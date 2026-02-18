Zaboravit će na dugove i prazne novčanike: Samo 2 znaka horoskopa od 20. u mjesecu prati neviđena sreća s parama

Od 20. februara samo dva znaka prati neviđena sreća s parama. Saznajte ko konačno naplaćuje dugove i čisti minuse na računu!

Dok se većina i dalje muči da sastavi kraj s krajem, za dva znaka Zodijaka od 20. u mjesecu situacija postaje potpuno drugačija. Nema više natezanja oko svakog dinara, jer prazni novčanici konačno postaju stvar prošlosti. Za one koji su na spisku srećnika, stiže neviđena sreća s parama i to u trenutku kad im je najpotrebnije.

Ovo nije neka sitna para koja će odmah da ispari, već ozbiljan priliv koji se ne viđa često.

Bik: Ležu pare na koje se dugo čekalo

Bikovima od 20. februara na račun leže novac koji su odavno zaradili, ali su im isplate stalno odlagali. Konačno ćete dobiti zaostale honorare ili novac od prodaje stvari koje niste mogli da udomite mjesecima. Pare ležu odjednom i u komadu, što je dovoljno da se jednim potezom rešite bankovnih minusa.

Iskoristite ovaj trenutak da zatvorite kredite i konačno spavate mirno, bez razmišljanja o kamatama koje se gomilaju.

Škorpije: Od 20. u mesecu konačno izlazite iz minusa

Škorpije od 20. u mjesecu rješavaju probleme sa bankama i dugovima. Vama novac stiže preko zvaničnih papira – bilo da je u pitanju isplata osiguranja, bonus koji je kočila administracija ili nasledstvo koje je godinama stajalo u fioci. Ono što je bilo blokirano, sada postaje keš koji možete odmah da podignete.

Ovim prilivom čistite sve stare dugove i konačno izlazite iz crvene zone na računu.

Riješite se dugova dok traje ovaj nalet

Poenta je prosta – od 20. u mjesecu se prekida onaj krug gde svaka para odmah ode na kamate i račune. Za Bika i Škorpiju je ovo šansa da se izvuku iz blata i da prvi put poslije dugo vremena vide pravi keš u rukama.

Nemojte da trošite na sitnice, nego prvo očistite ono što dugujete bankama i ljudima, da biste konačno mogli da dišete, piše krstarica.com.

