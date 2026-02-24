Ovo su najsretniji dani u martu…

S krajem februaru u zraku se osjeća suptilna promjena. Intenzitet Valentinova jenjava, zima polako popušta, a mnogi počinju razmišljati o novim počecima. Astrologinja Joanne Jones iz Trusted Psychicsa tvrdi da je ožujak idealno vrijeme za energetski reset, piše index.

“Ožujak donosi prijelaznu energiju. On premošćuje razdoblje emocionalnog promišljanja i stvara zamah prema naprijed. Odabir pravog dana za djelovanje može napraviti razliku između nečega što djeluje usiljeno i nečega što je u potpunom skladu s vama”, objašnjava.

Najsretniji dani u martu

6. mart

Ovaj dan donosi val samopouzdanja, osobito kada su u pitanju novi odnosi. Joanne ističe da je idealan za prve korake i hrabre razgovore.

“Ovaj datum nosi izražajnu i prodornu energiju. Potiče iskrenost bez agresije i privlačnost bez pritiska. Ako ste oklijevali nekoga pozvati na spoj ili otvoreno razgovarati o odnosu, ovo je trenutak u kojem samopouzdanje prirodno dolazi do izražaja”, kaže.

12. mart

Dvanaesti ožujka može donijeti nježnu, ali značajnu prekretnicu u ljubavi. Riječ je o povoljnom danu za razgovore o predanosti i smjeru u kojem veza ide, osobito za parove koji su u tišini preispitivali svoj odnos. Samcima ovaj datum donosi prilike za dublje, smislenije susrete, a ne tek prolazne avanture.

18. mart

Mladi Mjesec 18. ožujka čini ovaj datum jednim od ključnih u mjesecu. Prema Joanne, donosi snažne intuitivne i romantične vibracije. “Potiče nas da slušamo srce, a ne strah. Izvrstan je trenutak za postavljanje namjera povezanih s ljubavlju. Ne radi se o tome da odmah donosite velike odluke, već da jasno osvijestite što doista želite”, objašnjava.

24. mart

Joanne izdvaja i 24. ožujka kao dan koji potiče na djelovanje. Do tada bi se mnoge situacije mogle razjasniti, što otvara prostor za odlučne poteze i nove početke. Ovo je povoljan dan za zajedničko planiranje putovanja, objavu veze ili bilo koji drugi iskorak koji postaje vidljiv i drugima.

29. mart

“Ovaj datum nosi energiju otpuštanja”, kaže Joanne. “Ponekad novi počeci zahtijevaju da se nečega odreknemo. Ako osjećate da nešto stoji na mjestu, tada dolazi trenutak jasnoće.” Dodaje kako to ne mora biti negativno iskustvo: “Otpuštanje je također oblik novog početka. Ožujak snažno podržava emocionalnu iskrenost”, zaključuje.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.

Facebook komentari