Venera u Ribama (do 6.3.2026.) – EVO šta donosi vašem znaku Zodijaka

Od 10.2. do 6.3.2026. Venera prolazi kroz Ribe, svoj znak egzaltacije – razdoblje u kojem su emocije, empatija i intuitivno davanje ljubavi pojačani na maksimum.

U tom periodu Venera je u vodenom trigonu s retrogradnim Jupiterom u Raku oko 22.2., što donosi širenje osjećaja, velikodušnost i mogućnost emocionalnog i materijalnog rasta.

Pri kraju tranzita gradi sekstil s Uranom u Biku pa početak ožujka/marta nosi iznenađenja u odnosima i financijama – nagle odluke, oslobađanje od starih obrazaca i neočekivane ponude.

Od 26.2. Merkur je retrogradan u Ribama, u istom znaku s Venerom, što pojačava vraćanje starih tema u ljubavi, financijama i odnosima – poruke „iz prošlosti“, ponovno javljanje ljudi, nerazjašnjene emocije.

Širi kontekst je vrlo snažan, 14.2. Saturn prelazi iz Riba u Ovna, a 20.2. se spaja s Neptunom na 0° Ovna – kolektivni reset vrijednosti, snova i granica. Venera u Ribama sve to „omekšava“ kroz suosjećanje, opraštanje i spremnost na dublje povezivanje.

Evo što može očekivati svaki znak Zodijaka.

Ovan

Za Ovna, Venera u Ribama pada u vaše dvanaesto polje – skrivenog, povlačenja i podsvijesti. Ovo je vrijeme kad ljubav, zadovoljstvo i uživanje nisu javna scena, nego intimna, tiha pozadina života.

Možete se zaljubiti u nekoga „nedostupnog“, u tajnu priču ili se jednostavno povući od površnih kontakata i tražiti one koji imaju dušu.

Trigon Venere i Jupitera aktivira iscjeljivanje starih emocija, osobito oko 22.2., kada lakše opraštate sebi i drugima, a unutarnji pritisak popušta. Može se pokazati da ono što ste doživljavali kao gubitak ima smisao i nosi plod.

Početak ožujka/marta donosi iznenadne uvide u to tko vam je zaista prijatelj, a tko vas koristi. U poslu i novcu ovo nije razdoblje za rizične poteze iz pozadine, nego za mirno dovršavanje, čišćenje dugova i rad iza kulisa.

Bik

Za Bikove, Venera u Ribama jača jedanaesto polje – prijatelje, mreže, planove za budućnost. U narednim tjednima više se oslanjate na ljude s kojima dijelite vrijednosti, pa upravo preko prijatelja, grupa ili online prostora možete upoznati važnu osobu ili dobiti priliku.

Trigon s Jupiterom u vašem polju učenja i širenja otvara vrata suradnjama s inozemstvom, edukacijama, kao i širenju publike ako radite javno ili kreativno.

Oko 22.2. mogu se pojaviti podržavajući ljudi koji vas „guraju“ u pravom smjeru. Početkom ožujka/marta sekstil s Uranom u vašem znaku potiče hrabriji iskorak – promjenu stila, imidža, pristupa novcu.

U odnosima se može pojaviti potpuno nova vrsta prijateljstva koje lako prelazi u ljubav.

Blizanci

Za Blizance, Venera u Ribama osvjetljava deseto polje – karijeru, status, javni imidž. U ovom razdoblju šarm, diplomacija i mekši pristup autoritetima daju bolje rezultate od borbe i dokazivanja. Možete dobiti priznanje, pohvalu ili napokon raditi na projektu koji vam leži srcu.

Trigon s Jupiterom u vašem polju novca i resursa povećava šanse za povišicu, bolji honorar ili korisne poslovne kontakte, osobito oko druge polovice veljače/februara. Važno je da ne idealizirate ponude, nego provjerite detalje.

Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta može donijeti iznenadnu promjenu plana – netko neočekivano odlazi, netko dolazi, struktura u poslu se mijenja.

Ljubavni život se lako isprepliće s poslom: simpatija na radnom mjestu, flert preko projekata, ili podrška partnera oko karijernih odluka.

Rak

Za Rakove, Venera u Ribama prolazi kroz deveto polje – putovanja, učenja, duhovnosti i širih perspektiva. Želite ljubav koja ima smisao, priču i dubinu. U ovom razdoblju vas privlače ljudi iz drugih kultura, gradova ili potpuno drugačijih životnih puteva.

Trigon Venere i Jupitera u vašem znaku posebno je blagotvoran oko 22.2. – dio ste lijepih događaja, a drugi vas doživljavaju toplije i privlačnije.

Ovo je dobar trenutak za kreativne projekte, objave, promocije, ali i emotivno otvaranje. Početkom ožujka/marta sekstil s Uranom može donijeti neočekivane planove za putovanje, edukaciju ili iznenadnu odluku da se odvažite na nešto što dugo odgađate.

U partnerskim odnosima mogu se voditi razgovori o zajedničkoj budućnosti, selidbi, promjeni životnog okruženja.

Lav

Za Lavove, Venera u Ribama aktivira osmo polje – dijeljene resurse, intimu, dugove i psihološku regeneraciju. Fokus je na onome što dijelite s drugima: novac, vrijeme, emocije, tajne. Ovo je vrijeme kada se odnosi ili produbljuju, ili pokazuju gdje postoji neravnoteža.

Trigon s Jupiterom u vašem polju podsvjesnih procesa pomaže da lakše pustite ono što je prestalo hraniti vaš razvoj. Možete dobiti olakšanje po pitanju kredita, nasljedstva ili dogovora oko zajedničkog novca.

Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta nosi neočekivani financijski pomak: iznenadna uplata, promjena uvjeta, prilika da se odvežete od nečega što vas ograničava.

U ljubavi, privlače vas odnosi u kojima se priča ne ostaje na površini – tražite osobu s kojom možete dijeliti i slabosti, a ne samo uspjehe.

Djevica

Za Djevice, Venera u Ribama prolazi kroz sedmo polje – partnerstva, otvorene odnose i važne „drage druge“. U sljedećim tjednima odnosi dolaze u prvi plan: bračni, ljubavni, poslovni pa i odnosi s klijentima.

Ovo je razdoblje pojačane senzibilnosti prema potrebama partnera, ali i vlastitim granicama. Trigon s Jupiterom u vašem polju prijatelja može donijeti lijepa poznanstva preko društvenih krugova, mreža ili zajedničkih interesa.

Ako ste slobodni, jedna veza može izaći iz zone „samo prijatelji“. Sekstil s Uranom početkom ožujka potiče osvježenje u odnosima – drugačiji dogovori, neočekivani prijedlozi, mogućnost zajedničkog putovanja ili učenja.

Važno je da ne pristajete na ulogu „spasitelja“, nego na odnos u kojem obje strane nose odgovornost.

Vaga

Za Vage, Venera u Ribama naglašava šesto polje – svakodnevnicu, posao, zdravlje i brigu o tijelu. U ovom razdoblju ljepota se seli u detalje života: način na koji radite, s kim surađujete, kakvu atmosferu imate u prostoru gdje provodite dan.

Trigon s Jupiterom u polju karijere može donijeti podršku nadređenih, bolju radnu klimu ili priliku da radite više stvari koje volite. Posebno je povoljno pokušati uvesti promjene koje spajaju produktivnost i dobrobit – bolja organizacija, fleksibilniji ritam, kreativniji zadaci.

Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta može donijeti neočekivanu promjenu radnih uvjeta, suradnika ili rasporeda.

U ljubavi, privlače vas osobe s kojima dijelite sličan stil života ili pogled na zdravlje, prehranu i brigu o sebi.

Škorpion

Za Škorpione, Venera u Ribama prolazi kroz peto polje – ljubav, romantiku, djecu, kreativnost i užitak. Ovo je jedno od ljepših razdoblja u godini za vaš znak kada je riječ o srcu i stvaranju. Emocije su dublje, inspiracija jača, a potreba za igrom i radošću postaje važna.

Trigon s Jupiterom u polju zajedničkih ideala, putovanja i viših uvida donosi situacije u kojima ljubav i kreativnost imaju smisao koji nadilazi svakodnevicu.

Možete započeti projekt koji uključuje edukaciju, duhovnost ili rad s publikom. Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta može donijeti nagli zaljubljeni zaokret, iznenadno priznanje ili preokret u postojećem odnosu koji ga vraća u život.

Za neke Škorpione otvaraju se teme djece ili zajedničkih kreativnih poduhvata s partnerom.

Strijelac

Za Strijelce, Venera u Ribama aktivira četvrto polje – dom, obitelj, unutarnju sigurnost i korijene. U fokusu je pitanje gdje i s kim se osjećate istinski mirno. Dom postaje mjesto za njegovanje odnosa, ljepote i rituala koji hrane dušu.

Trigon s Jupiterom u polju dijeljenih resursa pomaže u rješavanju obiteljskih financija, nasljednih pitanja ili zajedničkih ulaganja u prostor.

Oko 22.2. mogući su razgovori „za stolom“ koji unose više topline ili zajednički planovi o preseljenju, renoviranju ili uređenju. Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta može donijeti iznenadnu promjenu u kućnom ritmu – novi ukućan, promjena radnog rasporeda od kuće, ili odluka da svoj dom otvorite za nove aktivnosti.

U ljubavi, pojačana je potreba za emocionalnom sigurnošću više nego za avanturom.

Jarac

Za Jarce, Venera u Ribama jača treće polje – komunikaciju, učenje, susjede, kraća putovanja i svakodnevne kontakte. U narednim tjednima riječi lakše omekšavaju tenzije, a razgovori imaju tendenciju skliznuti u intimnije teme.

Trigon s Jupiterom u vašem polju partnerstava povoljan je za iskrene, ali tople razgovore s partnerom, kolegama, klijentima. Ako radite u području pisanja, predavanja, medija ili prodaje, ovo je dobar period za povezivanje s publikom.

Sekstil s Uranom početkom ožujka može donijeti iznenadno poznanstvo na putu, seminaru ili online – kontakt koji vas osvježi i motivira na promjene.

Ljubavni interes može se pojaviti kroz komunikaciju, razmjenu znanja ili zajednički projekt.

Vodenjak

Za Vodenjake, Venera u Ribama prolazi kroz drugo polje – osobne financije, vrijednosti, osjećaj vlastite vrijednosti. Fokus je na odnosu prema novcu, ali i prema onome što smatrate „bogatstvom“ u životu.

Trigon s Jupiterom u polju svakodnevice i rada može donijeti dodatne prihode kroz svakodnevni posao, honorare, ili male, ali značajne prilike za zaradu.

Ovo je dobar trenutak da spojite kreativnost s praktičnim vještinama. Sekstil s Uranom početkom ožujka/marta potiče nagle financijske odluke – ulaganja u dom, tehniku, promjene načina rada od kuće.

Važno je izbjegavati impulzivnu potrošnju iz emocija, posebno dok je Merkur retrogradan. U odnosima, tema je koliko ste spremni ulagati u zajednički život, a koliko želite zadržati financijsku autonomiju.

Ribe

Za Ribe, Venera u vašem znaku je jedan od najnježnijih, ali i najsnažnijih perioda u godini. Ona pojačava vašu magnetičnost, šarm i sposobnost da privučete ljude i situacije koje odražavaju vašu unutarnju vibraciju.

Tranzit Venere kroz prvo polje povećava potrebu da se pobrinete za svoje tijelo, izgled, odjeću, ali i za unutarnji mir. Ljubavni život može postati intenzivniji: lakše privlačite pažnju, dobivate komplimente i imate više prilika za romansu.

Trigon s Jupiterom u polju ljubavi i kreativnosti čini kraj veljače/februara posebno plodnim za umjetnički rad, stvaranje, nastupe, ali i za početak veze koja donosi osjećaj smisla i radosti. Sekstil s Uranom početkom ožujka potiče vas da izađete iz uhodanog načina predstavljanja – nova frizura, stil, javni iskorak ili hrabar potez koji pokazuje tko ste zaista.

Merkur retrogradan u vašem znaku čini da se vraćate starim pričama, ljudima ili idejama. Dio tog procesa je i prepoznavanje gdje ste se možda odricali sebe da biste zadržali ljubav – i donošenje novih odluka koje to mijenjaju.

Pripremila: Suzana Dulčić

