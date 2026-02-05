Neptun u Ovnu nakon 165 godina: Evo šta to znači za svaki znak Zodijaka!

Djevice, vaši intimni odnosi postaju pravo duhovno putovanje tijekom Neptunovog tranzita u Ovnu. Pripremite se otkriti sebe kroz duboku refleksiju koju primate od drugih. Neptunov ulazak u Ovna prisiljava Ribe da preispitaju svoj odnos prema poslu, novcu i resursima. Osobna snaga dolazi od davanja prioriteta profesionalnom razvoju i sposobnosti da konkretno traže ono što im je potrebno za napredak, a ne samo za preživljavanje.

Neptun je nakon gotovo stoljeća i pol ponovno ušao u Ovna. Zadnji put je kroz taj znak prolazio od 1861. do 1875., u razdoblju velikih društvenih lomova, ukidanja ropstva i ubrzanog tehnološkog razvoja. U travnju/aprilu 1861. ušao je u Ovna upravo u danima izbijanja Američkog građanskog rata – simboličan početak kolektivnog buđenja oko tema slobode i identiteta.

Novi ciklus Neptuna u Ovnu je započeo kratkim ulaskom 2025., zatim se planet 26.1.2026. vratio u Ovna “za stalno” i ostaje ondje do 2039. godine. U tom periodu posebno se izdvaja 20.2. 2026., kada se Neptun spaja sa Saturnom na 0° Ovna, označavajući snažan početak novog kolektivnog poglavlja.

Svi znakovi Zodijaka mogu očekivati da će velike istine izaći na površinu, pozivajući nas na konkretno djelovanje i napuštanje pasivnosti u izražavanju naših ideala. Vjera se mora pokrenuti.

Ovan

S Neptunom u tranzitu kroz vaš znak veći dio sljedećeg desetljeća, promjene kroz koje prolazite mogu biti važan poticaj i drugima. Mnogi Ovnovi osjetit će snažniji poriv da svoje snove postupno pretvaraju u stvarnost.

Sanjarenje više nije dovoljno – podržite svoje ideale i želje proaktivnim i dosljednim djelovanjem.

Vaše iscjeljenje dolazi kroz primijenjenu autonomiju, potvrđivanje vlastite individualnosti i preuzimanje odgovornosti za to kako se vaš život odvija.

Bik

Kako Neptun ulazi u Ovna, Bik okreće svoju pažnju prema unutra. Put iscjeljenja postaje nužan.

Kako bi ostvario svoje snove, ovaj pragmatični zemljani znak mora naučiti biti više u kontaktu sa svojim unutarnjim svijetom, emocijama i slijepim točkama.

Samo kroz svjesnu prisutnost oni se mogu razvijati. Kako se ego i ponos tope, Bik je pozvan nadilaziti samosažaljenje i preuzeti ulogu duhovnog vodstva.

Blizanci

Blizanci usmjeravaju svoju energiju na društveni razvoj tijekom sljedećeg desetljeća. S ulaskom Neptuna u Ovna, potreba za autentičnim i iskrenim prijateljstvima postaje vitalna.

Timski rad omogućuje ostvarenje sna. Međutim, u početku će možda morati prihvatiti samoću ili pionirske načine kako bi pronašli svoj pravi poziv (profesija, hobi, kolektiv).

Ovaj tranzit im pomaže u zacjeljivanju, zamjenjujući hiperindividualizam sustavima podrške temeljenim na odnosima.

Rak

Rak izranja iz sjene ulaskom Neptuna u Ovna. Ovaj vodeni znak više nije spreman umanjivati ili podcjenjivati svoj potencijal.

Mogućnosti ga uzbuđuju. Vrijeme je da slijedite svoj poziv ili duhovnu svrhu, ispreplićući je sa svojom ulogom u društvu ili profesionalnim izborima.

Instinkti preuzimaju kontrolu, oblikujući jaču javnu sliku.

Lav

Neptunov tranzit u Ovnu potiče Lava da se otvori svijetu.

Izvan zone udobnosti leže milijuni neistraženih potencijala i mogućnosti.

Umjesto da se prilagodi ideologijama na koje je navikao, svemir ga potiče na putovanja – doslovno ili figurativno – i susrete s ljudima koji mu pomažu otkriti njegovu autentičnu istinu.

Djevica

Vaši intimni odnosi postaju pravo duhovno putovanje tijekom Neptunovog tranzita u Ovnu. Pripremite se otkriti sebe kroz duboku refleksiju koju primate od drugih.

Vaša tamna strana je pozvana da izađe, svjesna da zaslužuje jednaku ljubav, brigu i pažnju.

Transformacijom nesvjesnog u svjesno, dobivate više unutarnje snage i stvarate autentične veze s onima oko sebe.

Vaga

S tranzitom Neptuna u Ovnu, Vage se osjećaju osnaženo. Aktivna uloga u njihovoj vezi daje im više samopouzdanja.

Pasivnost nema mjesta. Minimiziranje njihovih želja više nije opcija.

U ovoj fazi života, Vage žele sjati i biti voljene zbog onoga što zaista jesu, a ne zbog onoga u što ih drugi pokušavaju oblikovati.

Škorpion

Neptunov ulazak u Ovna energizira Škorpiona i motivira ga da postane najbolja verzija sebe.

Dnevne rutine se transformiraju kako bi odražavale osobne potrebe, želje i ciljeve. Umjesto da se izgubi u mehaničkoj produktivnosti, Škorpion odlučuje biti strateški, svjestan i pažljiv u načinu na koji ulaže svoje vrijeme i energiju.

Ovaj tranzit ih čini lucidnijima, samopouzdanima i sigurnijima u smjeru svog života.

Strijelac

Strijelac ponovno otkriva radost s Neptunom u Ovnu. Korak po korak, uče shvaćati život manje ozbiljno i otkrivaju čaroliju jednostavnih trenutaka.

Kreativnost, romantika i razigrane strasti uzlijeću. Ponovno otkrivanje motivacije i pogona ponovnim povezivanjem s unutarnjim djetetom donosi dubok osjećaj olakšanja i iscjeljenja.

S okretnijim korakom, ovaj vatreni znak spreman je sanjati dalje i smjelije.

Jarac

S ulaskom Neptuna u Ovna, Jarac je pozvan da posveti više pažnje svom osobnom životu i emocionalnim potrebama. Motivacija dolazi kroz emocionalnu inteligenciju, svjesnost i iscjeljenje.

Ostanak “u rezervi” više nije opcija. U ovoj fazi žele iskrenu intimnost, skladnu udobnost doma i više lakoće u svakodnevnom životu.

Vrijeme je da redefiniraju što znači obitelj i pronađu ljude s kojima mogu rasti.

Vodenjak

Tijekom tranzita Neptuna u Ovnu, Vodenjak poboljšava svoje komunikacijske vještine, obrazovanje i intelektualni razvoj.

Osnaživanje dolazi kroz mentalne i kreativne aktivnosti. Pisanje, učenje, podučavanje, čitanje, putovanja i druga obrazovna iskustva grade njihovo samopouzdanje.

Ovaj znak je stvoren da se razvija koristeći svoju prirodnu inteligenciju i stalno ulažući vrijeme i energiju u svoj razvoj.

Ribe

Neptunov ulazak u Ovna prisiljava Ribe da preispitaju svoj odnos prema poslu, novcu i resursima.

Samopoštovanje raste dok preuzimaju inicijativu da svoje ideale pretvore u stvarnost kroz pragmatične odluke.

Osobna snaga dolazi od davanja prioriteta profesionalnom razvoju i sposobnosti da konkretno traže ono što im je potrebno za napredak, a ne samo za preživljavanje.

