Znakovi da ste možda vi taj toksični partner u vezi

Stalno kritikujete partnera

Ako često pronalazite mane u svemu što partner radi, od sitnica do većih stvari, moguće je da umanjujete njegovu vrijednost umjesto da ga podržavate.

Manipulišete i kontrolišete

Ako inzistirate da sve bude po vašem, rijetko pravite kompromis i ljutite se kad se ne slaže s vama, to je oblik kontrole koji odnosi čini nezdravim.

Narcisoidno ste usmjereni na sebe

Kad su vaše ambicije, uspjesi ili imovina važniji od emocionalne dobrobiti veze, to može ukazivati na narcisoidne obrasce.

Nedostaje vam empatije

Empatija znači razumjeti i poštovati partnerova osjećanja. Ako lako povrijedite partnera ili ga okrivljujete umjesto da se pokušate staviti u njegov položaj, to je znak toksičnosti, prenosi Avaz.

