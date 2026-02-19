SEDMIČNI HOROSKOP od 23.2. do 1.3. – Najsretniji znakovi će biti Ribe, Rak, Ovan

Ovan

LJUBAV: Možda ste mogli učiniti i više, ali nema razloga za nezadovoljstvo. Sad ćete svoje snage usmjeriti na učvršćivanje onog što ste postigli u privatnom životu. Malo manje atrakcija, više intimnosti i sve vam opet ide u prilog.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići na godišnji, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će vam potrebno više sna i odmora.

Bik

LJUBAV: U idućim danima vama će se ipak postepeno otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete. Neće to doduše još biti bajka, ali ohrabrenje je tu. Samo ne reagirajte na male provokacije. Bit će ih i dalje.

KARIJERA: Ako se stvari još ne pokreću, pokrenut ćete se vi. Bit ćete spremni animirati sve oko sebe kako bi postigli više. To će ujedno i razbistriti neke stvari u samoj operativnoj razini posla pa ćete početi raditi lakše i znat će se što je čiji zadatak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete vrlo aktivni i u sportu.

Blizanci

LJUBAV: Čini se da polako dolazite na svoje. Kako ste već neko vrijeme to čekali, pokazat ćete svoju radost. Izgledne su i zabave na kojim biste se mogli osjećati vrlo ugodno. U svakom slučaju, nemojte sjediti kod kuće. Idite među ljude.

KARIJERA: Izaći će na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati nove poteze koje je malo tko očekivao. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja i onaj koji budi nadu da se može naprijed. Računajte na određene napore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kondiciju poboljšajte sportom.

Rak

LJUBAV: Sad već možete lakše pričati pa i proanalizirati neke nedoumice iz svoje ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati. Vaš opušten stil bit će dobro prihvaćen.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, krenut ćete u akciju još predanije. Ovo je vjerojatno vaše vrijeme kad počinjete ostvarivati sve ono o čemu ste sanjali. Nećete zaboraviti niti jednu sitnicu. Samo ne žurite, snage imate i više nego dovoljno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite. Vježbajte jogu.

Lav

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali njihov karakter u emotivnog smislu uglavnom će biti površan. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Veselit će se.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas vući da nekoga iskritizirate, ali primjenjujući to izvana bi mogli izgledati kao nasilnik. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Znate pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se opuštati češće.

Djevica

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježne riječi koje će imati učinka.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali oni sami dat će vam ideju što i kako dalje. Budite otvoreni za ovakve prijedloge.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svakim danom ste sve jači i jači.

Vaga

LJUBAV: Male nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti zadovoljni.

KARIJERA: Rezultati vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Sigurnost i sve bolja financijska postignuća dat će vam novu motivaciju za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo malo se opustiti i proveseliti.

Škorpion

LJUBAV: U osobnim odnosima ovih će vas dana zanimati erotika. Ako ste u vezi, vaši prijedlozi vjerojatno će biti dobro prihvaćeni od druge strane. Ako ste još sami, morat ćete biti malo strpljiviji. Udvarajte polako i imat ćete uspjeha.

KARIJERA: Nastavljate težiti visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog nekih poslovnih zaostataka koje niste vi uzrokovali. Kako god bilo, riješit ćete i njih.

ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite svaki sunčani dan.

Strijelac

LJUBAV: Zamišljat ćete se u ulozi velikog zavodnika, no prilika za to bit će više u vašoj mašti nego u stvarnosti. Ipak, ono što ulovite, bit će dobro. Zato se dotjerajte se i izađite među ljude. Samo neka vaša očekivanja budu malo realnija.

KARIJERA: Na radnom mjestu bit će sve više događaja. Ne samo na temu redovnih zadataka, nego će se aktivirati i događaji povezani s ljudskim odnosima, uvjetima rada, uslugama koje dobivate ili pružate. Neki će biti pretrpani poslom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napravite bolji plan i red. Potom ga primijenite.

Jarac

LJUBAV: Postat ćete mirniji i zadovoljniji. Čitat ćete misli i osjećaje partnera. Zato ćete pričati samo o bitnim temama. Ljubav će vam vjerojatno biti uzvraćeno na lijep način. Oni koji su još sami bit će zanimljivi drugima i rado pozivani u društvo.

KARIJERA: Nakon što ste možda morali pognuti glavu, prepoznat ćete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko s njim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati sve dok se ne postigne kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Vodenjak

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna ojačat će povjerenje u vašem privatnom životu. Napokon ćete s drugom stranom moći razgovarati otvorenije, premda stoji da važete svaku svoju riječ. Poboljšanje će vas ohrabriti i da više izlazite, pa će se samci upustiti u udvaranja.

KARIJERA: Vjerojatno će vas podržati komunikativni i otvoreni ljudi jer će uvidjeti vaš trud. Bit će vam drago, premda ćete osjećati blage posljedice stresova. Sad možete raditi malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se vježbajući jogu.

Ribe

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, razumijevanja i sklada, a povjerenje će rasti. Bit ćete zadovoljni i sretni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti nekako znanstveno.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vaše spretnosti i talenta za komunicirate sa svakim. I ovih dana to će doći do izražaja pa će vas mnogi zvati da im se pridružite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Aktivirajte svoj stari hobi, piše ehoroskop.net.

