Zašto je pogrešno da nakon raskida provjeravate aktivnost vašeg bivšeg partnera na društvenim mrežama

Stručnjaci za veze navode da ovi postupci ne ublažavaju sindrom “slomljenog srca”.

“Traženjem bivšeg partnera na internetu jačate moždane veze koje bi trebalo da pokušavate oslabiti”, navela je psihologinja Johanna Devilla.

Također, psihologinja navodi da ovaj postupak podrazumijeva i veći nivo stresa i jaču čežnju.

“To pokazuje da niste završili s vezom, a to ometa oporavak i povećava emocionalnu traumu”, tvrdi psihologinja.

Iako vas emocionalna bol tjera da provjeravate bivšeg partnera na društvenim mrežama, to u isto vrijeme održava bol živom. Nakon raskida veze u vašem mozgu se aktivira sistem vezivanja, a to se dešava onda kada se ne osjećate sigurno.

“Pretraživanje interneta moglo bi da se smatra ponašanjem vezanosti, posebno kod ljudi koji su ostavljeni”, poručila je.

Provjeravanje profila vašeg bivšeg partnera je kao posezanje za nečim ili nekim nepoznatim kada se osjećate usamljeno i nesigurno. To vam može pružiti privremeno olakšanje, ali vam neće pomoći s emocionalnim bolom, prenosi Klix.

