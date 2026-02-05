Dnevni horoskop za petak, 6. februar: Ovan ima važan razgovor, Strijelca čeka zanimljiv susret

Ovan

Petak vam donosi potrebu da ubrzate stvari, ali će biti važno da zastanete i provjerite pravac u kome idete. U poslovnom smislu možete imati osjćaj da morate sve sami, ali podrška postoji, samo je potrebno da je prihvatite. Emotivno, moguće su dublje teme i razgovori koji vode ka većem razumevanju. Dobro je vrijeme za fizičku aktivnost i oslobađanje stresa.

Bik

Fokus će vam biti na stabilnosti i sigurnosti. Petak može donijeti konkretne rezultate ako ste u prethodnom periodu bili uporni. U odnosima je važno da jasno izrazite šta želite, bez povlačenja. Finansijski možete dobiti korisnu ideju ili informaciju. Veče je povoljno za uživanje, odmor i lijepe trenutke sa bliskim ljudima.

Blizanci

Komunikacija će biti vaše najjače oružje ovog petka. Mogući su važni razgovori, pregovori ili donošenje odluka. Obratite pažnju na detalje jer jedna sitnica može promeniti tok situacije. Emotivno možete željeti više slobode ili mentalne stimulacije. Kratak izlazak ili promena rutine može vam prijati.

Rak

Ovaj petak može pokrenuti vaše emocije, ali i doneti priliku da ih bolje razumete. Porodične ili privatne teme mogu biti u prvom planu. Na poslu je dobro da ne preuzimate tuđe obaveze. Obratite pažnju na energiju – potreban vam je balans između davanja drugima i brige o sebi.

Lav

Petak vam može doneti potrebu da budete primećeni i priznati. Dobar je dan za kreativnost, prezentaciju ideja i vođstvo. U ljubavi možete želeti više pažnje ili romantike. Pazite da ne reagujete impulsivno ako stvari ne idu tempom koji ste zamislili. Veče je dobro za druženje.

Djevica

Organizacija i planiranje biće ključ vašeg dana. Možete završiti nešto što vam je dugo stajalo kao obaveza. Obratite pažnju na zdravlje i rutinu – male promjene mogu dati velike rezultate. Emotivno, može vam prijati mir i stabilan razgovor sa osobom od povjerenja.

Vaga

Petak donosi fokus na odnose. Možete rešiti nesporazum ili produbiti neki odnos kroz iskren razgovor. Na poslu je važno da ostanete diplomatski nastrojeni. Kreativnost i estetika su naglašeni – dobar je dan za umetnost, lepotu i uživanje u lepim stvarima.

Škorpija

Moguće su intenzivne situacije ili unutrašnja razmišljanja. Petak vam daje priliku da zatvorite jedno poglavlje ili donesete važnu odluku. Finansije i zajednički resursi mogu biti tema dana. Emotivno, iskrenost je ključ – prema drugima, ali i prema sebi.

Strijelac

Petak može doneti želju za promjenom, kretanjem ili planiranjem budućnosti. Moguće su zanimljive informacije ili susreti. U partnerstvima je važno da čujete i drugu stranu. Dobar je dan za učenje, planiranje putovanja ili širenje vidika.

Jarac

Fokus je na obavezama i rezultatima. Petak može biti produktivan ako jasno postavite prioritete. Moguće je priznanje za trud koji ste ulagali. Emotivno, možete želeti stabilnost i sigurnost. Veče je dobro za odmor i punjenje energije.

Vodolija

Ovaj petak može probuditi vašu potrebu za slobodom i autentičnošću. Moguće su nove ideje ili neočekivani razgovori. U ljubavi možete želeti više spontanosti. Dobro je vreme za druženje sa ljudima koji vas inspirišu.

Ribe

Intuicija vam je naglašena i može vas voditi kroz dan. Obratite pažnju na unutrašnji osjećaj prije donošenja odluka. Moguće su teme vezane za prošlost, ali sa ciljem razumevanja i zatvaranja ciklusa. Petak je dobar za kreativnost, duhovnost i mirniji tempo, piše naj žena.

