Pet horoskopskih znakova ne može smisliti Valentinovo

Dok jedni već početkom veljače razmišljaju o poklonima, večerama i romantičnim iznenađenjima, drugima je 14. veljače samo još jedan dan – ili, još gore, dan koji bi najradije prespavali. Prema astrologiji, neki znakovi jednostavno nisu fanovi nametnute romantike, velikih gesta i kolektivne euforije.

Evo kojih pet znakova najčešće koluta očima na spomen Valentinova – i zašto.

Vodenjak

Ako postoji znak koji ne podnosi društveni pritisak, to je Vodenjak. Ideja da “mora” slaviti ljubav baš tog dana često mu je iritantna. Ne zato što ne voli – naprotiv – nego zato što voli na svoj način. Umjesto večere uz svijeće, radije će na spontano putovanje ili simpatični dejt u random utorak navečer, bez klišeja i crvenih balona.

Što im može popraviti dan? Nešto neočekivano i originalno. Bez klišeja.

Jarac

Jarci su praktični i često skeptični prema pretjeranoj romantici. Valentinovo im zna djelovati kao marketinški trik. Ako su u vezi, pokazivat će ljubav kroz djela tijekom cijele godine, ali neće dramiti oko jednog datuma.

Što im može popraviti dan? Konkretan znak pažnje – nešto korisno, promišljeno i bez patetike.

Djevica

Djevice ne vole prenaglašene emocije i simboliku. Valentinovo im može djelovati prenapuhano i umjetno. Radije biraju suptilnost i male geste nego javne izjave ljubavi.

Što im može popraviti dan? Mirna večer, iskren razgovor i osjećaj da ništa nije “na silu”.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i spontanost. Ako su single, Valentinovo im može biti podsjetnik na nešto što ih uopće ne zanima. Ako su u vezi, ne vole kad im se nameće forma kako bi trebali slaviti.

Što im može popraviti dan? Plan u zadnji tren – izlet, koncert, nešto dinamično.

Škorpion

Iako su strastveni, Škorpioni ne vole površnu romantiku. Valentinovo im može djelovati previše slatkasto, a oni su tip koji voli intenzitet, dubinu i privatnost.

Što im može popraviti dan? Intimna atmosfera bez publike. Bez previše objava i dokazivanja na društvenim mrežama.

Mrziti Valentinovo ne znači mrziti ljubav

Zanimljivo je da većina ovih znakova zapravo voli ljubav – samo ne voli obaveznu romantiku. Neki žele da osjećaji budu privatni, drugi da budu spontani, a treći da budu dokazani kroz konkretne postupke, a ne čokoladne bombonijere.

Na kraju dana, astrologija kaže isto što i zdravi razum: ljubav ne bi trebala ovisiti o datumu, piše index.

