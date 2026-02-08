Sedmični horoskop od 9. do 15. februara: Lavovima se ljulja veza zbog nestašluka, Strijelčeve čekaju neplanirani troškovi

Sedmični horoskop donosi pregled energije koja vas prati u danima pred nama, ukazuje na važne trenutke, izazove i prilike, kao i na teme koje će biti u fokusu tokom cele sedmice. Planetarni aspekti otkrivaju gde je pametno usporiti, a gde treba biti hrabar i napraviti korak napred, piše glossy.

Za potpuniju sliku, možete pogledati i dnevni horoskop, kao i podsetnik na osnovne karakteristike horoskopskih znakova, jer razumijevanje sopstvenog znaka i njegovih obrazaca pomaže da nedjeljne poruke zvijezda primijenite na najbolji način.

OVAN

Hrana

Brza hrana, peciva, roštilji, slatkiši i jela sa dosta začina. Sve ono što može brzinski I “s nogu” da se pojede. A kako krene da pada mrak – vaši apetiti prema grickalicama I brzim zalogajima se pojačavaju.

Ljubav

Venera u utorak prelazi iz Vodolije u znak Riba. Iz znaka u kojem vam je donela zabavu, druženje i širenje kruga poznanika – prelazi u znak koji miriše na tajno, na duge poglede koji govore više od reči, na slatke priče uz čašu vina, na romantiku. Slobodni Ovnovi neka slobodno tajno flertuju ili neka duboko uzdišu sa čeznutljivim pogledom usmerenim u daljinu dok misle na nekog – sve je to ok. Zauzeti Ovnovi – partner vas gleda ispod oka i prati svaki vaš pokret. Nemojte da mu dajete razloge za sumnjičavost.

Posao

Komunikacija sa saradnicima će postati čudna, nerazumljiva, razvučena. Više puta ćete se dogovarati oko jedne te iste stvari – i opet će postojati mogućnost da se napravi greška. Mogu vas iritirati ova razvlačenja, ali bili strpljivi ili ne, isto vam se hvata – malo je verovatno da ćete uspeti da ubrzate stvari. Pripremajte se za Saturna u vašem znaku (stiže u subotu), a njegova simbolika nije brzo – već temeljno.

Zdravlje

Hronični bolesnici i meteoropate mogu imati izraženije tegobe.

BIK

Hrana

Izbjegavajte u ovoj nedjelji slatkiše, testeninu i mlečne proizvode, kao i prezačinjenu hranu – pogotovo u večernjim satima. Odgovarali bi vam obroci sa manjom količinom mesa a više povrća i salata.

Ljubav

Za one Bikove koji su u stabilnim emotivnim relacijama dolazi period koji je topliji, jednostavniji, u kojem se sa malo reči mnogo razumemo, u kojem se prave planovi koji imaju sve osnove da budu realizovani. Za one Bikove kod kojih situacija u odnosu nije stabilna prost savet – ili radite na tome da se stabilizujete I to što prije – ili se razilazite. Slobodni – pred vama je lijep period I za društvenost I za ljubavna pitanja. Lako je zaljubiti se u ovim danima, neko vam može pokrenuti maštu, snove, želje. Sanjarenje na javi.

Posao

Znatno bolja komunikacija sa saradnicima će vam jednim delom olakšati prolaz kroz radne dane – ali to ne znači da je situacija na poslu mirnija I stabilnija. Samo ćete bolje čuti jedni druge, ali će I dalje postojati jak pritisak I od strane obaveza I od strane nadređenih. Ukoliko su startovale neke organizacione promene – tu se sad ne zna ko pije a ko plaća. Snalazite se u hodu, to vam je što vam je.

Zdravlje

Fizički ste dobro. Mentalno – I dalje naglašen jak stres.

BLIZANCI

Hrana

Ovih dana uglavnom nigde ne stižete na vrijeme, organizovanosti nema ni od korova – pa će I vaša ishrana trpjeti zbog ovakvih okolnosti. Bilo bi dobro što više “na kašiku” ako je to moguće.

Ljubav

Slobodni Blizanci sada ulaze u period u kojem će taman lepo moći da provere šta od svih onih flertića ili dopisivanja iz prethodnog perioda može da se produbljuje I jača, a šta će nestati kao da nikada nije ni postojalo. Tamo gde se istinski mogu razviti emocije – krenuće se u tom pravcu. Što se tiče zauzetih – možda se partner I vi baš I nećete savršeno razumeti u komunikaciji (mogući su nesporazumi I sumnjičavost), ali sada jeste dobro vrijeme da jedno drugom pokažete prisustvo, bliskost, pripadanje.

Posao

Venera u prolasku kroz vaše polje karijere daje priliku da u narednim nedjeljama I lijepo zaradite (možda čak dobijete I najavu unapređenja), ali I pokrenete neke jake idejne I kreativne projekte. No, biće donekle izazovno ostvariti dobru komunikaciju sa saradnicima – dosta je polovičnih ili nejasnih informacija, mogući su I nesporazumi I greške. Ne treba žuriti I valjalo bi sebe proveravati više puta.

Zdravlje

Mentalna osjetljivost I blagi pad imuniteta.

RAK

Hrana

U finom ste periodu da nešto mijenjate, pa je trenutak da se otarasite loših navika po pitanju ishrane. Iako će rezultati u početku biti polovični, vrlo brzo biste trebali da se osećate poletnije i sa više energije.

Ljubav

Merkur I Venera u vodenom znaku Riba uključuju sve vaše emotivne potrebe na maksimum – pa je u ovim danima lako “zaroniti” u kombinaciju emocija, mašte I zanosa. Možda prema nekoj novoj osobi koja vas je pokrenula….a možda I prema nekom koga još uvek niste u potpunosti prevazišli. Zauzeti Rakovi – ušli ste u period u kojem bi trebalo razgovarati na sve teme, naročito na one koje su preskakane ili gurane pod tepih. Lijepo se I dobro razumijete, “osećate” jedno drugo I začas se nađe zajednički jezik.

Posao

Nadam se da ste spremni da dočekate Saturna u vašem poslovnom sektoru u subotu – jer idu vam neke važne I duboke poslovne promene. Što se ove sedmice tiče – sve što se vezuje za inostranstvo I strance sada može krenuti u dobrom pravcu. Ipak, proverite svaki dogovor, sporazum – jer ako ste nešto propustili ili niste odradili kako treba – to će vrlo brzo izaći na dnevni red. Solidna sedmica je pred vama.

Zdravlje

Umor.

LAV

Hrana

Prijaće vam sve vrste variva i barene, kuvane hrane. Povrće možete jesti grilovano ili svježe – u svakom slučaju u neograničenim količinama. Mesne prerađevine izbjegavajte, a meso uzimajte u manjoj mjeri.

Ljubav

Koliko god želeli, svoja osećanja sada ne uspevate da držite pod kontrolom. Unutar vas se dešavaju bure I oluje, preosetljivi ste, a raspoloženja menjate svaki čas. Kod slobodnih Lavova sve ovo navedeno može biti iz razloga što vam je neko duboko zaronio u misli I dušu, I samo treperite. Možda neko nov, ali je itekako moguće da je to osoba “od ranije”, neko koga poznajete ili sa kim ste bili u kontaktu/vezi. A kod zauzetih sve ovo može biti iz razloga konstantnih oscilacija u odnosu sa voljenom osobom.

Posao

Pritisak od onih sa kojima radite I sarađujete ne jenjava. Kao da su svi rešili da vas nerviraju, opterećuju, požuruju. Ne podležite pritisku I ne zatrpavajte se obavezama jer vam mogu promaći bitni detalji. Radite svojim tempom. Komunikacija ne baš sjajna, pregršt nekih informacija za koje ne znate da li da ih uzmete zdravo za gotovo ili da ih odbacite. Dobar period da rešite neko dugovanje ili naplatite staro potraživanje

Zdravlje

Niti fizički niti mentalno niste u sjajnom periodu.

DJEVICA

Hrana

Riba, meso, mliječni proizvodi, jaja, povrće – ove namirnice biste trebali da imate makar par puta nedjeljno za obrok. Potrebno vam je više vitamina – konzumirajte pomorandže, jabuke, kivi.

Ljubav

Merkur I Venera u prolasku kroz partnersko polje sa jedne strane “nude” dublje povezivanje, razumijevanje sa malo riječi, osjećaj pripadanja I jačanje bliskosti. Sa druge pak – mogu pokrenuti talas sumnjičavosti zbog svedene ili lošije komunikacije ili osećaja da vam partner ne govori sve. Na koju će stranu kod vas otići – zavisiće najpre od stabilnosti I poverenja u odnosu. Slobodne Djevice – zaljubljivanja sada mogu biti bajkovita. Ali….neke bajke imaju srećan kraj, a neke se pretvore u horore.

Posao

Od vas se sada u poslu I po pitanju obaveza “traži” posvećenost, odgovornost, istrajnost, ulaganje vremena I živaca. I stoji da ćete vi sve to pokušavati da ispunite. No, premor I previše obaveza će učiniti da pravite greške u organizaciji I da se rasipate. Nemojte raditi šest stvari – rešavajte jednu po jednu. Skloni ste propustima, pa bi bilo dobro da u više navrata proverite sebe. Zapisujte sve!!!

Zdravlje

Polovično.

VAGA

Hrana

Potrebno vam je više variva, supa, čorbi, potaža. Meso i mesne prerađevine u ovoj sedmici smanjite na najmanju mjeru, a više konzumirajte mliječne proizvode. Izbjegavajte tešku i masnu hranu, previše začina.

Ljubav

Vaše obaveze su naglo porasle I jedan veliki deo vremena I energije ćete morati da usmerite na tu stranu, što znači da će se prostor za zajedničke trenutke sa voljenom osobom značajno smanjiti. I vaš način funkcionisanja se menja – vama je potrebno više nežnosti, prisnosti – dok će partner biti u mnogo dinamičnijem I aktivnijem fazonu. Sve ovo se da rešiti – gde postoji volja, ima I načina. Slobodni –itekako je moguće da vam je neko zagolicao maštu. Ostaje nam da vidimo da li će se snovi pretvoriti u javu.

Posao

Obaveze vas rasipaju na sto strana. Mnogo toga se otvorilo pred vama a vi kao da ne želite ništa da propustite, ni u čemu da zakasnite. Sa nekim obavezama ćete funkcionisati lako, na drugima ćete se zaglaviti, grešiti, ponavljati. Komunikacija sa saradnicima je čudna, često se stvaraju nesporazumi ili nejasnoće. Pokušajte da popravite svoj fokus I bolje se organizujete. Solidan period za finansije.

Zdravlje

Mentalno opterećenje.

ŠKORPIJA

Hrana

Pokušajte da preskočite brzu hrane, peciva, slatkiše, grickalice. Jedite povrće, meso, ribu, mliječne proizvode, jaja. Što više čajeva I sokova, ali ništa gazirano.

Ljubav

Merkur I Venera u vodenom znaku Riba, a vašem polju ljubavi – doneće senzualnost, romantiku I “šaputanja na jastuku” u stabilnim emotivnim relacijama. Nestabilnim odnosima neće biti od pomoći ni tri Merkura I šest Venera – ili pravite dubinsku promenu dok još ima koliko toliko šansi da ona zaživi….ili se lepo razilazite I svako na svoju stranu. Slobodne Škorpije – neko vam može zagolicati misli, pokrenuti želje I uzburkati osećanja. Nemojte da sve ostane samo na maštanju I sanjarenju na javi.

Posao

I za poslovni sektor važi – ako su neki odnosi ili saradnje dotrajale – I u ovoj nedelji, ali I u nekom bližem narednom periodu – može doći do preseka. No, u međuvremenu – pažnja vam je rasuta između poslovnih I privatnih obaveza, što se može odraziti na kvalitet rada I doneti vam potencijal I za greške. Takođe, mnogo toga se završava u posljednjem trenutku. Sa nadređenima – zategnuta situacija.

Zdravlje

Treba vam tišina, mir I opuštenost – a svega toga ima jako malo.

STRIJELAC

Hrana

Obogatite ishranu raznovrsnim povrćem – najbolje u salatama i sveže, ali ga možete i bariti, grilovati. Takođe – konzumirajte češće voće – i to najpre pomorandže, jabuke, banane, kivi.

Ljubav

Polje intime “ugostilo” je Merkura I Veneru – što u stabilnim odnosima može doneti malo reči a mnogo osećanja, ušuškanost jedno pored drugog, porodične teme ili neke ozbiljnije, dugoročnije planove. U nestabilnim emotivnim relacijama postojaće tenzija, sumnjičavost I izbegavanje razgovora na one teme koje se dugo provlače, a još uvek nisu rešene. Slobodni Strelčevi – ima novih I zanimljivih lica oko vas, ali kao da postoji neki vid otežanja ili je pak potrebno vreme da bi se neka priča razvila na pravi način.

Posao

Ova sedmica vam donosi nesklad – stalne prepreke ili distrakcije koje vas ometaju u završavanju obaveza. Komunikacija sa saradnicima je sa dosta nesporazuma, što proizvodi nervozu I pritisak. Pokušajte da budete strpljivi sa osobama sa kojima funkcionišete na dnevnoj bazi, pogotovo sa kolegama koje se neće baš pokazati kao velika pomoć. Mnogo neplaniranih troškova.

Zdravlje

Povrede, osjetljivi disajni organi.

JARAC

Hrana

Uvedite u svoju ishranu spanać, cveklu, blitvu i zelje, brokoli, paprike, zelenu salatu. Ribu – bilo riječnu ili morsku. Od mlečnih proizvoda – jogurt i kiselo mleko. Voće – brusnice, suvo grožđe, urme i svi citrusi.

Ljubav

Više nežnih reči, pažljivosti I šaputanja na jastuku, a manje teških tema na dnevnom redu – recept je za mirnu I stabilnu sedmicu u vašim emotivnim relacijama. Oboje ste nervozni zbog obaveza, finansija, troškova – pa bi bilo dobro da jedno u drugom nađete podršku I razumevanje. Slobodni Jarčevi – zanimljivi susreti ili komunikacija bude razmišljanja, sanjarenja, maštanja. Ako vas je neko inspirisao I pokrenuo – pustite neka se ova priča polako odmotava. Možda se razvije u nešto zaista lepo.

Posao

Sve ono što se vezuje za finansije oduzimaće vam I na dalje veliku količinu energije I truda – nikako da napravite pravi balas između priliva I troškova. Što se posla tiče – prilično korektna sedmica (možda sredinom nedelje lošija komunikacija sa saradnicima ili sklonost greškama) u kojoj ćete uspevati da se organizujete I na vreme završite planirane obaveze. Papirološka pitanja traže vašu pažnju.

Zdravlje

Uglavnom dobro.

VODOLIJA

Hrana

Izbjegavajte mesne prerađevine, jake začine, prženo, pohovano – sve ono gde ide dosta ulja ili masti. Vašem organizmu sada najviše odgovara povrće i voće, riba, jaja, mlečni proizvodi i žitarice.

Ljubav

I partner I vi imate neke svoje nervoze i tegobe – đa kroz posao i finansije, đa kroz porodični sektor. Možete oboje zbog svega toga biti iziritirani, čak imati par „praskajućih“ momenata (pogotovo vi) – ali ako je odnos iole stabilan, ovo ne bi trebalo da donese ozbiljniju problematiku. U svakom slučaju, ništa ne bi falilo da budete malo prilagodljivi i fleksibilni jedno prema drugom. Slobodni – komunikacija sa nekim je učinila da živnete i da se osećate dobro. Samo bez žurbe, neka se sve razvija lagano.

Posao

Bolje finansijske prilike tokom ove sedmice – bar što se mogućnosti za zaradu I priliva tiče. Troškovi su standardno haotični I samo nasrću na vas – tu se ništa nije promenilo. Što se poslovnog sektora tiče, mogući su zategnuti odnosi sa nadređenima ili sa saradnicima koji vas pritiskaju zahtevima. Organizacija dnevnih aktivnosti I dalje ne funkcioniše najbolje – previše je obaveza koje ste sebi nametnuli.

Zdravlje

Pojačan stres, povrede, meteoropatske tegobe, oscilacije pritiska.

RIBE

Hrana

Vaša ishrana bi trebala da se bazira na biljnim vlaknima, žitaricama, povrću i voću. Od mliječnih proizvoda – kiselo mlijeko, jogurt, zreli sirevi. Meso, a naročito mesne prerađevine izbegavajte ili ih zamijenite ribom.

Ljubav

Slobodne Ribe će biti mamac za udvarače – I to je sve ok, dokle god vi ne žurite sa zanošenjima, zaljubljivanjima, zamaštavanjima, dokle god ne stavljate one svoje čuvene roze naočarice na nos. Može da se dogodi ljubav, da se pokrene neka lepa priča – ali hajmo polako, da žurbom nešto ne pokvarimo. Što se tiče zauzetih – sada jeste vreme da se na jedan fin I korektan način porazgovara na sve teme, jer je sada lako pronaći rješenja, dogovoriti se. Period kada treba gajiti bliskost, razumijevanje, nježnost.

Posao

Dosta ste opterećenim nekim poslovnim situacijama I dešavanjima. Takođe, prisutna je velika okupiranost obavezama – što može povremeno uticati na vašu organizaciju I fokusiranost na posao (ne žurite, greške su moguće!). Komunikativni ste I ubjedljivi, pa nije loš trenutak za pregovore, dogovore, trgovinska pitanja. Ako postoje neke administrativne teškoće – krenite sada u njihovo rješavanje.

Zdravlje

Mentalna opterećenost.

