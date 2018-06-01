Veljača/februar 2026. donosi test strpljenja: Pomrčina Sunca, retrogradni Merkur i Saturn u prvom planu

Prema horoskopskim predviđanjima, veljača/februar 2026. donosi kozmičku oluju, s pomrčinom Sunca, retrogradnim Merkurom i ulaskom Saturna u Ovna, stvarajući kaotičnu energiju. Pripremite se, jer veljača/februar 2026. neće biti samo još jedan običan mjesec u kalendaru.

Prema astrološkim prognozama, pred nama je razdoblje opisano kao prava kozmička oluja, intenzivno razdoblje u kojem se energije sudaraju, istovremeno nas gurajući naprijed i vukući natrag.

Početak ovogodišnje sezone pomrčina i prvi retrogradni Merkur, a sve začinjeno ulaskom moćnog Saturna u novi znak – stvara osjećaj vožnje s jednom nogom na gasu, a drugom na kočnici, te donosi nepredvidljivost, emocionalni intenzitet i preokrete sudbine.

Početak sezone pomrčina – ulazak u novo doba

Središnji događaj mjeseca je 17.2., kada ćemo doživjeti prstenastu pomrčinu Sunca u znaku Vodenjaka. Pomrčine su oduvijek smatrane kozmičkim katalizatorima promjena, trenucima koji ubrzavaju našu sudbinu i donose neočekivane početke ili završetke.

Budući da se ovo događa u Vodenjaku, znaku inovacije, tehnologije, društvenih pokreta i kolektivne svijesti, njegov utjecaj bit će usmjeren na ta područja.

Možemo očekivati iznenadne probleme u tehnologiji, ali i previranja u našim društvenim krugovima i online zajednicama. Dodatnu nepredvidljivost donosi napeti aspekt s Uranom, vladarom Vodenjaka, koji pojačava energiju radikalnih promjena i oslobađanja od starih obrazaca.

Ova pomrčina Sunca otvara takozvani portal pomrčine, razdoblje između nje i potpune pomrčine Mjeseca koja slijedi u noći s 2. na 3.3.. Vrijeme unutar portala smatra se posebno fluidnim, gdje se događaji odvijaju brzo, a odluke donesene tada često imaju dugoročne posljedice.

Zanimljivo je da se pomrčina podudara i s Kineskom novom godinom, kojom počinje godina Vatrenog Konja, simbola dinamičnosti, strasti i neuništive energije.

Sudar s retrogradnim Merkurom

Kao da energija pomrčine nije bila dovoljna, samo devet dana kasnije, 26.2., Merkur započinje svoju prvu retrogradnost u godini, u osjetljivom i intuitivnom znaku Riba.

Merkur, planet komunikacije, logike, putovanja i tehnologije, kada se kreće retrogradno, tradicionalno donosi nesporazume, kašnjenja, kvarove i potrebu za revizijom. Ali retrogradni Merkur u vodenom znaku Riba nosi posebnu težinu. Umjesto isključivo tehničkih pitanja, izazovi će biti obojeni emocijama.

Logika ustupa mjesto intuiciji, granice postaju zamagljene, a komunikacija postaje zbunjujuća i otvorena za pogrešna tumačenja. Očekujte porast neizrečenih očekivanja i odluka donesenih pod utjecajem emocija, a ne razuma. Njegov utjecaj, kroz takozvanu sjenu, počet će se osjećati već 11.2., postupno unoseći zbunjenost u dane koji prethode pomrčini.

Zašto je ova kombinacija tako kaotična?

Upravo u sudaru ove dvije moćne, ali suprotstavljene sile leži razlog zašto astrolozi veljaču/februar 2026. opisuju kao kaotičnu. Energija pomrčine gura nas naprijed, zahtijevajući brze odluke i prilagodbu novim okolnostima.

To je poput snažnog vjetra u leđa koji nas prisiljava da napustimo svoju zonu udobnosti. Istovremeno, retrogradni Merkur u Ribama djeluje poput guste magle, usporavajući sve, zamagljujući činjenice i prisiljavajući nas da se okrenemo prema unutra, preispitamo prošlost i slušamo svoju intuiciju.

Ovaj kozmički paradoks stvara ogroman unutarnji pritisak. Osjećat ćemo hitnu potrebu za djelovanjem, ali nećemo imati sve potrebne informacije.

Događaji će se odvijati filmskom brzinom, dok će nam sposobnost jasnog razmišljanja i komunikacije biti smanjena. To je savršen recept za nepromišljene poteze, emocionalne reakcije i odluke zbog kojih bismo kasnije mogli požaliti.

Dodatnu težinu cijelom razdoblju daje tranzit Saturna, planeta discipline i strukture, u znak Ovna početkom veljače/februara 2026. Ovaj tranzit, koji se događa otprilike svakih 29–30 godina, označava početak novog ciklusa u kojem se od nas traži da preuzmemo odgovornost, pokažemo hrabrost i izgradimo nešto novo na čvrstim temeljima.

Pritisak za zrelo i odgovorno djelovanje će se povećati, što će dodatno zakomplicirati već zbunjujuću situaciju.

Kako se snaći u kozmičkoj oluji?

Ovo nije vrijeme za forsiranje, već za svjesnu prilagodbu. Astrolozi savjetuju da umjesto pokretanja velikih novih projekata, potpisivanja važnih ugovora ili kupnje skupe tehnologije, usmjerite svoju energiju na preispitivanje i dovršavanje onoga što ste započeli.

Ključ je fleksibilnost. Umjesto da se borite protiv struje, dopustite si da usporite i slušate. Ovo je idealno vrijeme za duboku introspekciju, vođenje dnevnika snova i jačanje veze s vlastitom intuicijom.

Aktivno slušanje u razgovorima bit će važnije od pokušaja da se pod svaku cijenu dokaže tko je u pravu.

