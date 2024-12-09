Novac stiže u martu: 3 horoskopska znaka će se kupati u parama!

Početak marta 2026. donosi snažnu energetsku promenu koja bi, prema astrološkim tumačenjima, mogla otvoriti vrata finansijskom napretku za tri horoskopska znaka.

OVAN

Mart je sezona velikih finansijskih preokreta. Sezona Ovna počinje 20. marta, istovremeno sa završetkom retrogradnog Merkura. To donosi snažan impuls za novi početak. Ovnovi ulaze u fazu velikih životnih promena, uključujući i finansije. Dodatni podsticaj dolazi 30. marta, kada Venera ulazi u Bika, znak povezan sa novcem, stabilnošću i materijalnim prosperitetom.

Ovo je idealno vreme za traženje povišice, pokretanje privatnog biznisa, nove investicije, planove štednje. Ključ uspeha je strpljenje i pametno upravljanje novcem.

RIBE

Za Ribe počinje nova finansijska era. Ali, ključna reč je strpljenje. Ulazak Saturna i Neptuna u Ovna aktivira polje novca i lične vrednosti, pokrećući dugoročne promene u načinu razmišljanja o zaradi i bogatstvu. Dok je Merkur retrogradan u njihovom znaku do 20. marta, važno je analizirati stare odluke, zatvoriti nedovršene projekte i naučiti lekcije iz prethodnog perioda.

Od 20. do 30. marta otvara se idealan trenutak za nove poslovne poteze, pokretanje projekata ili prihvatanje ponuda koje su bile na čekanju. Moguće je i da se pojavi finansijska prilika iz prošlosti.

VODOLIJA

Stiže nagrada posle dugog perioda. Vodolije konačno izlaze iz finansijski zahtevnog perioda. Saturn i Neptun napuštaju njihovu kuću novca, što simbolično označava kraj prepreka i početak stabilnijeg priliva. Ulazak Marsa u Ribe 2. marta donosi energiju odlučnosti i konkretnih akcija za povećanje prihoda. Iako se savetuje oprez sa potpisivanjem ugovora dok Merkur ne krene direktno, period nakon 7. marta idealan je za planiranje novih poslovnih pravaca. Ovo je mesec u kojem Vodolije mogu naplatiti sav trud uložen prethodnih godina, piše naj žena.

