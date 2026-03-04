Horoskopski znakovi koji “znaju bolje” i kad nemaju pojma

Postoje ljudi koji će ti s potpunim samopouzdanjem objasniti kako se nešto radi, iako su to zadnji put vidjeli u filmu ili pročitali u polurečenici na internetu. Astrologija, naravno, ima svoje favorite u toj disciplini “znam ja to”.

Evo znakova koji često znaju bolje – čak i kad nemaju pojma.

Lav

Lav ne mora imati činjenice, njemu je dovoljan stav. Ako zvuči uvjerljivo i izgleda samopouzdano, to je za Lava jednako istini. A i realno, tko će mu reći da nije u pravu?

Blizanci

Blizanci znaju ponešto o svemu, što je često opasnije nego ne znati ništa. Uvijek će imati komentar, teoriju ili “zanimljivu informaciju” koju su negdje usput pokupili – i prezentirati je kao nepobitnu činjenicu.

Djevica

Djevica je sigurna da je u pravu jer je “razmislila”. Problem je što ponekad razmišlja na temelju krivih pretpostavki, ali to je sitnica. Ako je rekla da tako treba, onda tako treba.

Strijelac

Strijelac ima mišljenje o svemu i voli ga dijeliti, često bez filtera. Nije važno ima li pojma – važno je da zvuči uvjereno i filozofski. Ako se ispostavi da nije bio u pravu? Ma nema veze, bitno je da je rasprava bila zanimljiva.

Jarac

Jarac će ti objasniti kako stvari funkcioniraju “u stvarnom svijetu”, čak i kad se tema tiče nečega što nikad nije radio. Autoritet mu je prirodno stanje, a sumnja u vlastito znanje – nepoznat pojam.

Naravno, svi mi ponekad “znamo bolje”, ali ovi znakovi to rade s posebnim stilom i samopouzdanjem. A ruku na srce – da nema takvih ljudi, svijet bi bio puno tiši… i dosadniji, piše index.

