Stiže vladavina Riba – tri znaka doživjet će veliku sreću!

Vladavina Riba 2026. je razdoblje u kojem se otvaraju prilike koje se ne pojavljuju svake godine: Jupiter u egzaltaciji u Raku, niz planeta u Ribama i veliki pomak Saturn–Neptun u Ovnu zajedno stvaraju novo poglavlje. Za 3 znaka to je poglavlje u kojem se događaju vrlo stvarne, opipljive promjene.

Kad Sunce uđe u Ribe 18.2.2026. i ondje ostane do 20.3., naglasak se seli sa kontrole, strategije i planova na osjećaj, intuiciju i povjerenje u život. To je razdoblje u kojem se događaji često ne „guraju“, nego se otvaraju sami od sebe – kroz slučajne susrete, neočekivane prilike i tihe unutarnje pomake.

Ove godine vladavina Riba odvija se na vrlo snažnoj astrološkoj pozadini. Jupiter, planet ekspanzije i sreće, nalazi se u egzaltaciji u Raku sve do kraja lipnja/juna 2026., a upravo tijekom vladavine Riba još je u retrogradnoj fazi do 11.3. pa zatim kreće direktno. Saturn i Neptun susreću se na početnom stupnju Ovna, otvarajući novi tridesetogodišnji ciklus koji mijenja način na koji postavljamo granice, ciljeve i snove.

U takvoj slici ne dobivaju svi jednako. Najveću dozu podrške, olakšanja i konkretne sreće u razdoblju vladavine Riba 2026. imaju tri znaka Zodijaka. Razlog je vrlo konkretna mreža vodenih trigona i podržavajućih aspekata u kojima sudjeluju Sunce, Merkur, Venera, Mars i Jupiter.

Rak – Jupiter u Vašem znaku, Sunce u trigonu: sretni spoj koji se rijetko ponavlja

Za Rakove je ovo jedno od povoljnijih razdoblja u posljednjih nekoliko godina. Jupiter u Vašem znaku već od lipnja/juna 2025. gradi temelje za širenje, a tijekom vladavine Riba 2026. Sunce, Merkur, Venera i kasnije Mars iz Riba ulaze u harmoničan trigon s Jupiterom.

Prvi dio vladavine Riba još uvijek je pod utjecajem retrogradnog Jupitera, što donosi osjećaj zastoja u planovima, ali zapravo radi Vašu korist. To je vrijeme u kojem se vraćaju teme pokrenute još od ljeta 2025.: pitanja preseljenja, uređenja doma, širenja obitelji, ulaganja u nekretnine ili promjena posla koje imaju veze s većom sigurnošću.

Od 11.3., kada Jupiter kreće direktno, mnoge od tih odluka dobivaju zeleno svjetlo. Na polju posla i novca trigoni iz Riba prema Jupiteru u Raku donose ponude koje potvrđuju Vašu vrijednost. To može biti konkretan rast primanja, veći projekt, prelazak u stabilnije okruženje ili posao s manje stresa, ali većom odgovornošću.

Vodenjak u kojem se Mars zadržava do početka ožujka/marta unosi nešto napetije trenutke oko zajedničkih financija i kredita, no ulaskom Marsa u Ribe tenzija popušta i lakše nalazite rješenja kroz dogovor, podršku i povjerenje.

U ljubavi vladavina Riba otvara prostor za dublje, nježnije odnose. Ako ste u vezi, lakše razgovarate o planovima za zajednički dom, djecu ili promjene koje su Vam ranije djelovale prevelike. Venera u Ribama do početka ožujka mekša atmosferu, donosi više romantike i osjećaj da se partner opet „naglašeno trudi“. Kod slobodnih Rakova povećava se mogućnost poznanstava na putu, kroz seminare, edukacije ili kontakte s inozemstvom.

Na osobnoj razini, Saturn i Neptun u Ovnu otvaraju važna pitanja karijere i javnog imidža. Za mnoge Rakove ovo je početak višegodišnjeg procesa redefiniranja onoga što zovu „uspjehom“. Vladavina Riba pomaže da se ti ciljevi usklade s Vašim unutarnjim vrijednostima, a ne samo s očekivanjima okoline.

Škorpion – voda radi za Vas: podrška iz Riba i Jupitera u Raku

Škorpionima vladavina Riba tradicionalno donosi olakšanje, jer se Sunce nalazi u znaku koji s Vašim stvara harmoničan trigon. Ove godine taj se efekt dodatno pojačava time što se u Ribama nalaze i Merkur, Venera, a kasnije i Mars, dok Jupiter iz Raka podržava sve to iz još jednog vodenog znaka, stvarajući vrlo snažan vodeni trokut.

Na području posla i novca ovo može biti razdoblje u kojem se konačno vidi plod dugotrajnog truda. Jupiter u Raku za Škorpione naglašava teme širenja vidika, obrazovanja, putovanja i pravnih pitanja.

Mnogi pripadnici znaka mogu dobiti priliku za rad u inozemstvu, suradnju s ljudima iz drugih kultura ili započeti dodatno školovanje koje im kasnije otvara nova vrata. U kombinaciji s planetima u Ribama, to često dolazi kroz preporuke, „slučajne“ susrete ili projekte koji uključuju kreativnost, savjetovanje, iscjeljivanje ili rad s djecom i mladima.

U ljubavnom životu vladavina Riba otvara srce, ali i oči. Venera u Ribama do početka ožujka/marta donosi više nježnosti, topline i spremnosti na otvoren razgovor o osjećajima. Za Škorpione koji su već dulje u odnosu, ovo je vrijeme u kojem se može vratiti bliskost koja je bila narušena zbog stresa, umora ili praktičnih problema. Kod slobodnih postoji veća vjerojatnost da se pojavi osoba s kojom dijelite slične interese, duhovni pogled na život ili kreativne projekte.

Retrogradni Merkur u Ribama od 26.2. poziva Vas da se vratite na stare talente, hobije i želje koje ste nekoć započeli, a zatim ostavili po strani. To može biti pisanje, glazba, umjetnost, rad s vodom ili temama psihologije i iscjeljivanja. Upravo u tom povratku na „zaboravljeni dio sebe“ nalazi se velika prilika – i za osobno zadovoljstvo i za konkretan posao ili prihod.

Saturn i Neptun u Ovnu stavljaju naglasak na svakodnevicu, zdravlje i radne navike. Za Škorpione to znači da sreća u ovom razdoblju nije samo u velikim događajima, nego i u novim strukturama koje polako uvode: drugačija organizacija vremena, rad koji više odgovara njihovom ritmu, briga o tijelu i psihi. Vladavina Riba pomaže da sve to ne bude suha disciplina, nego promjena koja donosi više mira i smisla.

Ribe – Sunce u Vašem znaku: vidljivost, novi ciklus i podrška Jupitera

Za Ribe je ovo, naravno, ključno razdoblje godine. Sunce prolazi kroz Vaš znak od 18.2. do 20.3.2026., donoseći osjećaj „novog kruga“ – ovo je Vaš osobni početak godine. Uz Sunce, u Ribama se već od 6.2. nalaze i Merkur, a od 10.2. i Venera. Početkom ožujka/marta pridružuje im se i Mars. To znači da se u jednom razdoblju gotovo svi brži planeti okupljaju u Vašem znaku.

Takva koncentracija energije donosi vidljivost, pojačanu karizmu i osjećaj da život reagira na Vaše odluke mnogo brže nego inače. Merkur u Vašem znaku pojačava intuiciju i razmišljanje „izvan okvira“, a od 26.2., kada kreće retrogradno, vraća Vas na stare ideje, planove i dogovore koje sada možete oblikovati na zreliji način.

Venera u Ribama donosi toplinu, privlačnost i mekši ton u odnosima, a Mars u Ribama u ožujku/martu potiče Vas da prestanete odgađati – da ono što dugo osjećate napokon pretvorite u konkretan potez.

Jupiter iz Raka šalje Riba­ma snažan trigon. To je podrška na području ljubavi, kreativnosti, djece, samopouzdanja i radosti života. Mnoge Ribe u ovom razdoblju mogu osjetiti da se vraća osjećaj inspiracije koji je neko vrijeme bio prigušen brigama, umorom ili neizvjesnošću. Ovo je dobro vrijeme za pokretanje vlastitih projekata, odluku o roditeljstvu, ulaganje u talent ili hobi koji se može pretvoriti u posao – ili jednostavno za povratak aktivnostima koje pune dušu.

Na poslovnom planu, Saturn i Neptun u Ovnu aktiviraju Vaše polje novca i vaše vlastite vrijednosti. To znači da se vladavina Riba odvija u trenutku kada i dugoročno preispitujete odnos prema zaradi, radu i granicama. Sada vidite gdje ste se podcjenjivali, gdje ste radili previše za premalo i gdje je vrijeme da jasno postavite uvjete. S obzirom na to da su Sunce, Merkur, Venera i Mars u Vašem znaku, imate i hrabrost i podršku da to učinite.

U ljubavi, Venera u Ribama naglašava potrebu za odnosima u kojima se osjećate viđeno, a ne samo potrebno. Ovo je razdoblje u kojem se mnoge Ribe odlučuju povući iz veza koje ne pružaju emocionalnu sigurnost, ali i ući u odnose u kojima postoji dublja srodnost.

Retrogradni Merkur može privući osobe iz prošlosti, no Jupiter u Raku sugerira da je glavno pitanje: osjećate li se uz tu osobu zaštićeno, mirnije i bliže sebi ili ne.

Suzana Dulčić/ATMA

