Ovo je najopasniji datum retrogradnog Merkura i može da vam uništi život: Tog dana dobro pazite šta (ne) radite

Moćni Merkur, planeta koja u astrologiji upravlja komunikacijom, informacijama, ugovorima i logistikom biće retrogradna od 26. februara do 20. marta 2026. godine, dok je Merkur i dalje unutar znaka Riba, piše glossy.

Retrogradni Merkur najčešće se povezuje s nerazumijevanjem, kašnjenjima, nesporazumima i tehničkim problemima. Tada stvari koje inače radimo rutinski, poput dopisivanja, planiranja putovanja ili potpisivanja ugovora, mogu da izmaknu kontroli ili zahtjevaju dodatnu pažnju.

Retrogradni Merkur u Ribama je posebno opasan

Kada se dogodi retrogradni Merkur u znaku Riba, njegova energija deluje posebno komplikujuće i intenzivno, jer Ribe pojačavaju emocije, maštu i introspekciju, dok logika i jasnoća mislila mogu biti slabije izraženi.

Merkur vlada komunikacijom, kao i poslovnim odnosima, dokumentima, ugovorima, porukama i svim vrstama sporazuma.

Kada se ova planeta “okrene unazad”, kao da se ponovo vrši pregled svega već urađenog, pa se češće javljaju sasvim neočekivani nesporazumi u razgovorima, poruke i-mejlovi mogu biti pogrešno protumačeni, važni dokumenti mogu da imaju velike greške, može da dođe do promena planova, kvarova uređaja i internet veza, i to u najnezgodnijem trenutku…

Upravo zato astrolozi ne savjetuju da se u ovom periodu započinju važne stvari.

Najrizičniji dan retrogradnog Merkura je 14. mart

Ovaj datum se izdvaja jer se tada poklapa više napetih aspekata koji pojačavaju tipične retrogradne probleme.

U tom trenutku je Merkur duboko retrogradan, odnosno usporen, konfuzan, dezorijentisan, nalazi se u znaku Riba, što donosi pojačane emocije, zamagljivanje stvari i pogrešne procjene. Ova planeta, takođe, pravi napet aspekt sa Marsom, što nam pojačava impulsivnost, konflikte i brzoplete odluke. Istovremeno je Merkur pod jakim uticajem Neptuna, pa stižu i zablude i pogrešne informacije.

To je kombinacija koja donosi:

pogrešno tumačenje poruka,

brzoplete reakcije zbog povređenog ega,

potpisivanje nečega što kasnije zahteva ispravke,

tehničke greške,

izgovaranje riječi koje se ne mogu povući.

Može da se desi da ćete zažaliti zbog poruke koju pošaljete 14. marta, odlučite nešto iz inata i potom shvatite da je na vašu štetu. Nije isključeno da ćete ući u raspravu iako nemate dovoljno činjenica ili agumenata, kao i da pogrešno tumačite sagovornika.

Šta raditi 14. marta?

Ako možete, taj dan iskoristite za reviziju postojećih planova i da završite nešto što ste započeli umjesto da nešto krenete ispočetka. Ukoliko je apsolutno neophodno da nešto potpišete 14. marta, obavezno dobro proverite dokumentaciju.

