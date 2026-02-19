Dnevni horoskop za 19. februar: Kome idu obaveze, a kome romantika

Pred pojedinim znakovima je naporan dan pun obaveza, dok će neki uživati u romantičnim trenucima i zanimljivim susretima.

OVAN

Taman ste pomislili da ste u potpunosti završili sa jednom većom obavezom, ali ispada da ćete neke stvari morati raditi gotovo ispočetka. Uspjeli ste kod voljene osobe probuditi romantična osjećanja – dan ispunjen nježnostima.

BIK

Niste se nadali da će se neke situacije, koje su na prvi pogled djelovale lako, toliko zakomplikovati. Danas ćete biti veoma angažovani, iako to niste planirali. Dan je odličan za komunikaciju sa voljenom osobom.

BLIZANCI

Prilično dobro raspoloženje, iako će biti nekoliko situacija sa kolegama u kojima može provejavati nezadovoljstvo. Našli ste pravi način da animirate osobu koja vam se dopada.

RAK

Iako će dan krenuti dobro, na kraju ćete imati mnogo više obaveza nego što možete postići. Kako vrijeme bude odmicalo, energija će se rasipati, a vi postajati dekoncentrisani. Pojačane strasti i intenzitet emocija.

LAV

Okupirani ste dodatnim obavezama koje dolaze neplanirano i teško je da ćete sve privesti kraju onako kako ste zamislili. Jedna osoba pokazuje zainteresovanost, ali joj prepuštate inicijativu.

DJEVICA

Lakše nego što ste očekivali uspjećete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju i dogovore. Na neke uslove ćete morati pristati, ali vam to trenutno ide u korist. Zanimljiv razgovor sa osobom koja vas privlači.

VAGA

Neko vam može skrenuti pažnju ili vas kritikovati zbog vaših postupaka. Ne dopada vam se to, ali morate naučiti da se prilagodite. U odnosu sa voljenom osobom dominiraju strasti.

ŠKORPIJA

Nervoza zbog obaveza ne jenjava, pa ni ovaj dan neće biti izuzetak. Ne kvarite dodatno dan raspravama sa kolegama ili prijateljima. Voljena osoba pokušava da vam se približi, ali je vi ponašanjem odbijate.

STRIJELAC

Planovi su vam ambiciozni, ali je pitanje da li ćete ih realizovati. Neke situacije skreću vam pažnju na drugu stranu. Prija vam kontakt sa jednom osobom, iako još niste spremni da se potpuno otvorite.

JARAC

Nemate realan razlog za neraspoloženje, ali ste povučeniji nego inače. Moguće je da vas opterećuju papiri ili važna dokumenta. Izražena posesivnost prema emotivnom partneru.

VODOLIJA

U poslovnom segmentu imate osjećaj da čas ubrzavate, a već u sljedećem trenutku dolazi do zastoja. To vas iscrpljuje. Jedna osoba pokušava da pokrene ozbiljniju komunikaciju, ali ste distancirani.

RIBE

Velike promjene raspoloženja, nesigurnost i potreba da se „zakopate“ u obaveze. Najviše ste nezadovoljni emotivnim segmentom, što utiče i na posao. Neke situacije sa voljenom osobom shvatate previše ozbiljno.

