, Mars je u vašem znaku. To znači da vi držite volan. Umor i pasivnost koje ste možda osjećali prošlog mjeseca sada zamenjuje sirova energija i volja. Ovo je vaše ostvarenje snova. Imate snagu da presječete sve što vam ne služi i da se izborite za sebe.

Ljudi će vas slušati, gledati i pratiti. Iskoristite ovaj nalet samopouzdanja da rešite situacije koje ste gurali pod tepih. Sada ste nezaustavljivi.

Ovaj period je retka prilika da uskladite želje sa realnošću. Nemojte dozvoliti da vam strah od neuspjeha pokvari planove. Zvezde su poređane, ali vi morate povući potez, piše Krstarica.

