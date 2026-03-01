Veliki horoskop za mart: Vagama se smiješi dodatna zarada, Strijelci traže promjenu…

Mart donosi jaču energiju, više inicijative i potrebu da se krene u konkretnu realizaciju planova. Nakon sporijeg početka godine, fokus se prebacuje na posao, financije i odnose koji traže jasnije granice. Ovo je mjesec u kojem se hrabrost isplati, ali samo uz dobru procjenu i realna očekivanja.
Ovan
Posao: Mjesec donosi ubrzanje. Imate priliku preuzeti inicijativu ili započeti novi projekt. Pazite na sukobe s autoritetima zbog nestrpljenja.
Financije: Mogući su dodatni troškovi, ali i prilika za dodatnu zaradu. Ne ulazite u rizične investicije.
Ljubav: Strast je naglašena. U vezama se rješavaju stare napetosti, a samci ulaze u intenzivnu priču.
Zdravlje: Energija jaka, ali pazite na iscrpljivanje i manjak sna.
Bik
Posao: Stabilan mjesec za planiranje i dugoročne odluke. Neće biti naglih promjena, ali gradite čvrste temelje.
Financije: Financijska situacija je stabilna. Dobar je trenutak za štednju ili razmišljanje o većoj kupnji.
Ljubav: Sigurnost i povjerenje su ključni. Odnosi postaju ozbiljniji.
Zdravlje: Obratite pažnju na prehranu i manjak kretanja.
Blizanci
Posao: Puno komunikacije i novih kontakata. Pazite na raspršenost i dovršavanje započetih zadataka.
Financije: Prihodi mogu varirati. Izbjegavajte impulzivnu potrošnju.
Ljubav: Flert i druženja su naglašeni. Samci imaju više opcija, ali trebaju jasnoću.
Zdravlje: Mentalni umor i manjak koncentracije.
Rak
Posao: Emocije utječu na poslovne odluke. Važno je ostati profesionalan. Kraj mjeseca donosi stabilnost.
Financije: Mogući su troškovi vezani uz dom ili obitelj. Planiranje je ključno.
Ljubav: Bliskost i sigurnost su prioritet. Odnosi se produbljuju.
Zdravlje: Osjetljiv želudac i stres.
Lav
Posao: Mjesec donosi priliku za isticanje, ali kroz timski rad. Priznanje dolazi ako ne forsirate dominaciju.
Financije: Stabilno, ali bez velikih pomaka. Pazite na luksuzne troškove.
Ljubav: Želite pažnju i strast. U vezama je važno pokazati nježniju stranu.
Zdravlje: Energija dobra, ali pazite na iscrpljivanje.
Djevica
Posao: Organizacija i preciznost donose rezultate. Moguć je novi zadatak ili dodatna odgovornost.
Financije: Stabilno, ali budite oprezni s pozajmicama ili zajedničkim troškovima.
Ljubav: Miran mjesec. Stabilnost vam odgovara više od dramatike.
Zdravlje: Muče vas probava i stres.
Vaga
Posao: Suradnje i dogovori donose napredak. Kreativnost dolazi do izražaja.
Financije: Moguća je dodatna prilika za zaradu kroz suradnju.
Ljubav: Romantična energija je jaka. Odnosi postaju topliji i iskreniji.
Zdravlje: Potreban vam je balans između obaveza i odmora.
Škorpion
Posao: Intuicija vam pomaže donijeti važnu odluku. Moguća je promjena radne strategije.
Financije: Budite oprezni s rizičnim ulaganjima. Stabilnost dolazi kroz disciplinu.
Ljubav: Duboki razgovori mijenjaju dinamiku odnosa.
Zdravlje: Psihički umor. Više sna je ključno.
Strijelac
Posao: Novi projekti i ideje pokreću vas naprijed. Pazite na brzopletost.
Financije: Prihodi rastu kroz dodatne aktivnosti. Izbjegavajte neplanirane troškove.
Ljubav: Spontanost i humor jačaju odnose. Samci upoznaju zanimljive osobe.
Zdravlje: Energija dobra, ali potreban je redovit ritam.
Jarac
Posao: Fokus na dugoročnim ciljevima. Moguće je priznanje ili dodatna odgovornost.
Financije: Stabilno, ali razmišljate o većem ulaganju ili promjeni financijske strategije.
Ljubav: Emocije su dublje nego što pokazujete. Stabilnost je prioritet.
Zdravlje: Ukočenost i umor. Istezanje i odmor su važni.
Vodenjak
Posao: Ideje su jake, ali trebaju strukturu. Izbjegavajte ishitrene poteze.
Financije: Neočekivani trošak moguć sredinom mjeseca. Budite oprezni.
Ljubav: U ljubavi se traži iskrenost i prostor.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost. Odmak od buke je važan.
Ribe
Posao: Kreativnost i intuicija donose dobre prilike. Povoljno za projekte koji traže osjećaj i maštu.
Financije: Stabilno, ali pazite na pozajmice ili nejasne dogovore.
Ljubav: Emotivan i nježan mjesec. Odnosi se produbljuju.
Zdravlje: Potreban vam je mir i kvalitetan san, piše index.