Pet pogrešaka koje vaše supe čine manje zdravim

Međutim, određeni pogrešni koraci mogu umanjiti nutritivni potencijal supe. S tim u vezi, postoji nekoliko uobičajenih pogrešaka koje ljudi čine pri pripremi ili kupovini supa.

Dodavanje previše soli

Nutricionistica Diane Stadler navodi da je jedna od najvećih pogrešaka u pripremi supe ignorisanje visokog udjela soli.

Naime, mnoge konzervirane supe sadrže između 450 i 900 miligrama natrija po porciji, a neke, poput francuske supe od luka, mogu sadržavati i više.

To znači da samo jedna porcija kupovne supe može osigurati do 40 posto preporučene dnevne količine natrija od 2.300 miligrama dnevno ili čak cijelu dnevnu dozu za ljude na specijaliziranim dijetama s niskim udjelom natrija.

“Manje natrija je uvijek bolje u supi jer ga unosimo u gotovo svim obrocima”, rekla je dijetetičarka Danna Ellis Hunnes. Previše soli u supi može povisiti krvni pritisak i uzrokovati zadržavanje vode, što s vremenom može doprinijeti srčanim bolestima.

Nedavanje prioriteta nutritivnoj ravnoteži

Supe su odličan način za unos hranjivih tvari, nudeći vlakna, proteine ​​i mikronutrijente poput vitamina i minerala. Međutim, ako vaša supa ne sadrži razne sastojke ili ako svi nude slične hranjive tvari, možda ne iskorištavate u potpunosti njen nutritivni potencijal.

Na primjer, vaša supa može sadržavati nekoliko vrsta povrća, ali joj nedostaju sastojci koji dodaju volumen, okus i proteine, ili može sadržavati proteine ​​i ugljikohidrate, ali joj nedostaje povrće bogato hranjivim tvarima.

Odabir vrsta s više masti

Mnoge kupljene konzervirane supe, poput onih napravljenih s dodacima poput maslaca ili vrhnja, imaju visok udio masti.

Samo jedna kašika tečnog vrhnja sadrži otprilike tri grama zasićenih masti, koje mogu povisiti LDL (“loš”) holesterol i s vremenom doprinijeti srčanim problemima. Previše masti također može dodati kalorije, što može ometati kontrolu težine ako je to jedan od vaših ciljeva.

Oslanjanje na kupovne opcije

Kupovne supe često su najpraktičniji izbor, pogotovo ako nemate puno vremena za kuhanje.

Međutim, njihov odabir znači da ste ograničeni na sastojke koje sadrže, a koji mogu uključivati ​​visoke nivoe natrija i masti. Nedavna studija također sugeriše da neke kupovne odnosno konzervirane supe mogu sadržavati otrovne teške metale.

S druge strane, domaći povrtni ili mesni temeljci omogućuju vam kontrolu natrija i uklanjanje nepotrebnih aditiva poput konzervansa i emulgatora”, rekla je Stadler.

Ignorisanje deklaracije sa sastojcima

Kada brzo pregledavate opcije u trgovini, lako je zaboraviti pročitati nutritivne deklaracije. Međutim, ako ne obraćate pažnju na nutritivni sadržaj, nećete imati pojma da naizgled zdrava povrtna juha može sadržavati skrivene sastojke koji nisu toliko dobri za vas.

Uvijek se “upoznajte” s popisima sastojaka na komercijalno pripremljenim supama. Također, prilikom kupovine konzerviranih supa ili temeljaca, povrća i graha za korištenje u receptima za variva, tražite oznake poput “s niskim udjelom natrija” ili “bez dodane soli”. prenosi Klix.

Facebook komentari