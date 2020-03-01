Najveći perfekcionisti zodijaka: Ako nije po njihovom, nije dobro

Neki ljudi mogu se prepustiti toku događaja i mirno prihvatiti nepredvidive situacije. Drugi, pak, osjećaju nelagodu čim izgube nadzor nad okolnostima. U astrologiji postoje znakovi koji jednostavno moraju znati tko što radi, kada i kako. Kod njih improvizacija nije vrlina, nego izvor stresa. Kontrola im daje sigurnost, a bez nje se osjećaju izgubljeno.

Ovo su horoskopski znakovi koji najteže podnose gubitak kontrole.

Djevica

Djevice su poznate po analitičnosti i potrebi za redom. Sve mora imati svoje mjesto, svoj raspored i jasan plan. Kada se stvari odvijaju drugačije od očekivanog, teško zadržavaju mir. Njihova potreba za kontrolom proizlazi iz želje da sve bude savršeno i učinkovito. Iako često djeluju smireno, iznutra ih može izjedati nervoza ako nešto ne ide po planu.

Jarac

Jarčevi vole strukturu, hijerarhiju i jasne ciljeve. U poslovnom okruženju posebno dolazi do izražaja njihova potreba da imaju nadzor nad situacijom. Teško prepuštaju odgovornost drugima jer vjeruju da samo oni mogu stvari napraviti kako treba. Kontrola im daje osjećaj moći i stabilnosti.

Škorpion

Škorpioni ne vole nepoznato. Iako možda ne pokazuju otvoreno potrebu za upravljanjem situacijom, vole znati sve što se događa u njihovoj blizini. Informacije su njihov alat za održavanje kontrole. Ako osjete da nešto izmiče njihovu utjecaju, postaju sumnjičavi i povlače poteze iza kulisa.

Lav

Lavovi žele imati kontrolu, ali na drugačiji način. Njima je važno da budu u središtu i da se njihova riječ poštuje. Ako osjete da gube autoritet ili da ih netko ignorira, reagiraju burno. Njihova potreba za kontrolom povezana je s potrebom za priznanjem i statusom, piše index.

