Financijski horoskop od 2.3. do 8.3.: Lavovima stižu nagrade i isplate, Ribama iznenadni prihodi!

Tjedan od 2. do 8.3.2026. donosi mirnije, prizemljenije razdoblje u kojem se isplati razmišljati dugoročno. Umjesto jurnjave za brzom zaradom, naglasak je na stabilnosti, svjesnom trošenju i mudrom upravljanju novcem. Ovo je tjedan u kojem se svaki znak Zodijaka može vratiti osnovama: jasnijem planiranju, preglednijem proračunu i odgovornijem odnosu prema vlastitim resursima.

Početak mjeseca tako postaje poziv na trezveno promišljanje financija. Energija zvijezda potiče na to da stanete, otvorite svoje bilješke, račune i planove, te iskreno sagledate gdje novac odlazi, što je doista potrebno, a što je samo navika ili impuls.

Stručnjaci naglašavaju da je bolje ulagati u sigurnost, štednju i razborite izbore nego tražiti brze kratkoročne dobitke koji lako mogu završiti razočaranjem. Astrolozi ističu važnost strpljenja, racionalnosti i povjerenja u vlastite odluke.

Ovan

Za Ovna se tijekom ovog tjedna otvara mogućnost da financije konačno „sjednu“ na stabilnije temelje, pod uvjetom da ne popustite pred naglim željama i impulzivnim kupnjama.

Energija tjedna poziva Vas da zastanete prije svake veće transakcije i zapitate se: treba li mi ovo doista ili samo reagiram na trenutni poriv? Ovo je dobar trenutak da preispitate svoje navike trošenja, možda zapišete sve troškove i jasno vidite gdje se može „stegnuti remen“, a da pritom ne osjetite pad kvalitete života.

Ponude za honorarni rad, jednokratne projekte ili dodatnu zaradu mogu se pojaviti, no važno je da ih sagledate hladne glave, bez idealiziranja.

Na kraju tjedna mogu nastati kućanski troškovi povezani s voljenim osobama, djecom ili roditeljima, no pokazat će se da su to ulaganja koja donose korist i toplinu cijeloj obitelji.

Bik

Bikovima ovaj tjedan doslovno stavlja kalkulator u ruke. Vaša financijska situacija u velikoj mjeri ovisi o tome koliko pažljivo planirate svoj proračun i koliko ste spremni realno sagledati svoje obveze.

Vrijedi ponovno izračunati redovne prihode, kredite, režije, pretplate i sve obvezne uplate. Kada to stavite na papir, lakše ćete uočiti gdje se može uštedjeti i što više ne služi Vašim ciljevima.

Sreća je na strani onih koji uspoređuju cijene, istražuju ponude i strpljivo traže popuste, umjesto da kupuju na prvu. Zaduživanje većih iznosa, podizanje kredita ili posuđivanje novca sada nije povoljno – dugoročno bi Vas to moglo opteretiti.

U drugom dijelu tjedna povoljno je ulagati u dom: renoviranje, praktični namještaj ili poboljšanje životnih uvjeta za cijelu obitelj mogu biti dobar smjer za ulaganje.

Blizanci

Blizancima ovaj tjedan donosi priliku da postave temelje ozbiljnijeg financijskog plana. Dobro je vrijeme za sastavljanje detaljnog proračuna, traženje financijskog savjeta ili početak dugoročne štednje pa makar i s manjim iznosima.

Ako razmišljate o manjim ulaganjima, primjerice u edukaciju, opremu za posao ili alate za osobni razvoj, sada je povoljno da polako krenete, ali uz pojačan oprez.

Izbjegavajte sumnjive prijedloge, nerealna obećanja i sve što zvuči „predobro da bi bilo istinito“. Mogući su dodatni troškovi vezani uz djecu, hobije, tečajeve, seminare ili aktivnosti u slobodno vrijeme.

Ključ cijelog tjedna je samodisciplina: nemojte popuštati impulsima, već svaku odluku pustite da „odstoji“ dan ili dva prije nego što je donesete.

Rak

Rakovi će se ovog tjedna prirodno usmjeriti na obiteljske financije i zajedničke troškove. Može biti tema vezanih uz zdravlje, kućanske popravke, račune i pružanje podrške voljenima.

Veće kupnje – poput bijele tehnike, namještaja ili skupih uređaja – dobro je odgoditi ili barem temeljito raspraviti s članovima obitelji kako bi svi bili na istoj strani.

Na poslu nemojte očekivati dramatične skokove prihoda, ali moguće su ugodne male nagrade, simbolični bonusi ili pokloni koji stižu kada se najmanje nadate.

Proračun zahtijeva veću pažnju: svaka odgođena ušteda sada će Vam kasnije olakšati nepredvidive situacije. Razborita, mirna štedljivost bit će Vaš najbolji saveznik i zaštita od financijskog stresa.

Lav

Lavovima financijski horoskop za ovaj tjedan donosi dinamiku i potencijal za nove prihode. Može doći do nagrade za raniji trud, isplate za dovršeni projekt, honorarnog posla ili neočekivane prilike da dodatno zaradite.

Ipak, istom brzinom kojom novac dolazi, mogao bi i otići – posebno na užitke, sitna zadovoljstva, poklone i stvari kojima želite sebe počastiti. Prije nego što posegnete za karticom, zastanite i razmislite što Vam dugoročno donosi osjećaj zadovoljstva, a što samo kratkotrajni impuls.

Ovo nije povoljno razdoblje za posuđivanje novca, bilo da Vi posuđujete drugima ili zatražite kredit za neplanirane troškove.

Istodobno, energija tjedna podržava ulaganje u svoj izgled, imidž, stručno usavršavanje i darivanje ljudi koji su Vam važni – pod uvjetom da sve to stane u razuman okvir proračuna.

Djevica

Djevice ulaze u tjedan u kojem im njihov prirodni osjećaj za red i strukturu može donijeti veliku financijsku korist. Vrijeme je da se uhvatite ukoštac sa starim računima, zaostalim obvezama i plaćanjima koja stalno odgađate. Što prije to riješite, to će Vam um biti mirniji.

Zvijezde podupiru ulaganja u ono što poboljšava Vašu svakodnevicu: edukacija, stručni seminari, oprema za posao, uređenje radnog prostora ili ulaganje u zdravlje imaju smisla u ovom razdoblju.

U drugom dijelu tjedna mogući su neočekivani prihodi, povrat duga, isplata za već obavljen posao ili neka vrsta olakšanja koje dolazi iz smjera financija.

Ipak, dobro je ostati oprezan i ne nasjedati na agresivno oglašavanje i ponude koje pokušavaju stvoriti dojam hitnosti.

Vaga

Vagama tjedan donosi relativnu stabilnost na polju novca. Ne nazire se veliki skok prihoda, ali ni nagli pad; u prvom planu bit će redovni kućanski troškovi, briga za obitelj i svakodnevne obveze koje ne možete izbjeći.

Mogu se pojaviti i neki manji „ekstra“ prihodi – možda u obliku sitnog honorara, povrata novca ili povoljne kupnje koja dugoročno štedi trošak.

Važno je zadržati uobičajeni proračun i ne dopustiti da Vas online akcije, popusti i „limited edition“ ponude uvuku u nepotrebne troškove.

Ako planirate ulaganje u dom, uređenje prostora ili kupnju poklona za voljene, usmjerite se na kvalitetu i trajnost, umjesto na efektan izgled koji kratko traje.

Škorpion

Škorpionima se otvara prolaz prema jačanju financijske stabilnosti, posebno kroz kontakte i suradnje. Ako ste u posljednje vrijeme razmišljali o novim poslovnim vezama, mreži kontakata ili sporednim izvorima zarade, ovaj tjedan to može krenuti konkretnijim putem.

Mali dodatni prihodi, povremeni poslovi, suradnje „sa strane“ ili povoljne ponude za zaposlenje mogu se pojaviti upravo sada. Ipak, ključno je da se držite podalje od nepotrebnih dugova i ne povjeravate svoj novac osobama kojima ne vjerujete u potpunosti.

Temama poput nasljedstva, poreza, osiguranja, otplate kredita i uređenja dugova sada vrijedi posvetiti ozbiljnu pažnju – energija tjedna podržava donošenje zrelih odluka.

Pred kraj tjedna budite dodatno oprezni s online plaćanjima, lozinkama i dijeljenjem financijskih podataka.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan može djelovati pomalo „raspršeno“ kada je riječ o novcu. Troškovi se mogu nizati jedan za drugim: druženja, izlasci, putovanja, pokloni, održavanje automobila ili kućanske opreme.

Upravo zato je važno unaprijed odrediti granicu – koliko ste spremni potrošiti na užitak, a da Vas to kasnije ne optereti.

Astrolozi savjetuju da za sada izbjegavate kredite, pozajmice i sve vrste rizičnih ulaganja, osobito ako ih netko predstavlja kao brzu zaradu bez truda.

S druge strane, možete pronaći način da zaradite upravo kroz nešto što volite: stari hobi, jednokratnu uslugu, prodaju stvari koje Vam više ne trebaju. Tako oslobađate proračun i stvarate prostor za važnije i smislenije troškove.

Jarac

Jarci dobivaju tjedan idealan za financijsko „pospremanje“. Ovo je vrijeme da sjednete s dokumentima, pregledate police osiguranja, kreditne ugovore, pretplate, sve mjesečne obveze i provjerite ima li nečega što više ne želite plaćati.

Takav pregled može otkriti skrivene rezerve: nepotrebne troškove koje bezbolno možete ukinuti ili preusmjeriti na štednju. Nemojte zanemariti ni teme mirovinske štednje, bankarskih proizvoda i potencijalnih savjeta s financijskim stručnjacima – sada imate priliku donijeti zrelije odluke koje će dugoročno raditi u Vašu korist.

Vrijedi planirati i kupnje, osobito one povezane s kućanskim aparatima, zdravljem, radnim uvjetima ili povećanjem kvalitete života.

Do kraja tjedna moguće je da osjetite nagradu za svoju odgovornost: bonus, povišica, isplata ili neki oblik priznanja od strane poslodavca ili poslovnog partnera.

Vodenjak

Vodenjaci ulaze u razdoblje u kojem se jasnije vidi povezanost znanja, vještina i zarade. Tjedan je povoljan za razmišljanje o dodatnim edukacijama, online tečajevima, radionicama ili novim vještinama koje Vam mogu otvoriti vrata do većih primanja.

Ako već razmišljate o dodatnom poslu, freelancingu, savjetovanju ili online prihodima, sada je dobar trenutak da napravite prvi konkretan korak, makar to bilo samo istraživanje tržišta ili sastavljanje plana.

Vrijedi s obitelji razgovarati o dugoročnim financijskim ciljevima: ulaganja, štednja, renoviranje doma, obrazovanje djece ili veći projekti sada mogu dobiti jasniju strukturu.

Što se tiče većih ulaganja, dobro je da ne donosite odluke na brzinu – dajte si vremena za usporedbe i savjete.

Ribe

Ribe su ovih dana posebno otvorene prema drugima, suosjećajne i spremne pomoći pa se lako dogodi da više novca ode na tuđe potrebe nego na vlastite prioritete.

Lijepo je podržati prijatelje, obitelj ili humanitarne akcije, ali financijski horoskop savjetuje da pritom ne zaboravite na svoj proračun i granice.

Sredinom tjedna mogući su iznenadni prihodi: predujam, jednokratni posao, povrat starog duga ili neka druga neočekivana uplata. To Vam može donijeti olakšanje, ali i izazov – hoćete li taj novac odmah potrošiti ili ga mudro usmjeriti?

Veće kupnje ima smisla odraditi samo ako su stvarno nužne, a ne zato što Vas je privukla reklama ili lijepo pakiranje. Na poslu je važno osloniti se na intuiciju: osjetit ćete trenutak kada trebate pokazati svoje znanje, tražiti pravednu nagradu ili se jače zauzeti za sebe.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

