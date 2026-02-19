Od 19. februara sve im kreće: Tri znaka ulaze u period brutalne sreće

Za tri znaka Zodijaka počinje period u kojem se trud konačno pretvara u rezultate, a čekanje prestaje.

Ovo nije obećanje bez pokrića. Ovo je trenutak poravnanja – vrijeme kada se sve ono što je bilo blokirano počinje otvarati gotovo preko noći.

Mnogi misle da im treba nova diploma, savršen plan ili idealni uslovi. Istina je jednostavnija: prilika je već tu, samo je treba prepoznati. Zid koji vam je stajao ispred puta već je srušen – samo još niste primijetili.

Šta znači “presuda sudbine”?

To je rijedak period kada se energija okreće u vašu korist. Više ne jurite prilike – one počinju juriti vas. Sve što ste ranije ulagali, trpjeli i čekali sada dolazi na naplatu.

A evo ko je na vrhu liste:

Škorpija – Naplata stiže s kamatom

Prošli ste kroz pritiske koje mnogi ne bi izdržali. Lekcije su bile teške, ali škola je završena.

Od 19. februara ulazite u fazu u kojoj hrabre odluke donose dvostruku dobit. Ako osjetite da trebate prekinuti toksičan odnos, promijeniti posao ili riskirati s novcem – vrijeme je sada.

Više niste figura na tabli. Vi držite karte.

Vodolija – Otvaraju se vrata koja su bila zaključana

Predugo ste kucali na zatvorena vrata i počeli sumnjati u sebe. Problem nikada nije bio u vašim idejama – nego u tajmingu.

Tajming se sada mijenja.

Sve što ste pokrenuli u posljednjih šest mjeseci počinje davati rezultate. Moguć je poziv ili ponuda koja zvuči “predobro da bi bila istina” – ali ovaj put jeste istina.

Nemojte pretjerano analizirati. Recite “da”.

Ribe – Kraj emotivne i finansijske suše

Osjećali ste se kao da stojite na mjestu, bez jasnog smjera. Taj period završava.

Dolazi neočekivana podrška – osoba na koju niste računali postaje vaš vjetar u leđa. Finansijski problemi koji su vas gušili počinju se rješavati.

Nije riječ o sreći s neba, nego o tome da vaša kreativnost konačno dobija vrijednost koju zaslužuje.

Prestanite se povlačiti. Vidljivost vam sada donosi uspjeh.

Dosta je bilo čekanja. Od 19. februara mijenja se raspored snaga. Ako ste među ova tri znaka – vrijeme je da napravite prvi potez. Jer ovakvi periodi ne dolaze dva puta u istoj godini, prenosi Novi.

