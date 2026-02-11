Pomračenje Sunca donosi velike životne promjene za ovih pet znakova Zodijaka: Jeste li među njima?

S naglaskom na novac, uspjeh i ličnu odgovornost, ovo pomračenje donosi konkretne pomake u svakodnevnim životima i izaziva velike prekretnice.

Bik

Ovo pomračenje potvrđuje da se dugoročni trud isplati. Poslovne prilike i jače povjerenje dolaze kao rezultat strpljenja i dosljednosti. Sada možete početi uživati u plodovima svog rada, birajući stabilne projekte umjesto brzih dobitaka.

Lav

Pomračenje aktivira vašu sposobnost da inspirirate druge i prepoznatljivost raste. Vaš rad i ideje dolaze do šire publike, a podrška dolazi s neočekivanih strana. Ovo je vrijeme za hrabro vođenje i nove, financijski unosne saradnje.

Škorpion

Ovo pomračenje vam omogućuje da se oslobodite iscrpljujućih dinamika i pronađete bolje prilike. Odluke donosite iz unutrašnje jasnoće, a novac dolazi kao rezultat pažljivih, promišljenih koraka.

Jarac

Sada dolazi priznanje za vaš dugotrajan rad. Pomračenje vas potiče na konsolidaciju postojećih struktura i postavljanje boljih granica u poslovnim odnosima. Ovo je vrijeme za stabilnost, pregovaranje uvjeta i dugoročne financijske ciljeve.

Vodenjak

Pomračenje u vašem znaku pokreće promjene identiteta. Snažno ćete osjećati potrebu za preispitivanjem smjera u kojem idete, lično i profesionalno. Donosite odluke koje utječu na širu zajednicu, a pomračenje vas poziva da živite iskreno prema vlastitim vrijednostima i prestanete podcjenjivati svoj utjecaj.

Ovo pomračenje označava prijelaz u novu fazu života za ove znakove, s naglaskom na ličnu odgovornost, stabilnost i duhovnu evoluciju.

