Astrolozi izračunali „procente sreće“ za proljeće: Ova 3 znaka imaju preko 80% šanse za uspjeh i radost

S dolaskom proleća ne menja se samo vreme, već i raspored planetarnih tranzita koji, prema astrolozima, donose talas promena i novih prilika. Procene o „procentu sreće“ zasnivaju se na broju povoljnih aspekata koje planete grade sa Suncem, Jupiterom, Venerom i Merkurom u odnosu na određeni znak, kao i na tome u kojim astrološkim poljima se ti tranziti dešavaju – da li utiču na posao, novac, ljubav ili lični razvoj.

Lav – oko 88% povoljnih aspekata

Kod Lavova se tokom proljeća aktiviraju polja putovanja, obrazovanja i profesionalnog napretka. Harmonični aspekti Jupitera i Venere ukazuju na period u kojem se lakše otvaraju vrata novih prilika, posebno kroz kontakte sa ljudima iz drugih gradova ili zemalja. Upravo zbog velikog broja pozitivnih tranzita koji se istovremeno preklapaju, astrolozi procijenjuju da Lavovi imaju najviši „procenat sreće“ u ovom periodu.

Strijelac – oko 83% pozitivnih uticaja

Za Strijelčeve se povoljni aspekti vezuju za svakodnevni rad, projekte i planiranje budućih ciljeva. Merkur i Mars donose energiju i fokus, pa se trud uložen u prethodnim mjesecima može brže isplatiti. Astrolozi ovaj procenat zasnivaju na stabilnom nizu harmoničnih aspekata koji tokom većeg dijela proljeća ostaju aktivni, što znači da prilike ne dolaze naglo i kratko, već traju duže.

Blizanci – oko 81% planetarne podrške

Blizanci tokom proljeća dobijaju snažan podsticaj kroz polje komunikacije, društvenih kontakata i finansijskih ideja. Uran i Merkur podstiču kreativnost i nove poslovne mogućnosti, dok Venera donosi podršku kroz poznanstva i saradnje. Procenat se formira na osnovu većeg broja povoljnih tranzita koji stimulišu više životnih oblasti istovremeno.

Iako ovi procenti nisu matematičke prognoze, već astrološki pokazatelji intenziteta planetarne podrške, oni služe kao simboličan prikaz toga koliko je određeni znak tokom nekog perioda „u fazi rasta“. Uz Lavove, Strijelčeve i Blizance, pozitivne pomake tokom proleća mogu osjetiti i Ribe, Bik i Rak, ali sa nešto manjim brojem snažnih planetarnih aspekata koji bi donijeli velike preokrete, piše naj žena.

