Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2.2026. donosi velike promjene – EVO ŠTO TO ZNAČI ZA SVAKI ZNAK ZODIJAKA!

Jarci, pomrčina vam utječe direktno na polju novca, osobnih resursa i vrijednosti. Sunce i Mjesec na kraju Vodenjaka prolaze kroz drugu kuću, dok Uran iz pete kvadrira i diže priču o kreativnosti, djeci, ljubavi i rizicima. To može značiti promjenu izvora prihoda, pregovore oko plaće, nove ponude za posao, ali i odluku da više ne radite ispod cijene ili u aranžmanu koji ne poštuje vaš trud. Vodenjaci, ovo razdoblje može biti vrlo intenzivno, imate osjećaj da vam je dosta tuđih očekivanja i da želite živjeti u skladu s onim tko stvarno jeste, čak i ako to znači da će se neki odnosi ili strukture promijeniti.

Pomrčina Sunca 17.2.2026. događa se za vrijeme mladog Mjeseca u Vodenjaku, riječ je o annularnoj pomrčini, Sunce i Mjesec su na 28°50′ Vodenjaka. Ova pomrčina koja najavljuje novi ciklus pomrčina na osi Lav–Vodenjak od 2026. do 2028., iako su Mjesečevi čvorovi još uvijek na osi Ribe–Djevica.

Najvažniji aspekt je kvadrat na Urana na oko 27° Bika. Uran je u 2026. još uvijek na krajnjim stupnjevima Bika i tek u travnju/aprilu prelazi u Blizance pa tijekom pomrčine čini egzaktan napeti aspekt na Sunce i Mjesec. To je onaj moment “dosta mi je starog”, posebno u svemu što se tiče novca, tijela, navika, sigurnosti, ali i načina na koji radimo i zarađujemo.

Vladar Vodenjaka, Saturn, par dana ranije ulazi u Ovna i tamo je gotovo u egzaktnoj konjunkciji s Neptunom na oko 0–1° Ovna – to je ona poznata Saturn–Neptun konjunkcija na svjetskom stupnju, koja se egzaktno zatvara 20.2.2026. Dakle, pomrčina je pod direktnom “upravo sam zakoračio u novo poglavlje” vibrom ovog spajanja: granice, institucije i identiteti se tope i istovremeno nanovo definiraju.

U pozadini su još i Pluton u ranim stupnjevima Vodenjaka (otprilike 3–4°), koji već neko vrijeme radi dubok rebrending kolektiva; Uran na 27° Bika, kvadrat pomrčine, još uvijek direkcijski snažan nakon stacioniranja početkom veljače/februara; Jupiter retrogradan u srednjim stupnjevima Raka, diže priču o domu, korijenima i emocionalnoj sigurnosti; Merkur i Venera u Ribama, što cijeloj slici daje naglašenu osjetljivost, empatičnost i poruku da razum ne može sve sam objasniti.

Ovo je dakle mladi Mjesec + pomrčina Sunca u Vodenjaku u kvadratu na Urana u Biku, pod vladavinom Saturna i Neptuna na samom početku Ovna, uz Plutona u Vodenjaku i Jupitera u Raku. To je kombinacija u kojoj se vrlo jasno vide teme – kolektiv vs. individualnost, sloboda vs. sigurnost, sustav vs. stvarni život, novo ja vs. stari ugovori i navike.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovna, Sunce i Mjesec na 28–29° Vodenjaka padaju u polje prijatelja, timova, mreža i dugoročnih planova, dok kvadrat s Uranom na 27° Bika dira Vašu zonu zarade i osobnih resursa. Uz to, Saturn i Neptun na samom početku Ovna prolaze kroz Vaš solarni prvi znak i dugoročno mijenjaju sliku o sebi.

To u praksi izgleda kao razdoblje u kojem iznenada postaje jasno tko u Vašem krugu zaista ide s Vama u budućnost. Neki projekti, grupne priče ili prijateljstva koja su se držala na entuzijazmu, a ne na realnoj razmjeni, sada pucaju po šavovima.

Poslovno, možete shvatiti da i dalje zarađujete na starom modelu, dok Vas srce vuče prema nečem novom – drukčijem timu, online radu, nekoj vodenjačkoj varijanti “izvan kutije”.

Novac i sigurnost glavni su argument protiv promjene, ali Uran u Vašoj zoni financija ionako pokazuje da se tlo već neko vrijeme trese. Zdravlje reagira na kroničnu prenapregnutost i višak društvenih obaveza – živčani sustav traži da smanjite izloženost ljudima i planovima s kojima se odavno više ne osjećate živo.

Bik

Kod Bika je pomrčina direktno povezana s poljem karijere i javne uloge. Sunce i Mjesec na kasnom Vodenjaku stoje visoko u Vašoj karti, dok Uran u Biku u kvadratu na njih budi potrebu da konačno napravite potez koji već dugo odgađate.

Saturn–Neptun u Ovnu povlače se u Vašu dvanaestu zonu i iz pozadine ruše stare strahove i nevidljive ugovore koji su Vas držali u istom poslu ili istoj ulozi.

Na poslu se može dogoditi promjena strukture, šefa ili statusa, ili jednostavno jedan unutarnji klik: “Ovako više ne.” Neki Bikovi će osjetiti potrebu da se osamostale ili krenu u smjeru posla koji je slobodniji, više online, povezan s ljudima i zajednicama na vodenjački način. Drugi će ostati u istom sustavu, ali uz jasnije granice i drukčiju ulogu.

Uran u Vašem znaku već godinama radi “remont” identiteta, a sada kroz pomrčinu zahvaća i Vašu sliku u javnosti. Financijski, mogući su trzaji – pregovori o plaći, promjena izvora prihoda, investicije ili troškovi povezani s promjenom posla. Zdravlje će brzo pokazati ako forsirate staru rutinu samo zato što Vas je strah nepoznatog.

Blizanci

Blizanci dobivaju pomrčinu u zoni horizonta – devete kuće – gdje se nalaze teme učenja, putovanja, studija, vjerovanja i opće životne filozofije. Sunce i Mjesec na kasnom Vodenjaku, u kvadratu s Uranom u Vašoj dvanaestoj zoni, stvaraju atmosferu u kojoj stari mentalni obrasci i podsvjesni strahovi prestaju imati jednaku moć.

Može se pojaviti prilika za studij, posao s inozemstvom, selidbu ili put koji Vam doslovno promijeni pogled na život. Jednako je moguće da dođe do naglog prekida s jednom institucijom, vjere u neki sustav ili odnosa s mentorom.

Saturn i Neptun na početku Ovna aktiviraju Vaše polje prijatelja i kolektiva: polako prestajete kupovati priče koje grupa priča, a počinjete tražiti svoje istine.

Na poslu to može značiti da više ne želite raditi stvari samo zato što su “uvijek tako bile”. Možda odlučite specijalizirati se, rebrendirati ili izaći u javnost s drugačijim glasom. Zdravlje je kod Blizanaca snažno povezano s mentalnim opterećenjem – ako upijate previše vijesti, rasprava i tuđih drami, tijelo će to pokazati kroz nemir, anksioznost, nesanicu.

Rak

Rak ovu pomrčinu osjeća kroz osmo polje – zajedničke resurse, kredite, nasljedstva, psihološku dubinu i intimnost. Sunce i Mjesec u kasnom Vodenjaku u kvadratu na Urana u Biku otvaraju vrlo konkretnu priču o novcu i energiji koju dijelite s drugima, dok Jupiter retrogradan u Raku pojačava fokus na vlastite potrebe, zaštitu i granice.

Možda se radi o kreditu za stan, nasljedstvu, partnerovom poslu, alimentaciji ili ulaganjima – nešto traži novi dogovor.

Saturn–Neptun u Ovnu penju se na sam vrh Vaše karte i u pozadini mijenjaju sliku Vaše karijere i zvanja; pomrčina sada pokazuje koliko je ta promjena povezana s tim kako dijelite moć, odgovornost i resurse s drugima.

U odnosima se otvaraju teme povjerenja, kontrole, ljubomore, tajni. Tamo gdje postoji iskrena bliskost, ovo razdoblje može donijeti produbljivanje veze; tamo gdje je sve počivalo na strahu i šutnji, stvari izlaze na površinu. Zdravlje reagira kroz hormone, probavu, spavanje i opću razinu energije – tijelo vrlo jasno signalizira gdje god da nosite tuđe terete.

Lav

Za Lava, pomrčina se događa nasuprot znaku – u sedmoj kući – i usmjerava reflektor na sve važne odnose: partnerstva, brakove, poslovne suradnje, otvorene “saveznike” i “protivnike”. Sunce i Mjesec na 28–29° Vodenjaka stoje tamo gdje se nalaze ljudi “preko puta vas”, a kvadrat s Uranom na 27° Bika dodaje priču o napetosti između privatnog života i karijere.

Može doći do iskrenih razgovora koji dugo vise u zraku. Neki odnosi prelaze u novu fazu – zajednički projekt, selidba, brak – drugi dolaze do točke na kojoj je jasno da se više ne može ignorirati razlika u potrebama.

Saturn–Neptun u Ovnu aktiviraju Vašu devetu zonu pa istovremeno mijenjate vjerovanja, svjetonazor, možda uvodite duhovni rad ili učenje u svakodnevicu.

Na poslu, odnosi s klijentima, partnerima i kolegama prolaze kroz filter: s kim stvarno želite raditi, a od koga se samo bojite odmaknuti jer brinete što će drugi reći. Zdravlje kod Lava često progovara kroz srce i leđa, ali i kroz razinu životne radosti – ako se već dugo smanjujete da bi odnosi “preživjeli”, sada će se to jako osjetiti.

Djevica

Djevica dobiva pomrčinu u zoni rada, rutine i zdravlja – Sunce i Mjesec u kasnom Vodenjaku prolaze kroz vaše šesto polje, dok Uran u Biku radi kvadrat iz devetog i tjera da proširite pogled na to kako uopće želite živjeti.

Poslovno, ovo je vrijeme kada neodrživi rasporedi, loša organizacija i odnosi s kolegama koji Vas troše postaju neprihvatljivi. Možda se mijenja tim, šef, mjesto rada ili tip zadataka. Možda sami zaključite da se nećete više “lomiti” za svaki detalj ako to nitko ne poštuje.

Saturn–Neptun u Ovnu prelaze kroz Vašu osmu zonu i dugoročno mijenjaju način na koji dijelite resurse i energiju; pomrčina u šestoj kući pokazuje koliko je Vaš zdravstveni i radni ritam vezan uz tu priču.

Zdravlje ovdje nije usputna tema. Tijelo jako jasno reagira na kronični stres: probava, koža, živčani sustav, nesanica, hormoni. Vrijeme je za reset navika – ne kao “novogodišnja odluka”, nego kao stvarnu promjenu sustava u kojem živite. U odnosima se jasno vidi tko poštuje Vaše granice, a tko računa na to da ćete sve odraditi vi.

Vaga

Vagama pomrčina osvjetljava polje ljubavi, djece, kreativnosti i svega što Vas iskreno veseli. Sunce i Mjesec na kraju Vodenjaka prolaze kroz petu kuću, a kvadrat na Urana u Biku dira zonu dijeljenih resursa, duboke intime i psiholoških tema.

U ljubavi se mogu pojaviti vrlo konkretne prekretnice: nova osoba koja dolazi neočekivano, postojeća veza koja ulazi u novu fazu, ili odluka da nećete više ulagati srce tamo gdje dobivate mrvice.

Teme oko djece – vlastite ili tuđe – također mogu doći u fokus. Saturn–Neptun u Ovnu prolaze kroz Vašu sedmu kuću odnosa pa se ionako nalazite u razdoblju dugoročnog restrukturiranja partnerstva; ova pomrčina pokazuje koliko je radost (ili njezin izostanak) važna u svemu tome.

Na poslu, možda se otvara prostor da neki Vaš talent dobije više mjesta – kreativni projekt, hobi, nešto što radite “za dušu” može polako tražiti svoje mjesto i у karijeri. Novac i ulaganja, posebno zajednička, dio su paketa: mogući su razgovori o kreditima, zajedničkim troškovima, riziku. Zdravlje se veže uz razinu zadovoljstva u životu – kada se stalno odričete svojih želja, tijelo to ne može dugo nositi.

Škorpion

Škorpion osjeća ovu pomrčinu u najintimnijem dijelu karte – u četvrtoj kući doma, obitelji i unutarnje baze. Sunce i Mjesec na kasnom Vodenjaku prolaze kroz to područje, dok Uran u Biku iz nasuprotnog polja partnerstva radi kvadrat i donosi neočekivane poteze drugih ljudi.

Može doći do selidbe, promjene u kućanstvu, važnog razgovora s roditeljima, djecom ili partnerom. Možda shvatite da Vam prostor u kojem živite više ne odgovara, da odnosi u kući trebaju nova pravila ili da obiteljske priče koje se prenose godinama više ne smiju voditi Vaš život.

Saturn–Neptun u Ovnu prolaze kroz Vašu šestu kuću rada i zdravlja pa se istovremeno mijenja i svakodnevica – raspored, način rada, briga o tijelu.

U odnosima, Uran u partnerstvu može donijeti iznenadne odluke druge strane: promjena posla, selidba, želja za više slobode ili jasnije granice. Sve to izravno dira Vašu ideju sigurnosti. Zdravlje će reagirati ako i dalje pokušavate sve držati pod kontrolom: napetost, probava, reproduktivni sustav i živci su pod većim opterećenjem, posebno ako pod tepih gurate ono što Vas zapravo ljuti.

Strijelac

Za Strijelca, pomrčina pada u treće polje – komunikaciju, kontakte, svakodnevne informacije, braću i sestre, susjede – dok Uran u Biku kvadrira iz šeste kuće rada i zdravlja.

Možda ćete pokrenuti novi projekt vezan uz pisanje, predavanja, podcast, društvene mreže, ili ćete napokon odlučiti promijeniti način na koji komunicirate svakodnevno: manje dopisivanja koja ničemu ne služe, više fokusiranih razgovора. Moguće su i promjene u odnosu s braćom/sestrama ili susjedima – iskreniji razgovor, nova dinamika ili potreba za jasnijim granicama.

Na poslu, Uran u zoni rada pokazuje da je dosadašnji ritam teško održiv. Pomrčina u trećој kući govori о mentalnom opterećenju: previše mailova, sastanaka, poruka i “hitno је” zahtjeva jede Vašu energiju. Saturn–Neptun u Ovnu prolaze kroz petu kuću i dugoročno traže da više živite iz srca; sada se to manifestira kroz pitanje: s kim i o čemu uopće želite pričati svaki dan.

Zdravlje je kod Strijelca vrlo vezano uz kretanje i ventiliranje stresa. Ako cijeli dan sjedite i odgovarate na poruke, a navečer se pitate zašto ste prazni, ova pomrčina će to vrlo jasno ogoliti.

Jarac

Jarac ima pomrčinu direktno na polju novca, osobnih resursa i vrijednosti. Sunce i Mjesec na kraju Vodenjaka prolaze kroz drugu kuću, dok Uran iz pete kvadrira i diže priču o kreativnosti, djeci, ljubavi i rizicima.

To može značiti promjenu izvora prihoda, pregovore oko plaće, nove ponude za posao, ali i odluku da više ne radite ispod cijene ili u aranžmanu koji ne poštuje Vaš trud. Saturn–Neptun u Ovnu prolaze kroz Vašu četvrtu kuću doma i temelja: u pozadini se mijenja i osjećaj sigurnosti, obiteljska dinamika, priča o tome “odakle dolazim i što nosim na leđima”.

Financijske odluke sada vrlo jasno odražavaju te dublje procese.

U odnosima može doći do vađenja na stol svih tema oko novca i vrijednosti: tko koliko doprinosi, što se podrazumijeva, koje neizgovorene zamjerke postoje. Uran u petoj kući podsjeća da ste došli do točke kada želja za radošću, kreativnošću, ljubavlju i spontanosti više ne može biti stalno na čekanju. Zdravlje govori kroz kronični umor, kostur, zglobove, kralježnicu – gdje god ste preuzimali više tereta nego što je realno.

Vodenjak

Vodenjak je u epicentru priče. Pomrčina je u Vašem znaku, u prvoj kući, točno na kraju Vodenjaka, uz Plutona u ranim stupnjevima istog znaka i u kvadratu s Uranom u Biku u Vašem četvrtom polju doma.

To je osobni reset: mijenja se način na koji doživljavate sebe, svoje tijelo, svoj identitet i ulogu. Možete osjetiti snažnu potrebu da promijenite izgled, stil, način rada pa i mjesto stanovanja. Uran u zoni doma i obitelji govori o promjenama u kući – selidba, renoviranje, promjena sastava obitelji ili dinamike pod istim krovom. Sve što se “podrazumijevalo” u Vašoj bazi sada dolazi na stol.

Saturn–Neptun u Ovnu prolaze kroz Vašu treću kuću i dugoročno mijenjaju način razmišljanja i komunikacije. Mars je dio vodenjačkog neba u veljači/februaru i dodatno Vas puni adrenalinskom, ali i nervoznom energijom. Zato ovo razdoblje može biti vrlo intenzivno: imate osjećaj da Vam je dosta tuđih očekivanja i da želite živjeti u skladu s onim tko stvarno jeste, čak i ako to znači da će se neki odnosi ili strukture promijeniti.

Zdravlje je osjetljivo na stres i živčani sustav; važno je da tijelo dobije podršku za promjene koje se događaju, a ne samo da trpi.

Ribe

Ribe dobivaju pomrčinu u dvanaestoj kući – području podsvjesnog, završetaka, povlačenja i svega što obično ne vidimo na prvu, ali jako upravlja iznutra. Sunce i Mjesec na kraju Vodenjaka stoje u Vašoj “unutarnjoj pozadini”, dok Uran u Biku radi kvadrat iz treće kuće svakodnevne komunikacije, misli i informacija koje konzumirate.

Saturn i Neptun na samom početku Ovna ulaze u Vašu drugu kuću novca i vrijednosti i dugoročno mijenjaju to kako se doživljavate i što smatrate svojom stvarnom vrijednošću. Istovremeno, Merkur i Venera u Ribama prolaze kroz Vaš znak i pojačavaju senzibilitet, intuiciju i potrebu za nježnijim ritmom života.

Praktično, ovo je razdoblje u kojem se jedan ciklus tiho zatvara. Možda se odmičete od ljudi, navika, poslova ili obaveza koje Vas drže u stanju stalne iscrpljenosti. Možda shvatite da više ne možete ignorirati signale tijela i psihe. U komunikaciji, pomrčina traži da selektirate što puštate u svoj mentalni prostor – manje drame, vijesti i tuđih problema, više tišine, sna, terapije, kreativnosti.

U odnosima, mogu se spontano otpustiti veze koje su povezane više kroz staru bol nego kroz sadašnju bliskost. Zdravlje sada traži prostor za oporavak: živčani sustav, imunitet, dugotrajni umor – sve to pokazuje koliko dugo već gurate preko vlastitih granica.

Suzana Dulčić/ATMA

