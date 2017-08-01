Evo koliko dugo meso smije da stoji u zamrzivaču: Nakon ovog perioda ga obavezno ga bacite

Iako zamrzivač znatno usporava kvarenje, on ne zaustavlja u potpunosti promjene koje se u mesu događaju tokom vremena. Svaka vrsta mesa ima svoj preporučeni rok trajanja, čak i na temperaturi od –18 stepeni. Ako se taj rok prekorači, meso može izgubiti okus i teksturu, a u nekim slučajevima postati i zdravstveno rizično.

Zato je važno znati koliko dugo meso smije stajati u zamrzivaču, ali i kako ga pravilno odmrznuti.

Koliko dugo različite vrste mesa smiju stajati u zamrzivaču?

Na temperaturi od oko –18 °C, stručnjaci preporučuju sljedeće maksimalne rokove čuvanja:

Svinjetina – do 4 mjeseca

Jedno od najčešće korištenih mesa, ali i ono koje relativno brzo gubi kvalitet ako predugo stoji zamrznuto.

Govedina – do 9 mjeseci

Može se čuvati duže, ali se preporučuje da se ne prelazi navedeni rok kako bi se sačuvao kvalitet.

Teletina i jagnjetina – do 6 mjeseci

Ove vrste mesa imaju srednji rok trajanja i najbolje ih je potrošiti unutar prvih šest mjeseci.

Piletina – od 6 do 9 mjeseci

Bijelo meso može trajati nešto duže, ali mu se kvaliteta s vremenom smanjuje.

Divljač – od 6 do 10 mjeseci

Ima najduži rok čuvanja, ali samo ako je pravilno upakovana i zamrznuta odmah nakon obrade.

Kobasice i mesne prerađevine – 2 do 3 mjeseca

Zbog sastava i većeg udjela masnoće, ove namirnice se brže kvare čak i u zamrzivaču.

Mljeveno meso – do 4 mjeseca

Posebno je osjetljivo i mora biti dobro zatvoreno u hermetičke kese ili posude. prenosi Novi.

Facebook komentari