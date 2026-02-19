Saturn u Ovnu 2026.–2028.: Ovnove čeka velika prekretnica, Ribe financijsko triježnjenje

Ovnovi, iako Saturn nije direktno u Vašoj zoni novca, traži odrasliji odnos prema samoj ideji zarade. Više nema mjesta za podcjenjivanje vlastite vrijednosti ili rad “za iskustvo” unedogled. Jupiter u Raku i kasnije u Lavu u 2026. otvara prostor za ulaganja u dom ili kreativne projekte, ali samo ako paralelno postavljate jasne granice prema poslu i ulaganjima. Rakovi, ovo je jedno od važnijih profesionalnih razdoblja. Pritisak može narasti, no istovremeno dobivate priliku za jasno profiliranje: čime se zapravo želite baviti i kakvu odgovornost ste spremni preuzeti. Financije prolaze kroz test stabilnosti.

Saturn je ponovno ušao u znak Ovna 14.2.2026. i ondje ostaje do 12.4.2028. Time započinje novi ciklus u kojem kolektivno učimo što znači osobna odgovornost, hrabrost i svjesno djelovanje. U tom razdoblju se postavljaju teme i obrasci koji će se razvijati kroz sljedećih gotovo trideset godina, do sljedećeg Saturnovog povratka na ovaj dio Zodijaka. Ovan je prvi znak Zodijaka, povezan s pokretanjem, inicijativom i “krenut ću pa ću usput shvatiti”. Saturn u Ovnu traži suprotno: najprije struktura i zrelost, tek onda akcija.

Važno je i to da se odmah na početku tranzita Saturn spaja s Neptunom na 0° Ovna, 20.2.2026. To je susret ideala i stvarnosti. Sve ono što smo godinama zamišljali, priželjkivali ili duhovno “radili u pozadini” sada ulazi u fazu provjere: što od toga zaista može postati konkretan životni izbor, posao, odnos ili projekt – a što je ostalo samo lijepa slika u glavi.

Ovaj Saturn ne nagrađuje brzinu, već dosljednost. Gdje god u vlastitoj karti imate Ovna, u razdoblju 2026.–2028. bit ćete pozvani preuzeti veći stupanj odgovornosti. Kod nekoga će se to najviše osjetiti kroz tijelo i zdravlje, kod nekoga kroz posao i financije, kod nekoga kroz odnose i obiteljski život.

Ovan

Saturn u Vašem znaku od veljače/februara 2026. do proljeća 2028. označava veliku osobnu prekretnicu. Identitet, tijelo i životni smjer ulaze u fazu ozbiljne revizije. Od Vas se traži da prestanete živjeti na “goli impuls” i počnete birati bitke. Mnogi Ovnovi mijenjaju stil života, način rada i način na koji troše energiju.

Na razini zdravlja tijelo postaje vrlo iskren pokazivač. Preopterećenje, neredovit san, kronični stres i izgaranje više ne prolaze neprimijećeno. Mogu se javiti napetosti u mišićima, glavobolje, problemi s kostima ili koljenima ako forsirate sebe preko granica. Dobro strukturiran ritam spavanja, kretanja i rada sada je ključan – Saturn nagrađuje disciplinu, ne savršenstvo.

Financijski, iako Saturn nije direktno u Vašoj zoni novca, traži odrasliji odnos prema samoj ideji zarade. Više nema mjesta za podcjenjivanje vlastite vrijednosti ili rad “za iskustvo” unedogled. Jupiter u Raku i kasnije u Lavu 2026. otvara prostor za ulaganja u dom ili kreativne projekte, ali samo ako paralelno postavljate jasne granice prema poslu i ulaganjima.

U odnosima, Saturn Vas uči da ne spašavate veze vlastitom snagom volje. Gdje god ste “nosili sve na leđima”, sada dolazi faza usklađivanja: ili gradite partnerski odnos u kojem obje strane preuzimaju odgovornost, ili se priča polako hladi. Manje dramatičnih prekida, više tihe, ali vrlo jasne zrelosti.

Bik

Saturn u Ovnu za Vas je u 12. polju – polju pozadine, podsvijesti i povlačenja. Ovo je razdoblje u kojem se usporavanje ne događa iz lijenosti, nego iz potrebe da se iscijele stare priče koje još uvijek troše energiju iz sjene.

Na razini zdravlja to može izgledati kao pad energije, pojačan umor, povremena nesanica ili naprotiv – potreba za znatno više sna. Teme anksioznosti, psihosomatskih simptoma, starih trauma i neproživljenih emocija izlaze na površinu i traže stručnu podršku ili dublji unutarnji rad. Sve što radite za mentalnu higijenu (terapija, meditacija, energetski rad, boravak u tišini) sada se višestruko isplati.

Financijski, ovo nije tipično razdoblje velikih vanjskih skokova, više je riječ o raščišćavanju starih gubitaka, dugova, zajedničkih financija i nesvjesnih obrazaca trošenja. Često se pokaže gdje novac “curi” kroz nevidljive rupe – pomaganje svima, nejasne pozajmice, ulaganje u projekte iz sažaljenja. Saturn ovdje traži jasnije granice i trezvenije financijske odluke.

U odnosima, ovo je vrijeme zatvaranja ciklusa. Pojavljuju se priče iz prošlosti, bivši partneri, stari nerazriješeni odnosi. Nije nužno da se vraćaju da biste ih obnovili, nego da biste ih napokon pustili. Učite kako ne nositi tuđe emocije kao svoju dužnost i kako zadržati suosjećanje, a pritom zaštititi vlastiti živčani sustav.

Blizanci

Blizancima Saturn u Ovnu prolazi kroz 11. polje – prijateljstva, grupne projekte i dugoročne ciljeve. Društveni život prolazi kroz filtriranje: neki ljudi se udaljavaju jer više ne dijelite isti tempo i vrijednosti, dok drugi ostaju kao stabilna, pouzdana jezgra.

Na razini zdravlja, ključna tema je balans između rada, umrežavanja i odmora. Previše sastanaka, ekrana i obaveza prema svima troši živčani sustav. Saturn ovdje traži realnu raspodjelu energije: manje površnog širenja, više dubinskih, kvalitetnih kontakata i vremena za oporavak.

Financije su povezane s tim koliko ste jasni oko svojih ciljeva. Ideje i talent za komunikaciju i dalje su jaki, ali Saturn traži da ih ugradite u konkretan plan: stabilniji projekt, tvrtku, dugoročni profesionalni smjer. Nejasne suradnje s prijateljima i “ajmo nešto zajedno” bez ugovora sada dobivaju test realnosti.

U odnosima, uključujući ljubavne, pojavljuje se pitanje kompatibilnosti životnih pravaca. Ako ste u vezi u kojoj se planovi za budućnost stalno odgađaju, sada će pritisak rasti. S druge strane, odnosi koji mogu podnijeti iskren razgovor i zajednički plan dobivaju novu razinu zrelosti.

Rak

Rakovi s ovim tranzitom dobivaju Saturn u 10. polju karijere, statusa i javne slike. Ovo je jedno od važnijih profesionalnih razdoblja. Pritisak može narasti, no istovremeno dobivate priliku za jasno profiliranje: čime se zapravo želite baviti i kakvu odgovornost ste spremni preuzeti.

Na razini zdravlja, stres povezan s poslom izlazi u prvi plan. Ako već dugo podnosite nejasne rokove, preopterećenje ili lošu organizaciju, tijelo to sada počinje jasno signalizirati. Fokus na osnovama – redovit obrok, san, kretanje – postaje dio karijernog plana, ne luksuz.

Financije prolaze kroz test stabilnosti. Jupiter u Vašem znaku i kasnije ulazak Jupitera u Lava donose prilike za rast, ali Saturn traži da se to gradi kroz jasne strukture: ugovore, profesionalno pozicioniranje, ulaganje u znanje ili vlastiti biznis.

U odnosima, važan je balans između privatnog i poslovnog života. Možete se suočiti s time da partner (ili obitelj) osjeća da Vas “nema”, ili obrnuto – da ste stalno na raspolaganju obitelji pa se ne možete fokusirati na posao. Saturn traži zrelije granice i jasniji dogovor: kako izgleda Vaš dan, što je prioritet i kako raspoređujete energiju.

Lav

Za Lavove Saturn u Ovnu aktivira 9. polje – uvjerenja, visoko obrazovanje, pravo, inozemstvo i životnu filozofiju. Ovo je razdoblje u kojem se testira ono u što vjerujete. Ideje koje su do sada živjele u glavi sada traže praktičnu primjenu.

Na zdravlje ovo djeluje kroz odnos prema ritmu života. Putovanja, rad s ljudima iz drugih kultura, studij ili dodatne edukacije mogu biti naporni, pa Saturn traži da se bolje organizirate: jasni rokovi, plan učenja, pametnije korištenje vremena. Pretjerano idealiziranje ili iscrpljujući tempo odražavaju se na imunitet, probavu i opću vitalnost.

Financijski, ovo može biti period ulaganja u obrazovanje, pravne procese, selidbu ili širenje posla na strana tržišta. Bitno je da znate zašto to radite i koji je povrat. Jupiter, koji sredinom 2026. ulazi u Vaš znak, pojačava ambiciju i samopouzdanje, ali Saturn čuva od prevelikog rizika bez temelja.

U odnosima, mogu se pojaviti teme različitih uvjerenja i životnih pravaca. Veze na daljinu, partneri iz druge kulture ili drukčijeg svjetonazora sada traže ozbiljan razgovor: kako to funkcionira u praksi, a ne samo u idealnoj slici. Saturn podržava veze koje imaju zajedničku životnu viziju.

Djevica

Djevice s ovim tranzitom dobivaju Saturn u 8. polju – zajedničke financije, krediti, dugovi, nasljedstva, kao i intimnost, granice i duboka psihologija. Ovo je razdoblje “čišćenja” u svemu što dijelite s drugima, i u materijalnom i u emocionalnom smislu.

Na zdravlje se to prelijeva kroz osjetljivost na stres i potisnute emocije. Tijelo može reagirati kroz hormonalni balans, reproduktivni sustav, probavu ili kronični umor ako dugo nosite tuđe terete. Saturn potiče na ozbiljniji rad na psihičkoj higijeni i jasnije “da” i “ne” u bliskosti.

Financije su ovdje direktna tema: krediti, hipoteke, partnerova primanja, alimentacije, porezi, nasljedstva. Nejasni dogovori, dugovi bez plana i financijska ovisnost sada dobivaju test. Dobra strana je mogućnost stabilizacije: reprogramiranje kredita, jasni ugovori, realan plan otplate i zajedničkih ulaganja.

U odnosima, 8. polje traži zreliji odnos prema povjerenju i kontroli. Gdje god je prisutan strah od napuštanja, manipulacija, ucjene ili ovisnosti, sada izlazi na vidjelo. Saturn podržava one veze u kojima ste spremni otvoreno razgovarati o novcu, granicama i stvarnim potrebama, bez igranja moći.

Vaga

Za Vage je Saturn u Ovnu direktno nasuprot Suncu – u 7. polju partnerstava i svih važnih “ja – ti” odnosa. Ovo je jedan od ključnih ciklusa za veze, poslovne i privatne.

Po pitanju zdravlja, odnosi mogu imati vrlo konkretan utjecaj. Kronični stres zbog partnerstva, nerazriješenih konflikata ili poslovnih suradnji sada se jasno osjeti kroz tijelo: napetost, nesanica, simptomi na leđima, bubrezima, krvnom tlaku. Saturn ovdje podržava sve što uvodi red u komunikaciju: jasan dogovor, terapiju za parove, ili pošten rastanak ako je priča istrošena.

Financijski, 7. polje govori o ugovorima i svemu što radite “s nekim”. Ugovori o radu, partnerstva u biznisu, d.o.o.-ovi s prijateljima, brakovi u kojima se dijeli imovina – sve to sada traži jasnije definicije. Neodrživi aranžmani se raspadaju, a oni koji imaju potencijal dobivaju stabilniji okvir.

U ljubavi je naglasak na realnoj kompatibilnosti. Ako je veza godinama ostajala “u limbu”, sada dolazi pritisak da se stvari imenuju: jesmo li tim, na što se obvezujemo, kako izgledaju naši planovi. Saturn podržava odnose u kojima obje strane preuzimaju odgovornost, umjesto da jedna osoba sve vuče.

Škorpion

Kod Škorpiona Saturn u Ovnu prolazi kroz 6. polje – svakodnevicu, posao, rutine i zdravlje. To je klasična faza “strukturiranja života”.

Na razini zdravlja, ovo je jedan od konkretnijih ciklusa. Tijelo vrlo jasno reagira na dulji rad bez odmora, lošu prehranu ili sjedeći način života. Simptomi mogu biti vezani uz probavu, kožu, živčani sustav ili kronični umor. Saturn ovdje zapravo pomaže: uvodi disciplinu u male stvari – redovite obroke, kretanje, organizaciju radnog dana – i time gradi snažniju otpornost.

Financijski, 6. polje se odnosi na svakodnevni posao i način na koji zarađujete, više nego na velike “skokove”. Možete dobiti više odgovornosti, stabilniji ugovor ili novi tip posla, ali uz jasne obaveze. Ako radite u uvjetima koji su loši za zdravlje, tranzit će Vas gurati prema rješenju, makar to značilo postepenu promjenu radnog okruženja.

U odnosima, ovo je vrijeme učenja o granicama u svakodnevici. Koliko toga radite za druge, a koliko za sebe. Kako dijelite kućanske poslove, brigu o djeci, praktične obaveze. Neusklađenost po tom pitanju sada više nije “sitnica”, nego ključna tema koju treba riješiti.

Strijelac

Strijelci dobivaju Saturna u 5. polju – ljubav, djeca, kreativnost, užitak i rizik. Razdoblje naglašava pitanje: što Vas stvarno veseli i kako s tim odgovorno postupate.

Zdravlje se ovdje vezuje uz odnos prema zadovoljstvu. Pretjerivanja (alkohol, kasnonoćni izlazi, kockanje, impulzivni rizici) dobivaju vrlo brzu povratnu informaciju. Saturn podržava umjerenost i stabilnije obrasce: redovit odmor, kvalitetnije načine opuštanja i ozbiljniji pristup hobijima koji Vas hrane umjesto da Vas iscrpe.

Financijski, 5. polje obuhvaća i špekulacije, ulaganja s elementom rizika, igre na sreću. Ako ste skloni brzinskim investicijama bez plana, sada možete dobiti lekciju. S druge strane, postoji potencijal da neki Vaš talent ili kreativni projekt postane izvor zarade, ali uz jasnu strukturu, plan i upornost.

U ljubavi, veze koje se vrte oko igre, statusa ili bježanja od usamljenosti sada se filtriraju. Saturn podržava odnose u kojima postoji i romantika i spremnost da se prođe kroz stvarne životne izazove. Ako imate djecu, ovo je vrijeme važnih prekretnica u njihovom životu, koje od Vas traže zrelu prisutnost i realne granice.

Jarac

Jarcima Saturn u Ovnu prolazi kroz 4. polje – dom, obitelj, korijeni i unutarnja sigurnost. To je razdoblje u kojem se temelj života preispituje i učvršćuje.

Zdravlje se često veže uz temu doma i stresa u obitelji. Ako živite u prostoru koji Vas iscrpljuje ili u odnosima u kojima stalno “gasite požare”, tijelo to sada snažnije pokazuje. Saturn podržava ulaganje u stabilniji, zdraviji okoliš: promjenu stana, renovaciju, postavljanje granica s članovima obitelji.

Financije su često povezane s nekretninama, obiteljskim ulaganjima, kreditima za stan ili poslovnim prostor. Možete ući u razdoblje povećanih troškova vezanih uz dom, ali i dublje sigurnosti na duge staze, ako sve radite s jasnim planom. Ovo je povoljno vrijeme za raščišćavanje obiteljskih imovinskih pitanja.

U odnosima, naglasak je na onima najbližima. Priče iz djetinjstva i obiteljski obrasci postaju jasniji. Možete birati hoćete li nastaviti ponavljati iste modele ili ćete povući drugačiji potez u vlastitoj obitelji ili partnerstvu. Saturn ovdje gradi unutarnji osjećaj “imam se na što osloniti” – prije svega u sebi.

Vodenjak

Za Vodenjake Saturn u Ovnu prelazi kroz 3. polje – komunikaciju, učenje, braću i sestre, susjede i svakodnevne mentalne navike. Ovo je razdoblje u kojem se Vaš način razmišljanja i govora polako disciplinira.

Na razini zdravlja, najosjetljiviji je živčani sustav. Pretjerana izloženost informacijama, stalni multitasking i nedostatak mentalnog odmora sada se puno brže osjete. Saturn podržava uvođenje rutine koja štiti mozak: ograničavanje ekrana, strukturirano učenje, jasne blokove rada i odmora.

Financijski, 3. polje govori o poslovima vezanim uz komunikaciju, pisanje, podučavanje, vožnju, trgovinu, marketing, tehnologiju. Možete preuzeti ozbiljniju ulogu u tim područjima, ali uz dodatne obaveze. Ovo je dobro vrijeme za dugoročne projekte – knjigu, edukaciju, vlastiti program – koji traže strpljiv, sistematičan rad.

U odnosima, poseban fokus ide na rodbinu i ljude s kojima ste u svakodnevnom kontaktu. Nesporazumi koji se vuku godinama sada dolaze na stol. Učite govoriti jasnije, slušati pažljivije i ne ulaziti u beskrajne rasprave koje samo troše živce, a ništa ne rješavaju.

Ribe

Ribama Saturn u Ovnu ulazi u 2. polje – osobne financije, talente i osjećaj vrijednosti. Nakon dugog boravka Neptuna u Vašem znaku i njegovog ulaska u Ovna početkom 2026., slijedi faza triježnjenja: “što stvarno mogu i koliko to vrijedi”.

Na razini zdravlja, 2. polje ima veze s osnovnom stabilnošću: hranom, ritmom, tijelom kao resursom. Saturn potiče realniji odnos prema trošenju energije i brigu za jednostavne rutine koje Vas učvršćuju u tijelu. Kada zanemarite bazu, stres se brže osjeti kroz imunitet, hormone i opću iscrpljenost.

Financije su središnja tema. Prihodi mogu postati stabilniji, ali traže realan plan, hrabrost za redefiniranje cijena i ozbiljniji odnos prema budžetu. Ako ste do sada radili puno toga “iz gušta” bez jasne financijske strukture, sada je vrijeme da to promijenite. Saturn voli tablice, ugovore i dugoročan plan, a posebno cijeni kada kreativni i intuitivni rad ima jasnu materijalnu osnovu.

U odnosima, tema vrijednosti prelijeva se na pitanje: s kime ste i zašto. Gdje god ste ostajali u odnosima iz straha od oskudice (emocionalne ili materijalne), sada dolazi pritisak da napravite drugačiji izbor. Saturn podržava one veze u kojima se osjećate poštovano, viđeno i u kojima se resursi – vrijeme, novac, energija – dijele pošteno.

Suzana Dulčić/ATMA

