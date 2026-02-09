Dnevni horoskop za ponedeljak 9. februar

Ovan Danas ste puni energije i spremni za nove poslovne izazove. Idealno je vrijeme za pokretanje projekata koje ste odgađali. U ljubavi vas očekuje strastven susret ili zanimljiv razgovor.

Bik Fokus je na financijama. Moguć je neočekivani dobitak ili prilika za pametno ulaganje. Danas se oslonite na svoju intuiciju, posebno u komunikaciji s kolegama.

Blizanci Vaša komunikativnost je na vrhuncu. Pravo je vrijeme za pregovore ili rješavanje nesporazuma iz prošlosti. Pripazite na dekoncentraciju u popodnevnim satima.

Rak Osjećate potrebu za povlačenjem u mir doma. Emocije su pojačane, pa bi bilo dobro izbjegavati važne odluke. Posvetite se sebi i odmoru.

Lav Društveni život cvjeta. Danas ste u centru pažnje i privlačite poglede kamo god krenuli. Odličan dan za suradnje i timski rad.

Djevica Posao je u prvom planu. Vaša analitičnost će vam pomoći da riješite kompleksan problem koji drugi zanemaruju. Nadređeni bi mogli primijetiti vaš trud.

Vaga Žudite za promjenom rutine i novim znanjima. Danas je povoljan dan za planiranje putovanja ili upisivanje nekog tečaja. Harmonija u odnosima vam je prioritet.

Škorpion Intenzivan dan na emocionalnom planu. Moguće su duboke transformacije ili rješavanje nekog obiteljskog pitanja. Ne bojte se pokazati ranjivost bliskim osobama.

Strijelac Partnerstva su u fokusu. Bilo da je riječ o poslu ili ljubavi, suradnja s drugima donosi vam najveći uspjeh. Slušajte što vam drugi imaju za reći.

Jarac Posvetite se zdravlju i svakodnevnim obavezama. Dobra organizacija danas vam je pola posla. Mala promjena u prehrani ili uvođenje vježbanja donijet će vam osvježenje.

Vodenjak Kreativnost vam je na vrhuncu. Izrazite se kroz umjetnost ili hobi. U ljubavi su mogući romantični preokreti i neočekivane poruke.

Ribe Obitelj i dom su prioriteti. Danas ćete se najbolje osjećati u krugu najbližih. Moguće je rješavanje nekog stambenog pitanja ili preuređenje prostora.

